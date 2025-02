Lexus lần đầu tiên được thành lập vào năm 1989 với tư cách là một thương hiệu xe sang của Toyota. Trong 35 năm kể từ khi thành lập, một số mẫu xe của Lexus đã vượt qua công ty mẹ để trở thành thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất hiện nay.

Lý do hai thương hiệu này luôn được đánh giá cao về độ tin cậy là vì nhiều dòng xe của cả hai thương hiệu đều được chia sẻ với nhau và Lexus được xem là kinh doanh bán phiên bản sang trọng hơn của Toyota. Ví dụ, dòng xe Lexus ES được lấy trực tiếp từ Toyota Camry, và Lexus NX chỉ đơn thuần là một chiếc Toyota RAV4 cao cấp.

Lexus LX là mẫu xe SUV hạng sang được chia sẻ nền tảng khung gầm cùng với Toyota Land Cruiser. Ảnh: Whichcar

Vì độ tin cậy và chức năng của mẫu xe phổ thông Toyota và mẫu xe hạng sang Lexus về cơ bản là giống nhau, nên câu hỏi đặt ra là liệu bạn có muốn trả nhiều tiền hơn cho tất cả các tính năng bổ sung mà Lexus mang lại cho bạn hay không?

Hãy lấy hai mẫu xe này làm ví dụ. Một là mẫu xe SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser đã trở thành một phần trong danh mục sản phẩm của công ty kể từ những năm 1950. Hai là Lexus LX, mẫu xe sang trọng tương đương lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 1996, để xem liệu chúng có sự khác biệt như thế nào.

Giá cả

Trước khi đi sâu vào bất kỳ thông số kỹ thuật, trang bị hoặc tính năng nào, chúng ta cần xem xét giá bán thực tế của hai chiếc SUV này. Cả hai xe đều nằm trong phạm vi giá cao nhất của mỗi thương hiệu tương ứng. Với mức giá 4,286 tỷ đồng, Toyota Land Cruiser 2025 được đánh giá là đắt đối với nhiều người, nhưng mức giá này vẫn còn kém xa Lexus LX. Hiện tại, giá xe Lexus LX khởi điểm từ 8,59 tỷ đồng và cao nhất là 9,7 tỷ đồng.

Động cơ

Mặc dù có giá bán chênh lệch đáng kể, nhưng những gì bên dưới nắp ca-pô của hai chiếc xe SUV này lại tương đồng khi cả Toyota Land Cruiser và Lexus LX đều sử dụng cùng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, có công suất 409 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Vì thế, với những người thích khả năng vận hành, sẽ khó để họ chấp nhận bỏ gấp đôi số tiền mà không có bất kỳ khác biệt về sức mạnh ở trên Lexus LX.

Tính năng an toàn

Một trong những điều tuyệt vời về những chiếc xe hiện đại là chúng đã cải thiện rất nhiều về mặt an toàn. Cả Toyota Land Cruiser và Lexus LX đều có khả năng trở thành những chiếc xe rất an toàn nhờ danh sách dài các trang bị an toàn chủ động thông minh Safety Sense như kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng, camera 360, màn hình điểm mù,...

Giống như ở phương diện động cơ, các tính năng an toàn tiêu chuẩn của Toyota Land Cruiser và Lexus LX cũng không cho thấy sự khác biệt đáng kể. Điều đó có nghĩa khi bạn lựa chọn Lexus LX, bạn đã lãng phí khá nhiều tiền cho những tính năng an toàn không mới và đã trở thành tiêu chuẩn trên Toyota Land Cruiser.

Nội thất

Ở phương diện này, chúng ta mới thấy một số sự khác biệt đáng kể giữa những gì được coi là tiêu chuẩn dành cho một chiếc Lexus LX sang trọng và những gì không có sẵn dành cho Toyota Land Cruiser.

Đầu tiên là các vật liệu được sử dụng và sự thoải mái mà mọi người có thể có được khi ngồi bên trong chiếc Lexus LX. Trong khi, Lexus LX sử dụng da thật làm vật liệu tiêu chuẩn cho ghế ngồi, có sẵn 8 tùy chọn màu sắc nội thất thì Toyota Land Cruiser chỉ được trang bị vật liệu SofTex tiêu chuẩn, về cơ bản đây chỉ là loại da tổng hợp.

Ngoài vật liệu da thật, Lexus còn sử dụng gỗ để trang trí cho toàn bộ khu vực điều khiển, trong khi Toyota Land Cruiser chủ yếu sử dụng nhiều vật liệu nhựa giả vân gỗ. Quan trọng là Toyota cũng không có tùy chọn nâng cấp lên trang trí ốp gỗ.

Cả Lexus LX và Toyota Land Cruiser đều có trang bị ghế ngồi sưởi và làm mát cho cả hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai tiêu chuẩn. Nhưng chế độ điều chỉnh ghế điện của Lexus LX lần lượt là 14 hướng (ghế lái) và 12 hướng (ghế phụ), nhiều hơn đáng kể so với Toyota Land Cruiser chỉ có 10 hướng (ghế lái) và 8 hướng (ghế phụ).

Chưa kể mẫu SUV hạng sang của Lexus còn có tùy chọn hàng ghế thứ 2 độc lập và nhớ 2 vị trí. Nhìn chung, phiên bản thấp nhất của Lexus LX vẫn mang lại cho bạn nhiều thứ hơn so với người anh em Toyota Land Cruiser.

Trang bị tiện nghi

Cùng với nội thất, một nơi quan trọng khác thể hiện rõ sự sang trọng là các trang bị tiện nghi hiện đại. Phải thừa nhận rằng, Toyota Land Cruiser có rất nhiều thứ để đề cập này.

Đầu tiên là 6 cổng USB tiêu chuẩn bao gồm cả chuẩn Type C, tiếp đó là sạc không dây, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Phiên bản tiêu chuẩn của Lexus LX cũng có các trang bị tương tự.

Tuy nhiên, Lexus LX dần vượt xa Toyota Land Cruiser các trang bị về mặt công nghệ, chẳng hạn như cửa hít, cụm đồng hồ kỹ thuật số, gương chiếu hậu kỹ thuật số, 2 màn hình hiển thị ở khu vực trung tâm, khởi động xác thực bằng vân tay, tùy chọn hệ thống giải trí và tính năng mát-xa cho hàng ghế thứ 2.

Đây đều là những trang bị mà khách hàng không thể tìm thấy hoặc có trong danh sách tùy chọn khi mua Toyota Land Cruiser.

Hệ thống âm thanh

Rất ít người lái xe trong sự im lặng. Họ có thể nghe nhạc trên radio hoặc kết nối điện thoại để phát âm thanh. Mặc dù cả hai xe đều có các tính năng kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn, nhưng cách bạn nghe thấy chúng sẽ là một sự khác biệt lớn.

Hệ thống âm thanh tốt nhất mà bạn sẽ nhận được ở Toyota Land Cruiser là hệ thống âm thanh JBL 14 loa tiêu chuẩn. Đối với nhiều người, đó là một nâng cấp đáng giá vì JBL là một sản xuất loa chất lượng rất cao. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh của Lexus LX lại có tới 25 loa đến từ nhà sản xuất loa Mark Levinson.

Có nhiều người cho rằng 25 loa là quá mức cần thiết và có thể gây mất tập trung cho người lái xe, nhưng những người khác lại chỉ muốn có được âm thanh chất lượng cao nhất có thể và Lexus đã đáp ứng được điều đó.

Có đáng để bỏ thêm tiền?

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lexus LX đang là lựa chọn đắt hơn gấp đôi so với người anh em Toyota Land Cruiser. Hai chiếc xe cơ bản có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, nhưng khi nói đến cấp độ tiện nghi, sự sang trọng, Lexus rõ ràng là lựa chọn vượt trội hơn nhiều.

Do Lexus LX có nhiều tính năng mà Toyota Land Cruiser không có, nên bạn sẽ cần phải suy nghĩ về những tính năng nào là quan trọng đối với nhu cầu bản thân và sự thoải mái mà bạn muốn lái xe mỗi ngày. Quan trọng nhất vẫn là tình hình tài chính và tính khả thi khi sở hữu Lexus.

Nếu tiền không phải là yếu tố quyết định, không có lý do gì để không chọn Lexus LX. Tuy nhiên, nếu tài chính vẫn là vấn đề mà bạn phải cân nhắc, Land Cruiser vẫn được xem là một sự lựa chọn đáng tin cậy, có thể mang lại trải nghiệm chất lượng.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!