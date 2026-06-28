Dưới đây là 3 thói quen sử dụng xe sai cách gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hộp số ô tô mà người lái xe nên đặc biệt lưu ý.

“Quên” vị trí số trên cần số điện tử

Sự xuất hiện của cần số điện tử dạng nút bấm, núm xoay hay lẫy gạt trên các mẫu xe đời mới mang lại cảm giác hiện đại, gọn gàng. Tuy nhiên, việc thiếu phản hồi cơ học quen thuộc khiến nhiều tài xế dễ rơi vào tình trạng nhầm lẫn vị trí số.

Cần số dạng cần gạt hoặc núm xoay thiếu phản hồi cơ học quen thuộc khiến nhiều tài xế dễ rơi vào tình trạng nhầm lẫn vị trí số. Ảnh: Mercedes-Benz

Không ít trường hợp người lái tưởng xe đã về số P nhưng thực tế vẫn đang ở D hoặc R. Hệ quả là xe tự trôi khi tài xế bước xuống, gây va chạm nguy hiểm.

Theo trang CBS News, vào năm 2016, tập đoàn Fiat Chrysler (nay là Stellatis) phải tiến hành triệu hồi hơn 1,1 triệu xe của các thương hiệu Dodge, Jeep và Chrysler trên toàn cầu chỉ vì thiết kế cần số điện tử gây hiểu nhầm cho người sử dụng, dẫn đến 41 vụ tai nạn do việc người lái nhầm tưởng rằng họ đã chuyển cần số về chế độ đỗ xe trong khi thực tế không phải vậy.

Kẹt cứng ở số P do đỗ xe sai cách

Một lỗi rất phổ biến khác là không thể chuyển cần số ra khỏi vị trí P khi chuẩn bị khởi hành. Theo tổ chức đánh giá xe J.D, Power, nguyên nhân đơn giản có thể do tài xế chưa đạp hết phanh chân, khiến hệ thống khóa chuyển số chưa được nhả. Ngoài ra, công tắc đèn phanh hỏng cũng có thể khiến xe “hiểu nhầm” và khóa cứng cần số.

Một lỗi rất phổ biến khác là không thể chuyển cần số ra khỏi vị trí P khi chuẩn bị khởi hành. Ảnh: Slashgear

Đáng chú ý hơn là thói quen về số P trước khi kéo phanh tay, đặc biệt khi đỗ xe trên dốc. Khi đó, toàn bộ trọng lượng của xe dồn lên chốt hãm hộp số, dễ gây kẹt hoặc gãy chi tiết bên trong.

Các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo khi đỗ xe trên dốc, hãy làm đúng trình tự: đạp phanh chân, kéo phanh tay, chuyển về N, thả phanh để xe ổn định, chuyển sang P và cuối cùng mới tắt máy. Cách này giúp phanh tay chịu lực thay cho hộp số.

Cháy, mòn ly hợp vì thói quen “rà côn”

Với xe số sàn, đặc biệt trong điều kiện kẹt xe ở Hà Nội hay TP.HCM, nhiều tài xế có thói quen rà côn hoặc gác chân lên bàn đạp ly hợp. Hành động này tạo ra ma sát liên tục, sinh nhiệt lớn, khiến đĩa côn nhanh mòn hoặc cháy.

Chi phí thay thế bộ ly hợp dao động từ vài triệu cho đến hơn chục triệu đồng. Ảnh: Shop oto

Dấu hiệu thường gặp là xe bị trượt ly hợp, động cơ gào to nhưng tăng tốc kém, cần số rung hoặc phát ra tiếng ken két khi sang số. Không chỉ tốn kém chi phí thay bộ ly hợp, thói quen này còn làm xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Hộp số và cần số được ví như “trái tim” điều khiển sức mạnh của ô tô. Ngay khi phát hiện cần số có cảm giác bất thường, vào số khó hoặc xuất hiện tiếng động lạ, tài xế nên sớm đưa xe đi kiểm tra. Một chút chủ quan trong thói quen lái xe có thể khiến người dùng phải trả giá đắt bằng tiền bạc và cả sự an toàn.

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