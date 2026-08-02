Khi nhắc đến những mẫu xe đẹp, đa số người yêu ô tô sẽ nghĩ đến Ferrari, Lamborghini hay Porsche. Tuy nhiên, lịch sử ngành xe hơi cũng từng chứng kiến nhiều mẫu xe có thiết kế khác thường, thậm chí bị xem là "khó hiểu", nhưng lại để lại dấu ấn nhờ ý tưởng sáng tạo và giá trị lịch sử. Dưới đây là 8 mẫu xe ô tô kỳ lạ nhất từng xuất hiện trên thị trường.

Peel P50 (1962-1965, 2011-nay): Chiếc ô tô nhỏ nhất thế giới

Peel P50 là mẫu ô tô thương mại nhỏ nhất từng được sản xuất. Ảnh: Silodrome

Ra mắt năm 1962, Peel P50 là mẫu ô tô thương mại nhỏ nhất từng được sản xuất với chiều dài chỉ 1,37m, rộng chưa tới 1m và nặng khoảng 60 kg. Xe chỉ có một chỗ ngồi, đủ chỗ cho một túi hành lý nhỏ, thậm chí người dùng có thể nhấc đuôi xe để xoay bằng tay.

Sau khi ngừng sản xuất năm 1965, Peel P50 trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ chương trình Top Gear vào năm 2007. Từ năm 2011, công ty Peel Engineering đã khôi phục việc sản xuất các mẫu P50 với cả phiên bản động cơ xăng và xe điện. Tốc độ tối đa của cả hai phiên bản là 45 km/h.

Reliant Robin (1973-2002): Xe ba bánh nổi tiếng vì dễ lật

Reliant Robin bị gắn với hình ảnh "chiếc xe dễ lật nhất thế giới". Ảnh: Motorbiscuit

Reliant Robin ra mắt năm 1973 với cấu hình một bánh trước, hai bánh sau và thân vỏ bằng sợi thủy tinh. Thiết kế này giúp xe nhẹ, tiết kiệm nhiên liệu và người có bằng lái xe máy tại Anh thời điểm đó cũng có thể điều khiển. Khi đó, mẫu xe này được quảng cáo là đối thủ cạnh tranh của MINI.

Tuy nhiên, sau những màn thử nghiệm trên Top Gear, Reliant Robin bị gắn với hình ảnh "chiếc xe dễ lật nhất thế giới". Dù bị giới mê xe chế giễu, Reliant Robin vẫn bán được hơn 60.000 chiếc trong suốt 30 năm tồn tại và trở thành một biểu tượng văn hóa tại Anh.

Iso Isetta (1953-1956): "Xe tủ lạnh" cứu BMW khỏi phá sản

Isetta cứu BMW thoát cảnh bị phá san sau Thế chiến II. Ảnh: Collecting Cars

Ít người biết rằng mẫu xe bong bóng nổi tiếng Isetta ban đầu không phải do BMW phát triển mà được hãng Iso của Italy chế tạo. Điểm đặc biệt của Isetta nằm ở cánh cửa mở phía trước giống hệt cánh cửa của một chiếc tủ lạnh của những năm 1950.

Sau đó, BMW mua bản quyền, nâng cấp động cơ và đưa mẫu xe này tới thành công lớn với hơn 160.000 chiếc được bán ra. Thành công của BMW Isetta được xem là yếu tố quan trọng giúp hãng xe Đức vượt qua giai đoạn khó khăn và cứu thương hiệu này khỏi phá sản sau Thế chiến II.

Dymaxion (1933): Ý tưởng đi trước thời đại

Dymaxion được thiết kế với mục tiêu chở tới 11 người và đạt tốc độ gần 250 km/h. Ảnh: Wikipedia

Xuất hiện từ năm 1933, Dymaxion được thiết kế với mục tiêu chở tới 11 người và đạt tốc độ gần 250 km/h. Xe chỉ có một bánh sau để điều hướng, mang kiểu dáng khí động học giống máy bay hơn là ô tô.

Dù sở hữu nhiều ý tưởng tiên phong nhưng vấn đề lớn nhất của Dymaxion là khả năng vận hành kém ổn định và khó điều khiển khiến chiếc xe này nhanh chóng thất bại. Một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 hành khách thiệt mạng trong quá trình thử nghiệm cũng chấm dứt tham vọng thương mại hóa mẫu xe này.

Fiat 600 Multipla (1955-1960): Ông tổ của dòng xe MPV

Fiat 600 Multipla là chiếc minivan đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Dyler

Nhiều người lầm tưởng Dodge hay Renault mới là những hãng xe tạo ra các mẫu xe minivan đầu tiên trên thế giới vào thập niên 1980. Nhưng thực tế, Fiat đã giới thiệu 600 Multipla từ năm 1955.

Fiat 600 Multipla không chỉ là chiếc minivan đầu tiên trên thế giới mà còn thực sự là một chiếc xe "mini" đúng nghĩa khi dài chưa tới 3,6m nhưng xe có thể chở tới 6 người nhờ bố trí ba hàng ghế.

Hàng ghế sau còn có thể gập phẳng thành giường ngủ, một ý tưởng rất hiện đại vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất là phần đầu xe quá ngắn, khiến khả năng bảo vệ khi va chạm phía trước không cao.

Renault Avantime (2001-2003): Sự kết hợp giữa Coupe và MPV

Avantime là một trong những mẫu xe thất bại nhất của Renault Ảnh: Classic Trader

Renault Avantime là nỗ lực táo bạo nhằm kết hợp sự thực dụng của MPV với kiểu dáng coupe thể thao của hãng xe Pháp. Kết quả là một mẫu xe có thiết kế không giống bất kỳ chiếc ô tô nào trên thị trường ở thời điểm ra mắt năm 2001

Thiết kế khác biệt nhưng trọng lượng lớn, khả năng vận hành hạn chế cùng mức giá cao khiến Avantime chỉ tồn tại khoảng hai năm trước khi bị khai tử. Trong suốt vòng đời, Avantime chỉ bán được 8.557 chiếc, trở thành một trong những mẫu xe thất bại nhất của Renault.

Mitsuoka Orochi (2006-2014): Siêu xe mang hình dáng rắn thần

Mitsuoka Orochi được thiết kế lấy cảm hứng từ con rồng 8 đầu trong truyền thuyết Nhật Bản. Ảnh: Collecting Cars

Nếu Ferrari hay Lamborghini theo đuổi vẻ đẹp khí động học thì Mitsuoka Orochi lại chọn con đường hoàn toàn khác. Ra mắt vào năm 2006, mẫu xe được thiết kế lấy cảm hứng từ con rồng 8 đầu trong truyền thuyết Nhật Bản. Ngoại hình với nhiều đường cong phức tạp khiến mẫu xe này bị đánh giá là một trong những siêu xe xấu nhất thế giới.

Dù cảm giác lái không mấy thú vị và nhận được nhiều nhận xét không mấy tích cực nhưng Mitsuoka Orochi vẫn có lượng người hâm mộ riêng tại Nhật Bản và được sản xuất trong 8 năm trước khi dừng vào năm 2014.

Toyota WiLL Vi (2000-2001): Thiết kế gây tranh cãi của Toyota

Toyota WiLL Vi có thiết kế bất đối xứng và phong cách tân cổ điển. Ảnh: Toyota

Dựa trên nền tảng của Yaris thế hệ đầu tiên, WiLL Vi là sản phẩm hợp tác giữa Toyota với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nhằm hướng tới khách hàng trẻ. Mẫu sedan này gây chú ý với phần đuôi phình lớn, thiết kế bất đối xứng và phong cách tân cổ điển.

Mặc dù là một trong những chiếc Toyota kỳ lạ nhất từng được bán ra thị trường, Toyota WiLL Vi sử dụng nhiều vật liệu tái chế và nhựa thân thiện môi trường, điều khá hiếm gặp vào đầu những năm 2000. Toyota đã bán được 16.000 chiếc trong hai năm sản xuất, một con số không hề nhỏ đối với một chiếc xe chỉ bán tại thị trường Nhật Bản.

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