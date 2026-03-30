Mới đây, phát biểu với báo chí, ông Mark Templin, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc điều hành của Toyota Bắc Mỹ, cho biết Toyota đang nghiêm túc đầu tư để xây dựng những mẫu xe điện (BEV) có chất lượng, khả năng vận hành và độ hoàn thiện vượt trội, đủ sức thu hút cả những khách hàng trung thành của Tesla.

Trong nhiều năm qua, Tesla gần như không có đối thủ xứng tầm và cho đến nay chưa có thương hiệu xe nào có thể đánh bật được họ khỏi ngôi vị số 1 tại thị trường xe điện Mỹ. Tuy nhiên, Toyota tin rằng thời điểm hiện tại đã chín muồi để hãng tham gia cuộc chơi một cách quyết liệt hơn.

Toyota đầu tư mạnh tay vào dây chuyền lắp ráp xe Highlander chạy điện tại Mỹ. Ảnh: TMC

Dù đang là "ông lớn" của ngành ô tô toàn cầu, thị phần xe điện của Toyota tại thị trường Mỹ hiện vẫn dưới 2%. Mục tiêu mà hãng đặt ra là nâng con số này lên 15% trong những năm tới. Để hiện thực hóa kế hoạch này, Toyota vừa đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào các nhà máy tại bang Kentucky và Indiana.

Theo thông tin từ The Detroit News, riêng nhà máy tại Georgetown, bang Kentucky sẽ nhận tới 800 triệu USD nhằm hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, chuẩn bị cho việc lắp ráp mẫu SUV điện hoàn toàn Highlander. Đây sẽ là mẫu xe điện đầu tiên được Toyota sản xuất ngay trên đất Mỹ.

Mẫu Toyota Highlander chạy điện dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó, Toyota cũng đang phát triển thêm ít nhất một mẫu xe điện khác, chưa công bố tên, cho thấy cam kết mở rộng mạnh mẽ danh mục BEV trong thời gian ngắn.

Chia sẻ thêm về chiến lược dài hạn với The Detroit News, ông Templin nhấn mạnh dòng xe điện của Toyota dự kiến ​​sẽ mở rộng từ 2 lên hơn 6 mẫu xe vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản sẽ không từ bỏ cách chiến lược "tiếp cận đa hướng", yếu tố đã làm nên thành công của hãng suốt nhiều thập kỷ.

Dù đẩy mạnh vào mảng xe điện, Toyota vẫn khẳng định chiến lược đa hướng là hướng đi đún đắn. Ảnh: Motorbiscuit

Theo ông, động cơ xăng, hybrid và hybrid cắm sạc vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, bởi Toyota là hãng xe toàn cầu, hoạt động tại nhiều khu vực nơi hạ tầng điện chưa sẵn sàng cho xe thuần điện.

“Trên thế giới vẫn có hàng tỷ người chưa thể tiếp cận điện ổn định, nên xe điện không phải lúc nào cũng là lựa chọn khả thi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rõ sự quan tâm ngày càng lớn đối với dòng xe này, đặc biệt tại các thị trường phát triển”, ông Templin nói.

Đáng chú ý, lãnh đạo Toyota cho rằng nhu cầu xe điện hiện nay đang đến từ chính những người đã và đang sử dụng xe điện. Phần lớn trong số họ muốn tiếp tục lái xe điện, nhưng lại thiếu lựa chọn ngoài Tesla. Toyota tin rằng đây chính là "khoảng trống" để hãng chen chân.

Khi được hỏi liệu Toyota có thể trở thành hãng bán xe điện hàng đầu tại Mỹ hay không, ông Templin thẳng thắn: "Nếu Toyota có thể đạt 15% thị phần thị trường ô tô toàn cầu, thì không có lý do gì hãng không hướng tới 15% thị phần xe điện. Chúng tôi cần nhanh chóng đưa những chiếc xe điện thực sự tốt ra thị trường và kéo khách hàng về phía mình."

Thậm chí, sau khi trực tiếp lái thử các mẫu xe điện tương lai tại Nhật Bản, ông Templin còn gọi chúng là "kẻ hủy diệt Tesla", ám chỉ những sản phẩm này đủ sức thuyết phục nhóm khách hàng Tesla đang tìm kiếm một chiếc xe điện có chất lượng hoàn thiện đúng nghĩa của một hãng xe truyền thống lâu đời.

Theo Motorbiscuit

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!