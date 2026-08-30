Một tình huống giao thông nguy hiểm vừa được tài khoản Lê Thành Long đăng tải lên hội nhóm xe OFFB và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Vụ việc xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, cho thấy một pha xử lý giao thông mang đậm tính "tùy hứng" của một bộ phận người cầm lái hiện nay.

Nguồn video: OFFB

Theo diễn biến từ đoạn video được xe phía sau ghi lại, vào khoảng 9h22 sáng nay (30/8), các phương tiện đang lưu thông bình thường trên tuyến đường Cao tốc 07 (Hà Nội-Thái Nguyên). Tuy nhiên, khi đến sát khu vực hướng về lối rẽ Vạn Xuân - Quốc lộ 3, chiếc KIA Morning màu bạc chạy phía trước đã có một pha xử lý cực kỳ liều lĩnh.

Thay vì chủ động chuyển làn từ sớm để chuẩn bị rẽ vào lối rẽ đi Quốc lộ 3, tài xế chiếc xe hạng A này đã đột ngột đánh lái rẽ ngang với tốc độ rất gắt ngay trước mũi xe gắn camera hành trình.

May mắn là nhờ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phản ứng nhanh nên tài xe xe gắn camera hành trình đã xử lý kịp thời để tránh một vụ va chạm.

Hành vi chuyển hướng không quan sát, rẽ đột ngột tại các nút giao cắt luôn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Trong tình huống này, hành vi lái xe ẩu của tài xế KIA Morning có thể dẫn đến tình huống tai nạn đâm trực diện, đâm dồn toa liên hoàn... cho các xe đi sau.

Khi di chuyển với tốc độ cao, sự chênh lệch chỉ một phần mười giây phản xạ cũng có thể quyết định giữa an toàn và tai nạn.

Đừng để một phút lơ đễnh hay thói quen lái xe ích kỷ dẫn đến những hậu quả không thể vãn hồi.

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