Những chiếc ô tô giá 100 triệu đồng hiện nay đều là các mẫu xe sedan, hatchback có tuổi đời khoảng 15 năm tuổi. Dù là xe đời sâu, trang bị cơ bản, nhưng trong điều kiện túi tiền eo hẹp, những chiếc xe này vẫn là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trẻ thu nhập thấp khi đáp ứng 3 yếu tố “đủ dùng - dễ nuôi - chi phí thấp”. Đón Tết Bính Ngọ 2026, người dùng có thể tham khảo 5 mẫu xe tiêu biểu sau đang được các chuyên trang mua bán xe cũ như Chợ Tốt Xe, Bonbanh.com... rao giá quanh mốc 100 triệu đồng:

Hyundai Getz (2005-2010): Gọn gàng, dễ lái, tiết kiệm

Hyundai Getz đời 2010.

Hyundai Getz là mẫu hatchback cỡ nhỏ từng khá phổ biến tại Việt Nam, nay vẫn xuất hiện đều đặn trên thị trường xe cũ với giá dao động quanh 90-100 triệu đồng. Mẫu xe bắt đầu được nhập khẩu vào Việt Nam khoảng giai đoạn 2003-2004, chủ yếu dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Hàn Quốc thông qua các nhà phân phối và đại lý tư nhân. Từ khoảng 2009-2010, Hyundai Getz khai tử tại thị trường Việt Nam, để nhường chỗ cho thế hệ xe đô thị mới hơn như Hyundai i10.

Xe có động cơ 1.1L hoặc 1.4L, số sàn là chủ yếu. Tuy không bùng nổ doanh số như Kia Morning sau này, nhưng Getz vẫn được ưa chuộng nhờ độ bền cơ khí, vận hành đơn giản và chi phí sử dụng thấp.

Ưu điểm lớn nhất của Getz nằm ở kích thước nhỏ gọn, rất phù hợp với người có thu nhập thấp, cần một chiếc ô tô che mưa nắng, đi làm hằng ngày, chở đồ lặt vặt, không đặt nặng hình thức. Động cơ dung tích nhỏ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp.

Tuy vậy, nhược điểm của Getz là thiết kế và trang bị khá đơn giản, khả năng cách âm và độ êm chỉ ở mức chấp nhận được. Do xe đã có tuổi đời cao, người mua cần kiểm tra kỹ hệ thống treo, máy lạnh và các chi tiết cao su đã lão hóa theo thời gian.

Kia Morning (2006-2012): “Xe quốc dân” cho người mới lái

KIA Morning 2010

Nhắc tới xe giá rẻ cho cá nhân, Kia Morning gần như là cái tên đầu tiên được nghĩ tới. Mẫu xe xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng năm 2006, ban đầu dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc, chủ yếu từ Hàn Quốc. Đến năm 2011, xe được chuyển sang lắp ráp bởi Thaco Trường Hải.

Ở tầm giá 100 triệu đồng, người mua có thể tìm được Morning đời khoảng 2010-2011, số sàn. Morning ghi điểm nhờ dễ lái, vô lăng nhẹ, bán kính quay đầu nhỏ, rất phù hợp để tập lái hoặc di chuyển trong phố. Xe sử dụng chủ yếu động cơ xăng 1.0L, 1.1L.

Ưu điểm khác của Morning là phụ tùng sẵn, sửa chữa rẻ, gần như gara nào cũng quen tay. Đổi lại, không gian nội thất và khoang hành lý khá hạn chế; xe đi đường trường hay chở đủ 4-5 người sẽ không thực sự thoải mái. Ngoài ra, nhiều xe cũ vốn là xe taxi, chạy nhiều km nên cần kiểm tra kỹ động cơ và hộp số.

Chevrolet Spark (2007-2013): Siêu nhỏ, chi phí nuôi thấp

Chevrolet Spark 2013

Chevrolet Spark là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một chiếc xe chỉ để di chuyển cơ bản. Mẫu xe ra mắt Việt Nam từ năm 2008, thực chất là Daewoo Matiz đổi tên sau khi GM tái cấu trúc thương hiệu. Xe được lắp ráp trong nước bởi GM Việt Nam.

Spark nhắm tới nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, đi phố, giá rẻ. Xe chủ yếu dùng động cơ xăng 0.8L (đời sớm), 1.0L và 1.2L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, đi kèm số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Đến năm 2018, khi GM Việt Nam chuyển giao nhà máy cho VinFast, Chevrolet Spark chính thức ngừng sản xuất và phân phối tại Việt Nam.

Trên thị trường xe cũ, Chevrolet Spark đời 2007-2013 có giá rao bán 100 triệu đồng. Với kích thước nhỏ và động cơ dung tích thấp, Spark rất tiết kiệm xăng, dễ đỗ xe, phù hợp với người lớn tuổi hoặc người mới lấy bằng.

Tuy nhiên, chính sự “nhỏ” cũng là điểm yếu của Spark. Không gian cabin khá chật, động cơ yếu khi đi đủ tải hoặc chạy đường dài. Thiết kế và trang bị ở các đời cũ cũng khá nghèo nàn. Đây là chiếc xe phù hợp với nhu cầu tối giản, không dành cho người đòi hỏi cảm giác lái hay sự tiện nghi.

Chevrolet Aveo (2008-2013): Sedan rộng rãi, đi siêu thị mua sắm Tết cực tiện

Chevrolet Aveo 2013

Chevrolet Aveo xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng 2008-2009, cũng do GM Việt Nam lắp ráp trong nước. Đây là mẫu sedan hạng B giá rẻ, hướng tới gia đình nhỏ hoặc người cần xe gầm thấp nhưng rộng rãi hơn hatchback cỡ A. Aveo tại Việt Nam sử dụng chủ yếu động cơ xăng 1.4L và 1.5L, hút khí tự nhiên, số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Tương tự Spark, Aveo bị khai tử tại Việt Nam vào năm 2018 sau khi GM rút lui khỏi mảng sản xuất, kinh doanh ô tô.

So với các mẫu hatchback cỡ A, Chevrolet Aveo mang lại không gian rộng rãi hơn, đặc biệt là khoang hành lý, một điểm cộng lớn với người thường xuyên đi về quê hoặc đi dã ngoại, cần chở nhiều đồ. Động cơ dung tích lớn hơn giúp xe chạy đầm hơn, ít “gào” máy khi đi đường trường.

Nhược điểm của Aveo là tiêu hao nhiên liệu cao hơn so với Morning hay Spark, đồng thời gầm xe thấp nên cần chú ý khi đi đường xấu. Nhiều xe Chevrolet Aveo trong tầm giá này đã chạy trên 100.000 km, vì vậy việc kiểm tra gầm, máy và hệ thống điện khi mua là rất quan trọng.

Daewoo Lacetti (2006-2011): Rộng rãi, đầm xe nhưng tốn xăng

Daewoo Lacetti 2011

Daewoo Lacetti được đưa vào Việt Nam từ khoảng 2004-2006, khi GM Daewoo còn hoạt động độc lập, chủ yếu dưới dạng lắp ráp trong nước. Đây là mẫu sedan hạng C cỡ nhỏ, từng được xem là xe gia đình giá hợp lý. Lacetti sử dụng động cơ xăng 1.6L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Sau khi GM thống nhất thương hiệu Chevrolet, Lacetti dần bị thay thế và ngừng bán tại Việt Nam từ khoảng năm 2011, nhường chỗ cho các mẫu mang tên Chevrolet như Cruze và Aveo.

Hiện nay, Daewoo Lacetti vẫn được nhiều người tìm mua nhờ không gian rộng, ngồi thoải mái hơn hẳn các xe cỡ nhỏ. Với người cần một chiếc xe che mưa nắng, chở gia đình nhỏ và không quá khắt khe về hình thức, Lacetti là lựa chọn “đáng tiền”.

Đổi lại, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn, thiết kế và trang bị đã lỗi thời. Do tuổi xe lớn, người mua cần đặc biệt chú ý đến khung gầm, hệ thống điện và tình trạng máy để tránh phát sinh chi phí sửa chữa lớn sau khi mua.

(tổng hợp)

