Mới đây, trong cuộc trao đổi với Automotive News, ông Tom Donnelly - Giám đốc điều hành khu vực Bắc Mỹ của Mazda đã thẳng thắn thừa nhận thách thức dài hạn lớn nhất của Mazda không phải là thiếu xe mới, chất lượng sản phẩm hay hệ thống đại lý mà chính là việc thương hiệu này chưa có một bản sắc đủ rõ ràng.

Mở rộng sản phẩm, nhưng đánh đổi sự nhất quán

“Nếu bạn hỏi ngẫu nhiên người ngoài đường xem Mazda đại diện cho điều gì, bạn sẽ nhận được 10 câu trả lời khác nhau”, ông Donnelly nói. Chính sự mơ hồ đó là điều khiến ông nhiều đêm trằn trọc không ngủ, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng doanh số và giữ chân khách hàng của hãng.

Mazda CX-5 hiện đang là mẫu xe bán chủ lực của thương hiệu này. Ảnh: Edmunds

Một phần nguyên nhân của bài toán nhận diện thương hiệu đến từ việc Mazda đã mở rộng danh mục sản phẩm khá mạnh trong những năm gần đây. Trước kia, trong mắt số đông người tiêu dùng ngoài cộng đồng đam mê xe, Mazda gắn liền với những cái tên quen thuộc như Mazda3 vốn là mẫu sedan/hatchback nhỏ gọn, mang lại cảm giác lái khác biệt so với mặt bằng chung.

Sau đó, Mazda CX-5 nổi lên như "con gà đẻ trứng vàng", trở thành trụ cột doanh số của hãng trên nhiều thị trường, đặc biệt là tại Mỹ. Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã thay đổi đáng kể. Mazda giờ đây có thêm CX-50, CX-70 và CX-90, những mẫu SUV trải dài ở nhiều phân khúc kích thước và mức giá khác nhau, đóng góp tỷ trọng không nhỏ vào tổng doanh số.

Mazda không tham gia cuộc chơi xe SUV cỡ lớn khung gầm rời hay xe bán tải như nhiều đối thủ Mỹ và Nhật. Thay vào đó, hãng dần nâng định vị, hướng các sản phẩm của mình lên cao hơn so với nhóm thương hiệu phổ thông truyền thống.

Mazda đang rơi vào trạng thái lưng chưng về thương hiệu, cao cấp hơn các đối thủ truyền thống nhưng chưa đủ tầm như các thương hiệu hạng sang khác. Ảnh: Mazda

Vấn đề là Mazda vẫn chưa được xem như một thương hiệu hạng sang đúng nghĩa. Hệ quả là hãng đang rơi vào trạng thái "lưng chừng", cao hơn Toyota hay Honda ở một số khía cạnh, nhưng vẫn chưa đủ tầm để đứng ngang hàng với Lexus, Acura hay các thương hiệu châu Âu.

Bài toán doanh số và lòng trung thành

Sự mơ hồ trong định vị khiến Mazda gặp khó trong mục tiêu đầy tham vọng nâng doanh số thường niên tại thị trường Mỹ từ khoảng 400.000-500.000 xe. Theo các nguồn tin, trong cuộc họp với hệ thống đại lý, ông Donnelly nhấn mạnh rằng Mazda cần trở nên khác biệt và hấp dẫn hơn, đồng thời xây dựng mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ hơn với khách hàng.

Mục tiêu không chỉ là bán được thêm xe mà còn là giữ chân người mua trong dài hạn, để họ quay lại với Mazda ở lần mua tiếp theo, thay vì chuyển sang thương hiệu khác sau khi kết thúc một chu kỳ sử dụng hoặc thuê xe.

Mazda đang cố gắng tập trung vào trải nghiệm khách hàng tại các đại lý của hãng. Ảnh: Thaco Mazda

"Gắn bó hơn" là cụm từ mà ông Donnelly dùng để mô tả với Automotive News về kỳ vọng của mình đối với mối quan hệ giữa Mazda và khách hàng trong tương lai.

Trong bối cảnh hầu hết các hãng xe đều nói về cảm giác lái thể thao, nội thất cao cấp và công nghệ hiện đại, Mazda tin rằng trải nghiệm bán lẻ có thể trở thành một yếu tố then chốt để tái định hình bản sắc thương hiệu.

Nhiều đại lý đã đầu tư mạnh vào việc nâng cấp cơ sở vật chất, không gian trưng bày và chất lượng dịch vụ, nhằm tạo cảm giác cao cấp và khác biệt hơn cho khách hàng khi bước chân vào showroom Mazda.

Theo quan điểm của hãng, chính môi trường bán lẻ và cách khách hàng được phục vụ có thể giúp củng cố hình ảnh thương hiệu, bù đắp phần nào cho sự thiếu rõ ràng trong thông điệp định vị sản phẩm.

Dù vậy, câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ. Mazda của năm 2026 và xa hơn nữa sẽ mang hình hài gì? Đó sẽ là một lựa chọn “cận hạng sang" dành cho những khách hàng đang cân nhắc Toyota hay Honda? Một thương hiệu phổ thông nhưng tập trung mạnh mẽ vào người lái và cảm xúc sau vô-lăng?

Hay một "Alfa Romeo kiểu Nhật" giàu cá tính, thiên về kỹ thuật và vẫn giữ được độ tin cậy cao? Hoặc Mazda sẽ chọn một con đường hoàn toàn khác? Câu trả lời vẫn đang được chính Mazda tìm kiếm.

Theo Automotive News

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!