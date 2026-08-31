Khi cuộc đua phân khúc xe SUV ngày càng khốc liệt, thiết kế ngoại thất trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp các hãng xe tạo dấu ấn. Tuy nhiên, việc thay đổi quá mạnh tay đôi khi lại phản tác dụng.

Một mẫu SUV có thể sở hữu công nghệ hiện đại, khả năng vận hành tốt nhưng vẫn khó thuyết phục khách hàng nếu thiết kế mới làm mất đi bản sắc của thế hệ trước. Dưới đây là 5 trường hợp tiêu biểu được SlashGear đánh giá là những màn thiết kế lại chưa thực sự thành công.

Infiniti QX56 2011

Infiniti QX56 từng là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu xe sang thuộc Nissan. Thế hệ đầu tiên (2004-2010) của mẫu xe này sở hữu kiểu dáng vuông vức, đơn giản nhưng tạo cảm giác mạnh mẽ, bệ vệ và phù hợp với một chiếc SUV cỡ lớn.

Thiết kế của Infiniti QX56 2011 mất đi sự bệ vệ và thanh lịch cần có của một mẫu SUV cỡ lớn hạng sang. Ảnh: Car And Driver

Tuy nhiên, mọi thứ đã chệch hướng hoàn toàn khi Infiniti thay đổi gần như toàn bộ thiết kế đối với mẫu xe thế hệ thứ 2 vào năm 2011. Thay vì giữ lại phong cách đa dụng và sắc sảo, hãng đã cố nhồi nhét quá nhiều đường cong vào khối thân xe cỡ lớn. Ý tưởng ban đầu có thể nhằm tạo ra một chiếc SUV sang trọng và dễ nhận diện hơn.

Nhưng theo đánh giá của tạp chí Car And Driver, việc sử dụng quá nhiều đường cong, thiết kế kính chắn gió ngắn và phần đầu xe nhô cao khiến QX56 2011 mất đi sự bệ vệ và thanh lịch cần có của một mẫu SUV cỡ lớn hạng sang, thay vào đó là một khối phình to, cồng kềnh. Đây là ví dụ cho thấy thiết kế SUV không nhất thiết phải cầu kỳ mới tạo được dấu ấn.

Nissan Pathfinder 2013

Nissan Pathfinder thế hệ hiện tại là một mẫu SUV cỡ trung hấp dẫn nhưng đây là trường hợp đặc biệt bởi thay đổi không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở nền tảng kỹ thuật. Trước năm 2013, Pathfinder nổi tiếng với thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và kết cấu khung gầm rời (body-on-frame) mang lại khả năng vận hành địa hình tốt, phù hợp với hình ảnh một chiếc SUV thực thụ.

Đặt Pathfinder 2013 cạnh phiên bản tiền nhiệm, sự khác biệt lớn đến mức khó tin dù chúng mang cùng một tên gọi. Ảnh: Car And Driver

Nhưng đến năm 2013, khi bước sang thế hệ thứ 4, Nissan quyết định chuyển Pathfinder sang nền tảng khung gầm liền khối (unibody), đồng thời thiết kế ngoại thất mềm mại và tối giản hơn. Đặt Pathfinder 2013 cạnh phiên bản tiền nhiệm, sự khác biệt lớn đến mức khó tin dù chúng mang cùng một tên gọi. Công suất động cơ cơ bản cũng giảm nhẹ 6 mã lực so với thế hệ trước.

Sự thay đổi này giúp Pathfinder phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng gia đình và đường phố, nhưng đồng thời làm mất đi một phần bản sắc vốn gắn liền với mẫu SUV này. Bên cạnh đó, theo chuyên trang Edmunds, việc hãng chuyển sang dùng hộp số vô cấp CVT ở giai đoạn này cũng khiến Pathfinder giảm hẳn sức hút với những tín đồ đam mê off-road thực thụ.

Jeep Cherokee 2014

Dòng xe Jeep Liberty, vốn mang tên Cherokee ở các thị trường ngoài nước Mỹ từng được yêu thích bởi kiểu dáng vuông vức, kết hợp hoàn hảo giữa độ bền bỉ của xe bán tải và khả năng đi phố. Đến năm 2014, cái tên Cherokee chính thức trở lại Mỹ nhưng lại mang theo một diện mạo gây tranh cãi dữ dội.

Từ một mẫu xe biểu tượng của dân off-road, Jeep Cherokee 2014 biến thành một chiếc Crossover đô thị hiện đại, nhỏ gọn và mềm mại hơn. Ảnh: Motor Trend

Từ một mẫu xe biểu tượng của dân off-road, Jeep Cherokee 2014 biến thành một chiếc Crossover đô thị hiện đại, nhỏ gọn và mềm mại hơn. Các phiên bản cao cấp như Trailhawk vẫn duy trì khả năng off-road đáng kể, nhưng thiết kế đầu xe lại trở thành điểm gây tranh cãi.

Cụm đèn pha được đặt cao, trong khi phần đầu xe bị chia thành nhiều tầng bởi các đường nét ngang. Lưới tản nhiệt đặc trưng của Jeep chạy xuyên qua khu vực này, tạo cảm giác phần đầu xe bị “bẻ gãy”.

Theo Motor Trend, trước những phản hồi từ khách hàng, Jeep sau đó đã điều chỉnh thiết kế ở bản nâng cấp, làm phần đầu xe đầy đặn hơn và nối lại cụm đèn. Thế hệ mới của Cherokee sử dụng hệ truyền động hybrid cũng loại bỏ hoàn toàn phong cách thiết kế gây tranh cãi này.

BMW X3 2025

X3 từ lâu đã luôn là mẫu xe SUV bán chạy của BMW nhờ sự cân bằng giữa đường nét mượt mà và sự sắc sảo thể thao. Tuy nhiên, thế hệ mới của BMW X3 được giới thiệu cho năm 2025 ra mắt lại cho thấy một sự thay đổi khó hiểu.

Thiết kế mới của BMW dưới thời giám đốc Domagoj Dukec vẫn luôn là chủ đề gây chia rẽ dư luận. Ảnh: BMW

BMW mô tả X3 thế hệ thứ tư là mẫu xe mang diện mạo “monolithic", gần như nguyên khối. Vì thế, những đường gân dập nổi mạnh mẽ định hình tỷ lệ hoàn hảo của các thế hệ trước đã bị làm phẳng đi rất nhiều, sự tối giản đến mức thiếu kết nối.

Lưới tản nhiệt hình quả thận bị phóng to quá mức và trở nên vuông vức, làm phần đầu xe trở nên kém thanh thoát. Kéo dài xuống đuôi xe, ô cửa sổ sau quá nhỏ so với thân xe cao đã khiến tổng thể tỷ lệ bị mất cân đối nghiêm trọng.

Tạp chí Motor1 từng nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế mới của BMW dưới thời giám đốc Domagoj Dukec vẫn luôn là chủ đề gây chia rẽ dư luận và X3 2025 cũng không ngoại lệ. BMW tất nhiên có lý do cho cách tiếp cận mới. Nhưng với những người yêu thích phong cách BMW X3 truyền thống, đây lại là một bước chuyển khá lớn.

Audi Q7 2027

Audi chính thức giới thiệu Q7 thế hệ thứ ba vào tháng 6/2026, với kiểu dáng cơ bắp hơn, phần đầu xe lớn và các đường nét được nhấn mạnh. Nhưng thế hệ mới của mẫu xe này tiếp tục là một trường hợp gây tranh luận về thiết kế, dường như đang đi vào "vết xe đổ" của BMW X3.

Thiết kế của Audi Q7 thế hệ mới khiến một số người cho rằng mẫu SUV này mất đi vẻ thể thao vốn có. Ảnh: Audi

Thế hệ thứ 2 của Q7 vốn có tỷ lệ hoàn hảo, thân hình to lớn nhưng vẫn phô diễn được những đường cong cơ bắp khỏe khoắn ở mọi góc nhìn, tỷ lệ cân đối và vẻ ngoài thể thao đặc trưng của Audi.

Ngược lại, ở thế hệ mới, đầu xe trông quá to ngang và trống trải, trong khi phần hông xe lại có cảm giác bị gọt bớt, trong khi phần thân xe được làm phẳng và vuông vức hơn. Cột D dựng đứng cùng cửa kính phía sau lớn khiến Q7 mang dáng vẻ thực dụng hơn.

Chuyên trang Slashgear cho rằng đây có thể là lợi thế về không gian và tính đa dụng, nhưng lại khiến một số người cho rằng mẫu SUV này mất đi vẻ thể thao vốn có. Thay vì thay đổi quá đà, đôi khi chỉ cần thu nhỏ lưới tản nhiệt hay tinh chỉnh lại cản trước, chiếc xe đã có thể ghi điểm trong mắt người tiêu dùng.

Dù vậy, cần lưu ý đây là đánh giá mang tính thẩm mỹ. Audi vẫn định vị Q7 mới là SUV cao cấp với thiết kế mạnh mẽ, hệ dẫn động quattro tiêu chuẩn và cấu hình 7 chỗ.

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