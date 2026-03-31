Trong nhiều năm qua, Consumer Reports (CR) được xem là nguồn tham khảo uy tín, độc lập, chuyên đánh giá toàn diện các mẫu xe dựa trên thử nghiệm thực tế và dữ liệu va chạm tại Mỹ.

Với phân khúc SUV cỡ C đang được ưa chuộng trên toàn cầu, CR đã tổng hợp danh sách những mẫu xe an toàn nhất năm 2026, dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt: điểm va chạm từ Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), các bài kiểm tra thực tế của chính Consumer Reports (phanh, xử lý khẩn cấp, khả năng kiểm soát) và việc xe có được trang bị tiêu chuẩn các công nghệ an toàn chủ động như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay không.

Dưới đây là 5 mẫu SUV cỡ C được Consumer Reports chấm điểm an toàn cao nhất năm 2026, gồm cả xe phổ thông lẫn xe hạng sang.

Hyundai Tucson 2026

Hyundai Tucson tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những SUV cỡ nhỏ bán chạy và an toàn nhất khi cả bản xăng và hybrid đều lọt top 9 SUV cỡ C tốt nhất của Consumer Reports. Mẫu xe này ghi điểm nhờ gói an toàn tiêu chuẩn đầy đủ: phanh khẩn cấp tự động phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm trước ở tốc độ cao, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Cả hai phiên bản đều đáp ứng mọi tiêu chí an toàn của Consumer Reports và quy định liên bang Mỹ. Dù điểm độ tin cậy, đặc biệt ở bản hybrid, chưa thật sự vượt trội so với một số đối thủ Nhật Bản, nhưng xét riêng về an toàn, Hyundai Tucson vẫn là lựa chọn rất đáng tin cậy.

Đáng chú ý, phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) của Hyundai Tucson 2026 không được xếp hạng cao nhất do thiếu dữ liệu thử nghiệm va chạm trước và bên hông từ IIHS, yếu tố mang tính “điều kiện cần” để Consumer Reports đưa ra kết luận đầy đủ.

Mazda CX-50 2026

Mazda CX-50 2026 cho thấy an toàn không phụ thuộc vào mức độ phổ biến. Cả bản xăng và hybrid tự sạc (HEV) đều vượt qua toàn bộ bài kiểm tra của IIHS và Consumer Reports, đồng thời được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn dưới dạng tiêu chuẩn.

Việc không có bản hybrid sạc điện (PHEV) giúp Mazda CX-50 2026 tránh được "khoảng trống dữ liệu" an toàn như một số đối thủ, đồng nghĩa mọi phiên bản đều đạt xếp hạng an toàn cao nhất. Chính điều này góp phần giúp Mazda được Consumer Reports đánh giá là một trong những thương hiệu an toàn nhất toàn thị trường.

Tuy nhiên, sự hài lòng của người dùng và độ tin cậy của Mazda CX-50 chỉ ở mức dưới trung bình. Nếu ưu tiên hàng đầu là an toàn, còn các yếu tố khác có thể chấp nhận đánh đổi, mẫu xe SUV cỡ C này của Mazda vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Subaru Forester Hybrid 2026

Nhắc đến an toàn, khó bỏ qua một thương hiệu ô tô Nhật Bản khác là Subaru. Đánh giá tổng thể của Consumer Reports về thương hiệu này có thể không an toàn bằng thương hiệu Mazda nhưng vẫn được xếp hạng khá cao.

Và Subaru Forester Hybrid 2026 được Consumer Reports đánh giá là mẫu xe không chỉ đạt điểm an toàn tối đa mà còn dẫn đầu toàn phân khúc SUV cỡ C về độ tin cậy, thử nghiệm đường trường và mức độ hài lòng của chủ xe.

Điểm khác biệt then chốt nằm ở trang bị tiêu chuẩn. Trong khi Forester bản xăng chỉ có cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau ở các phiên bản cao, thì bản Forester Hybrid đã có sẵn ngay từ bản cơ sở. Đây là lý do phiên bản hybrid được đánh giá an toàn hơn bản xăng, dù cả hai đều có nền tảng an toàn tốt.

Acura ADX 2026

Việc một thương hiệu ô tô hướng đến sự sang trọng không có nghĩa là họ phải hy sinh sự an toàn để theo đuổi phong cách. Đó chính là trường hợp của Acura ADX 2026, mẫu SUV cỡ nhỏ đến từ thương hiệu hạng sang của hãng xe Nhật Bản Honda.

Với giá khởi điểm khoảng 35.000 USD, ADX là một trong những SUV hạng sang cỡ C dễ tiếp cận nhất. Xe được trang bị tiêu chuẩn đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại, vượt qua toàn bộ bài kiểm tra của IIHS và Consumer Reports.

Acura ADX chỉ có bản động cơ xăng, giúp người mua không phải băn khoăn về sự khác biệt giữa các hệ truyền động. Trong khi đó, mẫu xe "đàn anh" Acura RDX đắt tiền hơn lại không đạt điểm an toàn tối đa do thiếu dữ liệu va chạm trước từ IIHS. Đây được xem là một điểm trừ đáng tiếc.

Lexus NX 2026

Đứng cuối danh sách nhưng ở vị thế cao nhất là Lexus NX 2026. Consumer Reports xếp phiên bản NX Hybrid là SUV hạng sang cỡ C tốt nhất toàn diện, bản phiên xăng theo sát phía sau.

Tất cả các phiên bản Lexus NX tiêu chuẩn đều được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn, vượt qua mọi bài kiểm tra va chạm và vận hành. Độ tin cậy cao vốn là "đặc sản" của Lexus giúp người dùng yên tâm tuyệt đối về hiệu năng của chúng trong dài hạn.

Lexus NX cũng có phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) như Hyundai Tucson nhưng phiên bản này không đạt điểm an toàn tối đa do thiếu một bài kiểm tra va chạm từ IIHS. Dẫu vậy, Consumer Reports vẫn xếp phiên bản hybrid này nằm trong top 5 SUV hạng sang cỡ C tốt nhất mà đơn vị này đã thử nghiệm.

Nếu đặt an toàn lên hàng đầu, danh sách trên cho thấy SUV cỡ C năm 2026 không thiếu lựa chọn tốt, từ xe phổ thông như Hyundai Tucson, Mazda CX-50 đến xe sang như Acura ADX hay Lexus NX. Vấn đề còn lại chỉ là ngân sách và mức độ chấp nhận đánh đổi giữa độ tin cậy, trang bị và trải nghiệm sử dụng.

Theo Consumer Reports

