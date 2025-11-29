Để xác định đâu là những mẫu xe có hàng ghế trước êm ái và hỗ trợ tốt nhất, tổ chức đánh giá độc lập Consumer Reports (CR) đã tiến hành thử nghiệm hàng loạt mẫu xe ở nhiều phân khúc để trả lời cho câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề dễ dàng này.

4 mẫu xe được Consumer Reports đánh giá có hàng ghế trước ngồi thoải mái nhất.

CR sử dụng nhóm thử nghiệm với chiều cao và thể trạng đa dạng, đánh giá độ hỗ trợ ở vùng thắt lưng, đùi, hông, vai, độ thoải mái trong những chuyến đi dài, khả năng điều chỉnh của ghế và cả độ dễ dàng khi ra vào xe.

Sau hàng nghìn km thực nghiệm, tổ chức này đã công bố 4 mẫu xe có hàng ghế trước thoải mái nhất trong bốn phân khúc: xe cỡ nhỏ, sedan cỡ trung, sedan hạng sang cỡ nhỏ và sedan hạng sang cỡ trung/lớn.

KIA Soul

KIA Soul xuất hiện từ năm 2010 và sẽ dừng sản xuất sau năm 2025. Nhưng trước khi bị ngừng sản xuất, mẫu xe SUV cỡ nhỏ này kịp ghi một dấu ấn quan trọng: đứng đầu phân khúc xe cỡ nhỏ về độ thoải mái của ghế trước do Consumer Reports bình chọn.

Lý do là bởi KIA Soul có thiết kế thân xe vuông vức, cửa mở rộng, điểm đặt hông người ngồi hợp lý, giúp việc ra vào xe nhẹ nhàng, dễ dàng và không gây mệt.

Độ thoải mái thay đổi tùy phiên bản. Phiên bản S có ghế lái chỉnh điện hỗ trợ thắt lưng, trong khi phiên bản EX thêm tính năng sưởi ghế. Tổ chức này cũng xếp Volkswagen Jetta ở vị trí sát nút, coi đây là lựa chọn thay thế đáng cân nhắc.

Subaru Legacy

Legacy là một trong những mẫu xe bền bỉ và đáng tin cậy nhất của Subaru sẽ rời thị trường Mỹ sau năm 2025 do xu hướng người dùng chuyển sang SUV. Dù vậy, Subaru Legacy đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hơn 1,3 triệu xe được sản xuất và bán ra tại đây.

Nhưng trước khi khép lại vòng đời, Legacy vẫn chứng minh được giá trị truyền thống của mình, đó là có hàng ghế trước được đánh giá thuộc hàng tốt nhất phân khúc. Consumer Reports đánh giá Legacy cao nhờ khả năng hỗ trợ tốt và sự khác biệt rõ rệt giữa các phiên bản.

Bản Premium có ghế chỉnh điện 10 hướng, còn bản Limited mang đến ghế chỉnh điện 14 hướng cùng vật liệu da cho cảm giác chắc chắn trong những hành trình dài. Trong khi ghế bọc vải ở các bản thấp bị đánh giá là thiếu độ nâng đỡ sau nhiều giờ lái.

Subaru Legacy cũng ghi điểm với cửa trước mở rộng, vào xe thoải mái. Đối thủ đồng hương Toyota Camry cũng được nhắc đến như một lựa chọn dự phòng, thay thế với chất lượng ghế trước đồng đều.

Mercedes-Benz C-Class

Không giống nhiều mẫu xe khác đang rời thị trường, Mercedes-Benz C-Class vẫn duy trì vị thế là mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ dẫn động cầu sau chủ lực của thương hiệu Đức tại Mỹ. Dù Consumer Reports đánh giá tổng thể C-Class không phải mẫu xe sang đáng sở hữu nhất trong danh mục của Mercedes nhưng hàng ghế trước của C-Class vẫn giành vị trí dẫn đầu phân khúc.

Chiếc C-Class được CR thử nghiệm sử dụng ghế AMG-Line tùy chọn, loại ghế thể thao cao cấp với khả năng điều chỉnh phong phú, hỗ trợ cơ thể tối ưu và thiết kế ôm chắc mà không gây khó chịu.

Đội ngũ thử nghiệm đánh giá cao phần đệm đỡ đùi chỉnh điện, độ ngả lưng và khả năng điều chỉnh độ cao đệm chính xác, điều mà ít đối thủ cùng phân khúc làm tốt. Phần hỗ trợ hông ôm sát khi vào cua cũng được các chuyên gia của CR khen ngợi. Trong phân khúc này, Audi A4 và Tesla Model 3 là hai mẫu xe khác có chất lượng hàng ghế trước gần tương đương với Mercedes-Benz C-Class.

Audi A8

Audi A8 là mẫu sedan đầu bảng của thương hiệu bốn vòng tròn, cạnh tranh trực tiếp với BMW 7-Series, Mercedes-Benz S-Class và Lexus LS. Trong đánh giá của Consumer Reports, Audi A8 là mẫu có hàng ghế trước thoải mái nhất trong phân khúc sang trọng cỡ lớn, nhờ khả năng điều chỉnh gần như vô hạn.

CR mô tả ghế của Audi A8 là đúng như những gì một chiếc xe siêu sang cần phải có: tựa đầu, tựa vai, đệm dưới, đệm hông… tất cả đều vận hành bằng điện và cho cảm giác mượt mà. Chức năng massage hoạt động hiệu quả; hỗ trợ tốt cả trong những chuyến đi dài.

Ngoài ra, xe còn ghi điểm với hệ thống treo êm ái, khả năng cách âm và chất lượng nội thất, giúp tổng thể trải nghiệm đúng chuẩn xe đầu bảng. Đáng chú ý, BMW 5-Series lại được tổ chức này đề xuất như một lựa chọn thay thế ấn tượng xuất sắc về độ thoải mái của ghế trước, vượt qua cả mẫu xe sang đầu bảng BMW 7-Series.

Những đánh giá này cho thấy sự thoải mái của ghế ngồi ô tô không chỉ phụ thuộc vào mức giá hay thương hiệu mà nằm ở triết lý thiết kế và mức độ đầu tư vào công thái học của từng nhà sản xuất. Đây luôn là yếu tố xứng đáng được cân nhắc kỹ khi người dùng chọn một mẫu xe để đồng hành lâu dài.

