Lịch sử ngành ô tô từng chứng kiến nhiều mẫu xe trở thành biểu tượng, góp phần đưa tên tuổi các hãng xe lên tầm cao mới như Porsche 911 hay Mercedes-Benz S-Class. Tuy nhiên, cũng có không ít mẫu xe đi theo hướng ngược lại, thất bại nặng nề đến mức kéo cả thương hiệu vào con đường phá sản.

Dưới đây là 5 mẫu xe thất bại thảm hại và được xem là nguyên nhân chính khiến những thương hiệu từng rất nổi tiếng biến mất khỏi bản đồ ngành công nghiệp ô tô.

Edsel Ranger và Corsair: Canh bạc đắt giá của Ford

Vào cuối những năm 1950, Ford đã thành lập thương hiệu Edsel, được định vị nằm ở giữa hai thương hiệu Ford và Lincoln, nhằm cạnh tranh với Oldsmobile của General Motors. Thương hiệu Edsel đã giới thiệu 7 mẫu xe, bao gồm 4 mẫu sedan và 3 mẫu xe wagon. Trong đó, Ranger là bản tiêu chuẩn còn Corsair là phiên bản cao cấp.

Giá bán cao, thiết kế gây tranh cãi khiến Edsel thua lỗ nặng. Ảnh: RM Sothebys

Ford đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào dự án và triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, Tuy nhiên, xe ra mắt đúng thời điểm kinh tế Mỹ suy thoái giai đoạn 1957-1959, nhu cầu mua xe sụt giảm mạnh.

Bên cạnh giá bán cao khiến thương hiệu này không có lợi nhuận, thiết kế đầu xe của Edsel cũng bị công chúng chế giễu vì quá khác biệt. Sau gần 3 năm, doanh số chỉ đạt khoảng 118.000 xe, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến Ford thiệt hại khoảng 350 triệu USD và buộc phải khai tử thương hiệu vào năm 1960.

DeLorean DMC-12: Nổi tiếng sau khi thương hiệu đã chết

DeLorean DMC-12 là chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi, động cơ đặt phía sau duy nhất do DeLorean Motor sản xuất. Mẫu xe nổi tiếng nhờ xuất hiện trong loạt phim "Trở về tương lai" (Back to the Future) vào năm 1985. Tuy nhiên, khi mới ra mắt vào năm 1981, chiếc xe này lại không thành công như mong đợi.

DeLorean DMC-12 bị khách hàng phàn nàn về chất lượng hoàn thiện kém do công nhân lắp ráp không được đào tạo bài bản. Ảnh: Cars And Bids

Xe bị phàn nàn về chất lượng hoàn thiện kém, trong khi giá bán thực tế lên tới khoảng 24.000 USD, cao gấp đôi kế hoạch ban đầu. Giống như trường hợp của dòng xe Edsel đã đề cập ở trên, thời điểm ra mắt mẫu xe này, kinh tế Mỹ đang rơi vào suy thoái khiến thị trường xe thể thao hạng sang thu hẹp đáng kể.

Khủng hoảng càng nghiêm trọng khi nhà sáng lập John DeLorean bị bắt vì cáo buộc liên quan đến ma túy. Dù sau đó được tuyên vô tội, uy tín thương hiệu không thể phục hồi và DeLorean Motor nhanh chóng phá sản.

Tucker 48: Ý tưởng đi trước thời đại nhưng không thể tồn tại

Ra mắt vào năm 1948,Tucker 48 gây chú ý nhờ hàng loạt công nghệ tiên tiến vào thời điểm đó như thiết kế khí động học, treo độc lập cả bốn bánh, khung xe tích hợp thanh chống lật và đèn pha trung tâm có khả năng xoay theo hướng lái.

Tucker 48 hiện trở thành mẫu xe sưu tầm có giá trị hàng triệu USD tại các cuộc đấu giá. Ảnh: Silodrome

Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, nhà sáng lập Preston Tucker bị điều tra với cáo buộc gian lận chứng khoán. Mặc dù cuối cùng được minh oan, cuộc điều tra kéo dài đã khiến niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng sụp đổ.

Trong khoảng 2 năm tồn tại, Tucker chỉ sản xuất 51 chiếc xe trước khi đóng cửa. Ngày nay, Tucker 48 trở thành mẫu xe sưu tầm có giá trị hàng triệu USD tại các cuộc đấu giá.

Studebaker Avanti: Nỗ lực cuối cùng bất thành

Studebaker từng là một trong những hãng xe lâu đời nhất nước Mỹ, bắt đầu từ việc sản xuất xe ngựa kéo, sau đó chuyển sang sản xuất ô tô điện và cuối cùng là ô tô chạy bằng xăng. Đến những năm 1950, Studebaker gặp khó khăn về tài chính sau Thế chiến II lẫn việc sáp nhập bất thành với Packard.

Cứu cánh cuối cùng Studebaker Avanti đã không thể cạnh tranh được với Ford Mustang và Chevrolet Camaro. Ảnh: Classic And Sports Car

Để cứu vãn tình hình, hãng tung ra mẫu Avanti vào năm 1962 với thiết kế hiện đại và thân xe bằng sợi thủy tinh. Mẫu xe soupe hạng sang này được kỳ vọng sẽ giúp thu hút khách hàng trẻ nhờ thiết kế hiện đại và thân xe bằng sợi thủy tinh.

Tuy nhiên, việc thiếu nguồn cung vật liệu khiến tiến độ sản xuất liên tục chậm trễ, khách hàng hủy đơn đặt hàng và dòng tiền cạn kiệt. Hãng phải đóng cửa nhà máy chính tại Mỹ vào cuối năm 1963.

Sau đó, Ford Mustang ra mắt năm 1964 và Chevrolet Camaro năm 1966, mọi hy vọng về sự trở lại của Studebaker dường như đã bị dập tắt bởi thành công vang dội của hai mẫu xe này. Studebaker ngừng sản xuất ô tô hoàn toàn vào năm 1966.

Pontiac Aztek: Mẫu SUV bị chê xấu nhất lịch sử

Pontiac là một thương hiệu con của General Motors và các mẫu xe mang thương hiệu này vốn nổi tiếng với hình ảnh trẻ trung, thể thao và hiệu suất cao. Thế nhưng, Pontiac Aztek lại đi ngược hoàn toàn định hướng này.

Pontiac Aztek bị xem là một trong những chiếc xe có thiết kế xấu nhất lịch sử. Ảnh: Cars And Bids

Ra mắt năm 2000, mẫu SUV này nhanh chóng bị xem là một trong những chiếc xe có thiết kế xấu nhất lịch sử với kiểu dáng kỳ lạ và mất cân đối. Doanh số cao nhất của Aztek chỉ gần 28.000 xe, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, trong khi giá bán cũng kém cạnh tranh so với các đối thủ.

Dù sau này được biết đến nhiều hơn nhờ xuất hiện trong loạt phim Breaking Bad, điều đó không đủ cứu vãn thương hiệu. Đến năm 2010, Pontiac chính thức bị General Motors khai tử trong quá trình tái cơ cấu sau khủng hoảng tài chính.

Tổng hợp (Car And Driver, Silodrome, Wikipadia)

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