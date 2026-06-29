Các nhà sản xuất ô tô ngày càng coi trọng vấn đề an toàn bằng cách trang bị cho những chiếc xe đời mới hàng loạt các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, cân bằng điện tử ESP. Chính những công nghệ này đôi khi khiến tài xế trở nên tự mãn, đặc biệt là những người lái mới.

Đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, đường trơn trượt, chiếc xe vẫn có thể mất độ bám và trượt bánh xe. Ảnh: Ngô Minh

Tuy nhiên, công nghệ an toàn có tối tân đến đâu vẫn có giới hạn vật lý, đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, đường trơn trượt, chiếc xe vẫn có thể mất độ bám và trượt bánh xe. Dưới đây là những tình huống mất lái phổ biến và cách để người lái lấy lại quyền kiểm soát.

Hiện tượng trượt nước

Nếu bạn đang di chuyển trên cao tốc dưới trời mưa lớn, chỉ trong tích tắc, vô lăng có thể nhẹ bẫng và lốp xe lướt đi trên mặt nước thay vì bám vào mặt đường thì đây chính là hiện tượng trượt nước, một trong những nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi lái xe trong mưa. Không ít tài xế đã suýt va chạm mạnh với đuôi xe phía trước hoặc rào chắn bên đường khi bất ngờ gặp hiện tượng này.

Khi vô lăng bỗng nhẹ đi ốp xe lướt đi trên mặt nước khi xe chạy nhanh qua một vũng nước thì đó gọi là hiện tượng trượt nước. Ảnh: CAA Quebec

Ba yếu tố cốt lõi gây ra trượt nước là tốc độ, áp suất lốp và tình trạng gai lốp. Lốp xe mòn hoặc lốp off-road thiết kế cho bùn đất, không phải để thoát nước sẽ khiến xe dễ trượt hơn rất nhiều.

Cách khắc phục tình trạng này là nhẹ nhàng nhả chân ga và giữ thẳng tay lái cho đến khi người lái cảm nhận được lốp xe đã bám đường trở lại. Đặc biệt, không được phanh gấp vì điều này làm nóng nước giữa lốp xe và mặt đường đến mức biến thành hơi nước, kéo dài hiện tượng trượt và khiến tài xế mất kiểm soát tay lái và phanh. Đây gọi là hiện tượng trượt nước do cao su đảo chiều.

Trượt bánh xe do văng đuôi

Tình trạng văng đuôi thường xảy ra ở xe dẫn động cầu sau, nhưng với những cú đánh lái gắt hoặc đường quá trơn, xe dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh vẫn có thể gặp phải. Hiện tượng này xảy ra khi lốp sau mất độ bám, khiến đuôi xe văng ngang và cố vọt lên trước mũi xe.

Tình trạng văng đuôi thường xảy ra ở xe dẫn động cầu sau. Ảnh: Daniel Wollstein

Để xử lý tình huống trượt bánh xe do văng đuôi, hãy nhả ra ngay lập tức để chuyển trọng lượng xe, giúp lốp sau lấy lại độ bám. Đừng nhìn vào rào chắn hay cái cây bên đường, hãy hướng mắt về phía quỹ đạo an toàn mà bạn muốn xe hướng tới. Xoay vô lăng nhẹ nhàng về hướng mà bạn đang nhìn. Khi xe không còn bị can thiệp bởi ga hoặc phanh, bánh xe sẽ nhanh chóng bám đường lại.

Trượt bánh xe do văng đầu

Văng đầu là hiện tượng bạn xoay vô lăng để vào cua nhưng xe vẫn lao thẳng hoặc quay ít hơn nhiều so với bình thường. Điều này xảy ra khi lốp trước mất độ bám trong khi lốp sau vẫn còn độ bám, đẩy xe về phía trước.

Hiện tượng trượt bánh xe do văng đầu phổ biến hơn nhiều ở các xe dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh. Ảnh: The Drive

Hiện tượng này phổ biến hơn nhiều ở các xe dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh nhưng nó cũng có thể xảy ra với xe dẫn động cầu sau, đặc biệt là trong điều kiện đường trơn trượt hoặc khi vào cua quá nhanh.

Cách xử lý trong tình huống này là không đánh lái thêm vì điều đó chỉ khiến lốp trước trượt nặng hơn. Mấu chốt là phải nhả chân ga từ từ mà không được nhả hẳn vì điều đó có thể dẫn đến hiện tượng trượt bánh sau đột ngột. Giữ nguyên góc lái ban đầu cho đến khi lốp bắt đầu bám lại, xe sẽ từ từ cuộn vào khúc cua theo đúng ý của người lái.

Kẹt phanh và trượt trên dốc cao

Đây là nỗi ám ảnh ở những cung đường đèo dốc trơn trượt như Tây Bắc hay sương mù Tam Đảo, dù hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra. Khi người lái đạp phanh trên đoạn đường dốc trơn, các bánh xe có thể bị khóa cứng và xe trượt tự do xuống dốc.

Kẹt phanh và trượt trên dốc cao là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi chạy xe ở những cung đường đèo dốc trơn trượt. Ảnh: Chí Dũng

Đối mặt với tình huống này, người lái hãy chuyển sang số thấp nhất có thể. Dù nghe có vẻ ngược đời nhưng việc mớm một chút ga sẽ giúp bánh xe quay trở lại và lấy lại độ bám. Sau khi có độ bám, hãy phanh thật nhẹ và từ từ để giảm tốc độ an toàn.

Việc nắm vững các nguyên lý vật lý khi lái xe không bao giờ là thừa thãi. Kỹ năng lái xe tốt kết hợp cùng công nghệ an toàn hiện đại mới là chìa khóa giúp mọi chuyến đi trở nên an toàn.

(tổng hợp)

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