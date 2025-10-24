Lynk & Co 08 EM-P vừa được Tasco ra mắt thị trường Việt vào tối ngày 24/10 với 2 phiên bản Pro và Halo, giá lần lượt 1,299 tỷ đồng và 1,389 tỷ đồng.

Đây là mẫu xe động cơ hybrid sạc ngoài (PHEV) thứ hai trong phân khúc D-SUV được bán chính hãng tại Việt Nam sau khi KIA Sorento PHEV ra mắt đầu tiên vào năm 2022. Ngoài đối thủ cạnh tranh trực diện cùng công nghệ vận hành này, Hyundai Santa Fe HEV được coi là đối thủ kế tiếp nhưng sử dụng động cơ hybrid tự sạc.

Lynk & Co 08 EM-P thuộc phân khúc D-SUV

Ngoại thất Lynk & Co 08 EM-P có 5 màu: đen, xám, trắng, xanh, vàng đồng

Nhìn tổng thể, Lynk & Co 08 EM-P gây chú ý bởi cấu hình plug-in hybrid mạnh. Mẫu xe trang bị động cơ xăng 1.5 Turbo kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm và khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 6,75 giây. Pin NCM dung lượng 39,6 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tới 200km theo chuẩn WLTC, cùng khả năng sạc nhanh DC 85 kW, nạp 30-80 % trong 28 phút – điều hiếm thấy ở xe PHEV.

Nội thất tối giản nhưng sở hữu nhiều công nghệ

Về mặt lý thuyết, đây là thông số đáng nể, giúp Lynk & Co 08 vượt trội trong nhóm SUV cỡ D hybrid sạc ngoài. Tầm hoạt động ở chế độ thuần điện gấp 3 lần so với khả năng hoạt động thuần điện của KIA Sorento PHEV (70km) và hơn hẳn chế độ "lai điện nhẹ" của mẫu Hyundai Santa Fe HEV tự sạc (2-3km).

Nhưng chính dung lượng pin lớn này lại đặt ra bài toán thực tế: mạng lưới trạm sạc nhanh DC tại Việt Nam còn hạn chế, trong khi sạc AC tại nhà dù đạt 11 kW vẫn cần nhiều giờ để đầy pin. Lợi thế công nghệ chỉ thật sự hữu dụng nếu người dùng dễ dàng tiếp cận hạ tầng sạc phù hợp.

Điểm thứ hai đáng cân nhắc là sự đánh đổi giữa tính tiện dụng cho tệp khách hàng gia đình với tầm hoạt động thuần điện và tổng công suất động cơ. Ngoài phạm vi quãng đường chạy thuần điện cao nhất phân khúc D-SUV, Lynk & Co 08 có lợi thế công suất tổng mạnh mẽ hơn khi đặt cạnh Hyundai Santa Fe Hybrid 231 mã lực và KIA Sorento tới 265 mã lực.

Tuy nhiên, Lynk & Co 08 lại bị hạn chế khi chỉ có 5 chỗ ngồi nên sẽ chỉ hướng đến khách hàng cá nhân hoặc gia đình nhỏ. Trong khi đó, KIA Sorento và Hyundai Santa Fe hybrid đều có 7 chỗ ngồi, sẽ tiện dụng hơn với nhóm đối tượng khách hàng là gia đình lớn.

Hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa công suất 1.600 W trên Lynk & Co 08 EM-P PHEV

Điểm đáng chú ý thứ ba ở mẫu xe này là khoang nội thất đậm chất công nghệ thông minh: màn hình trung tâm 15,4 inch 2.5K, hiển thị thực tế tăng cường (AR-HUD) kích cỡ tương đương 92 inch, hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa công suất 1.600 W và chip xử lý Snapdragon 8155 điều hành trợ lý giọng nói “Hey Frank”. Đây là trải nghiệm mà các đối thủ Hàn Quốc đang thiếu vắng. Nói riêng về dàn loa, các đối thủ Soreno và Santa Fe chỉ có 12 loa, nhiều mẫu xe sang cũng chỉ trang bị 15-19 loa như Mercedes-Benz GLE 450 (13 loa), BMW X5 xDrive45e (16 loa)...

Nhìn tổng thể, Lynk & Co 08 là một đối thủ đáng gờm trên thị trường xe SUV cỡ lớn với bước nhảy vọt về công nghệ nhưng cũng gặp hạn chế cũng không nhỏ khi chỉ 5 chỗ ngồi, phụ thuộc vào hạ tầng sạc, xuất phát điểm thương hiệu còn mới sẽ khiến người mua phải cân nhắc.

Cùng đó, giá xe lại nhỉnh hơn các đối thủ hiện tại. So với giá niêm yết năm 2022, KIA Sorento PHEV đã giảm tới 410 triệu đồng, chỉ còn 1,248 tỷ đồng, còn Hyundai Santa Fe hybrid cũng giảm tới gần 200 triệu đồng, chỉ còn khoảng 1,269 tỷ đồng. Giá thị trường hiện tại của 2 mẫu SUV Hàn Quốc đang thấp hơn tới 150 triệu đồng so với mẫu SUV Trung Quốc.

Dù Lynk & Co 08 EM-P không rẻ hơn hẳn KIA Sorento PHEV hay Hyundai Santa Fe hybrid nhưng đem lại trải nghiệm đáng chú ý như đi phố như xe điện, sạc nhanh trên hành trình, khoang lái như một “phòng điều khiển kỹ thuật số” hơn là SUV truyền thống. Nếu coi KIA Sorento là “người mở đường” cho PHEV D-SUV tại Việt Nam, thì Lynk & Co 08 là “người đặt lại tiêu chuẩn”. Nhưng khoảng cách giữa tiêu chuẩn công nghệ và thành công thương mại vẫn còn xa.

Trong một thị trường ô tô đang chuyển mình nhưng hạ tầng chưa đồng bộ, sự táo bạo công nghệ đôi khi trở thành con dao hai lưỡi. Lynk & Co 08 EM-P có thể coi là phép thử cho cả hãng xe lẫn người tiêu dùng Việt về độ sẵn sàng với kỷ nguyên hybrid sạc ngoài.

Bảng so sánh nhanh các thông số kỹ thuật cơ bản:

Hạng mục Kia Sorento PHEV Hyundai Santa Fe Hybrid Lynk & Co 08 EM-P Hệ truyền động PHEV (Plug-in Hybrid) HEV (Hybrid tự sạc) PHEV (Plug-in Hybrid) Động cơ xăng 1.6 Turbo GDi 1.6 Turbo GDi 1.5 Turbo BHE15 Mô tơ điện 13,8 kWh (Lithium-ion polymer) 1,5 kWh (Lithium-ion polymer) 39,6 kWh (NCM) Công suất tổng 265 mã lực / 350 Nm 231 mã lực / 367 Nm 345 mã lực / 580 Nm Tầm hoạt động ~70 km ~2 km (hỗ trợ nhẹ 200 km

Cổng sạc AC 3,3 kW – không DC Không hỗ trợ DC 85 kW – 30→80 % trong ~28 phút Tổng quãng đường 800 – 900 km ~900 km ~1.400 km Số chỗ ngồi 7 chỗ 7 chỗ 5 chỗ Giá ~1,24 tỷ đồng ~1,26-1,35 tỷ đồng 1,299-1,389 tỷ đồng

