Dưới đây là 5 mẫu xe sở hữu khối động cơ mạnh mẽ nhất trong phân khúc SUV/crossover cỡ C tại Việt Nam:

1. VinFast VF 7 Plus: 349 mã lực/ 500Nm

Vin Fast VF 7 nằm ở phân khúc SUV cỡ C, là mẫu xe điện gầm cao thứ 6 trong dải sản phẩm của VinFast. VF 7 được ra mắt vào tháng 12/2023 và giới thiệu với 2 phiên bản là Eco và Plus với giá bán cùng cấu hình động cơ khá khác nhau.

VinFast VF 7 Plus có công suất lớn nhất trong phân khúc SUV/crossover cỡ C tại Việt Nam. Ảnh: VF

Trong khi bản base Eco trang bị một mô tơ, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm thì bản Plus được trang bị hai mô tơ, cho tổng công suất tới 349 mã lực, mô-men xoắn 500Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ở bản Plus, VF 7 được trang bị khối pin với dung lượng 75,3 kWh, giúp xe có thể đi tối đa 431 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Giá bán của VF 7 mới được VinFast điều chỉnh cách đây không lâu. Cụ thể, bản Eco có giá 749 triệu đồng, còn bản Plus có giá 949 và 969 triệu đồng cho tuỳ chọn trần thép và trần kính, tất cả xe bán ra đã bao gồm cả pin.

2. Jaecoo J7 PHEV: 342 mã lực/ 542Nm

Jaecoo J7 PHEV là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc crossover cỡ C sử dụng công nghệ plug-in hybrid. Khối động cơ hybrid của J7 gồm một động cơ xăng 1.5 TDGI công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 215 Nm, kết hợp với một mô tơ điện 201 mã lực, sức kéo 310 Nm, cho tổng công suất 342 mã lực và mô-men xoắn tối đa 542 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp DHT chuyên dùng cho xe hybrid.

Jaecoo J7 mới ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa tháng 1 vừa qua. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Nuôi" mô tơ điện là gói pin dung lượng 18,3 kWh. Theo công bố, khi kích hoạt chế độ thuần điện EV, J7 PHEV có phạm vi hoạt động 106km. Kết hợp cả máy xăng với bình xăng đầy và pin được sạc đầy, J7 PHEV có thể di chuyển với quãng đường trên 1.300 km. Giá niêm yết của J7 PHEV là 999 triệu đồng.

3. Lynk & Co 05: 254 mã lực/ 350Nm

Mẫu xe thương hiệu Trung Quốc Lynk & Co 05 thuộc phân khúc gầm cao cỡ C, ra mắt thị trường việt Nam từ tháng 1/2024 với một phiên bản Hyper Halo. Dù là xe nhập khẩu từ Trung Quốc với chất lượng chưa được kiểm chứng nhưng Lynk & Co 05 có giá niêm yết khá cao, lên tới 1,599 tỷ đồng.

Lynk & Co 05 là mẫu xe thuần xăng có công suất cao nhất phân khúc SUV/crossover cỡ C. Ảnh: L&C

Lynk & Co 05 trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD. Các tính năng an toàn chủ động ADAS bao gồm phanh khẩn cấp, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360.

4. Haval H6 HEV: 240 mã lực/ 530Nm

Thêm một mẫu xe Trung Quốc nữa góp mặt trong danh sách này, đó là Haval H6 HEV. Mẫu xe này được ra mắt từ tháng 8/2023 với giá bán ban đầu được niêm yết là gần 1,1 tỷ đồng. Tuy vậy, nhà nhập khẩu và phân phối Haval đã liên tục giảm giá và ở thời điểm hiện tại, nhiều đại lý chỉ rao bán Haval H6 HEV với giá khoảng 850 triệu đồng.

Haval H6 HEV liên tục được giảm giá nhưng vẫn bán chậm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dù không mấy được khách Việt quan tâm nhưng nếu xét về thông số kỹ thuật, Haval H6 HEV là một mẫu xe đáng gờm. Mẫu xe hybrid này được nhà sản xuất trang bị động cơ 1.5L tăng áp, kết hợp mô tơ điện cho công suất tối đa 240 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới 530Nm.

5. Honda CR-V e:HEV RS: 204 mã lực/ 335Nm

Thế hệ sản phẩm hiện tại của Honda CR-V được nâng cấp và giới thiệu tới khách Việt từ cuối tháng 10/2023, trong đó có phiên bản cao cấp nhất e:HEV RS sử dụng động cơ hybrid với giá bán 1,259 tỷ đồng. Đây là một trong 2 phiên bản xe hybrid bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong năm 2024 với 1.808 chiếc.

CR-V e:HEV RS là một trong những mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2024. Ảnh: Chí Tâm

Honda CR-V e:HEV RS sử dụng động cơ 1.5L tăng áp cùng sự hỗ trợ của 2 động cơ điện, sản sinh tổng công suất tối đa 204 mã lực, sức kéo 335Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Bạn có nhận xét hoặc đánh giá thế nào về các mẫu xe kể trên? Hãy chia sẻ bình luận ở dưới hoặc gửi bài viết về báo VietNamNet qua email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!