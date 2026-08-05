Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy hàng loạt sáng kiến công nghệ quân sự mới. Bên cạnh máy bay không người lái, Ukraine mới đây đã đưa vào sử dụng một phương tiện di chuyển trên bộ đặc biệt mang tên MUL.E.

Xe máy điện quân sự MUL.E là được tích hợp máy phát điện chạy bằng xăng ngay trên khung xe có thể tháo rời. Ảnh: Ukrinform

Theo thông tin từ trang Techwalla, Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức phê duyệt mẫu xe máy điện dẫn động 2 bánh MUL.E để đưa vào biên chế trong Lực lượng Vũ trang Ukraine từ cuối tháng 7/2026.

Thông báo của bộ này cũng cho biết: "MUL.E do một doanh nghiệp Ukraine chuyên sản xuất thiết bị quân sự nghiên cứu phát triển. Chiếc xe được thiết kế theo yêu cầu của quân đội để thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển binh lính mang vũ khí, chở hàng hóa nhỏ, sơ tán binh sĩ bị thương trong điều kiện chiến tranh cường độ cao hiện đại."

Khác với các xe máy quân sự truyền thống sử dụng động cơ đốt trong, MUL.E sử dụng hệ dẫn động điện với hai động cơ độc lập, có thể di chuyển ngay cả khi một động cơ bị hỏng. Xe có phạm vi hoạt động khoảng 100km, tốc độ cao và gần như không phát ra tiếng ồn, giúp giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện.

Điểm đặc biệt của MUL.E là được tích hợp máy phát điện chạy bằng xăng ngay trên khung xe có thể tháo rời. Khi pin cạn, người sử dụng có thể sạc lại cho bộ pin chính ngay tại hiện trường mà không cần hạ tầng sạc chuyên dụng.

Xe máy điện MUL.E được trang bị 2 động cơ điện dẫn động độc lập từng bánh. Ảnh: Techwalla

Ngoài việc cung cấp năng lượng cho chính phương tiện, hệ thống này còn có thể cấp nguồn điện để sạc điện thoại di động, thiết bị liên lạc, máy bay không người lái FPV và cung cấp điện cho các đơn vị quân đội ngoài chiến trường.

Còn theo trang Techwalla, thiết kế của MUL.E được phát triển dựa trên những kinh nghiệm thực chiến. Sự kết hợp giữa lốp xe địa hình bản rộng và hệ dẫn động bốn bánh nhằm mục đích giúp xe máy di chuyển qua cát, đầm lầy, tuyết dày và đất bị xói mòn, những điều kiện thường xuyên hạn chế khả năng di chuyển của các phương tiện quân sự có bánh xe.

Một ưu điểm nổi bật khác là khả năng giảm nguy cơ kích nổ mìn chống tăng. Nhờ áp suất tác động lên mặt đất rất thấp, MUL.E chỉ tạo lực tương đương bước chân của một người lính, thấp hơn nhiều so với các phương tiện quân sự thông thường.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đã phê duyệt kế hoạch mua khoảng 1.500 xe máy phục vụ quân đội trong năm 2026. Dù chưa xác nhận bao nhiêu chiếc là MUL.E, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ cơ động, tiếp tế và trinh sát nhờ sự kết hợp giữa tính linh hoạt, khả năng tàng hình và nguồn điện di động ngay trên chiến trường.

Theo Ukrinform, Techwalla

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