Tại Việt Nam, với khí hậu nắng nóng, thói quen đỗ xe dưới bóng cây để tránh nắng là rất phổ biến. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc xe của bạn trở thành "mục tiêu" lý tưởng cho các loài chim. Phân chim không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là “kẻ thù thầm lặng” của lớp sơn ô tô.

Phân chim không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn là “kẻ thù thầm lặng” của lớp sơn ô tô. Ảnh: New Scientist

Nếu xử lý sai cách hoặc chậm trễ, chủ xe có thể sẽ phải tốn tiền đánh bóng, thậm chí sơn lại xe. May mắn là việc loại bỏ phân chim không quá phức tạp, miễn là bạn làm đúng cách và kịp thời.

Tại sao "món quà từ trên trời" lại là kẻ thù số 1 của sơn xe?

Nhiều người cho rằng phân chim chỉ làm bẩn xe về mặt thẩm mỹ nhưng theo phân tích của chuyên trang New Scientist, phân chim chứa axit uric, một hợp chất có tính ăn mòn cao. Khi bám lên bề mặt sơn, đặc biệt là lớp sơn bóng, axit này có thể gây ố, rỗ và ăn mòn chỉ sau một thời gian ngắn.

Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cũng từng cảnh báo rằng các chất có tính axit như phân chim, nhựa cây hay xác côn trùng đều có thể phá hủy lớp sơn nếu không được làm sạch sớm.

Đặc biệt, vào những ngày hè oi bức tại Việt Nam, tác hại này còn được nhân lên gấp bội. Theo một nghiên cứu uy tín được công bố trên trang chủ của hãng chăm sóc xe Autoglym (Anh Quốc), nhiệt độ cao không phải là yếu tố duy nhất làm sơn hỏng mà chính là "chu kỳ co giãn nhiệt".

Phản xạ tự nhiên của nhiều tài xế khi thấy phân chim là lấy ngay tờ khăn giấy hoặc giẻ khô để cọ xát thật mạnh. Ảnh: AutoExpress

Dưới ánh nắng mặt trời, kim loại và lớp sơn xe giãn nở. Phân chim rơi xuống sẽ nhanh chóng bị khô và cứng lại. Khi mặt trời lặn hoặc trời đổ mưa đột ngột, nhiệt độ giảm khiến lớp sơn co lại, ôm chặt lấy khối phân chim đã cứng. Quá trình này vô tình ép lớp axit uric thấm sâu hơn vào cấu trúc sơn, tạo ra những vết ố vĩnh viễn không thể phục hồi bằng cách rửa xe thông thường.

Phản xạ tự nhiên của nhiều tài xế khi thấy phân chim là lấy ngay tờ khăn giấy hoặc giẻ khô để cọ xát thật mạnh. Đây là một sai lầm tàn phá lớp sơn. Trong phân chim thường có hạt cát, mảnh thức ăn chưa tiêu hóa hết. Do đó, trong phân chim chứa vô số các hạt sạn li ti.

Khi chà xát khối phân đã khô, những hạt sạn này sẽ hoạt động như một tờ giấy nhám, dễ tạo ra các vết xước li ti trên bề mặt sơn, để lại những vết xước dăm vô cùng khó chịu.

Cách loại bỏ phân chim an toàn, không hại sơn ô tô

Để làm sạch phân chim một cách an toàn nhất, người dùng không cần các sản phẩm chăm sóc xe đắt tiền hay các thao tác cầu kỳ. Chỉ với vài bước đơn giản, lớp sơn xe đã có thể được bảo vệ tối đa. Đầu tiên, nếu phân chim còn mới, hãy dùng vòi nước xịt nhẹ để rửa trôi. Tránh dùng áp lực nước quá mạnh ở khoảng cách gần.

Với vết phân đã khô, hãy dùng khăn mềm sợi nhỏ thấm nước sạch hoặc nước xà phòng loãng, đặt lên vị trí đó trong khoảng 10-15 phút. Cách này giúp phân chim mềm ra và bong dần khỏi bề mặt sơn. Sau khi phân đã mềm, dùng khăn sợi nhỏ lau nhẹ theo một chiều. Tuyệt đối không chà mạnh.

Các chuyên gia chăm sóc xe khuyên người dùng nên trang bị sẵn một chai dung dịch làm sạch nhanh của các hãng như Sonax, Meguiar's hay 3M trong cốp xe. Dung dịch này chứa các chất bôi trơn bề mặt cực tốt, giúp cô lập tính axit và cho phép bạn gạt bỏ vết bẩn một cách trơn tru mà không gây ma sát.

Để bảo vệ lớp sơn ô tô, người dùng nên trang bị các dung dịch làm sạch chuyên dụng ở trong cốp xe. Ảnh: Parkers

Nếu vết bẩn quá cứng đầu, một chút nước khoáng có ga chứa bọt khí CO2 hoặc dung dịch Baking Soda pha loãng đắp lên bề mặt cũng giúp trung hòa axit hữu hiệu và làm rã lớp phân chim nhanh chóng.

Trong trường hợp phân chim đã ăn vào lớp sơn, để lại vết mờ hoặc xước nhẹ, chủ xe có thể thử đánh bóng nhẹ bằng các sản phẩm đánh bóng chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu vết hư hại sâu, giải pháp an toàn nhất vẫn là đưa xe đến các trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp để tránh làm mỏng lớp sơn.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Đỗ xe dưới bóng cây, gần dây điện, nơi chim thường đậu luôn tiềm ẩn rủi ro. Không phải lúc nào chúng ta cũng có mặt kịp thời để lau dọn ngay lập tức. Để bảo vệ lớp sơn "zin" của xe, người dùng nên chủ động phủ lớp sáp Wax định kỳ, hoặc cao cấp hơn là phủ Ceramic/Graphene.

Các lớp phủ này tạo ra một màng chắn giống như hiệu ứng lá sen, ngăn không cho axit từ phân chim, nhựa cây hay xác côn trùng ăn trực tiếp vào lớp sơn bóng. Ngoài ra, hãy trang bị bạt phủ ô tô nếu bắt buộc phải đỗ xe dưới tán cây trong thời gian dài.

Việc chăm sóc xe cũng giống như chăm sóc sức khỏe. Đừng để một thói quen nhỏ và sự vội vàng làm mất đi vẻ bóng bẩy của chiếc xế hộp đắt tiền. Hãy xử lý phân chim bằng sự hiểu biết và những dụng cụ phù hợp.

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