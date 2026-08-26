Hoa hậu Hương Giang

Trần Thị Hương Giang sinh năm 1987, cao 1,8m. Năm 2006, khi đang là sinh viên năm 2 ngành Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, cô đăng quang Hoa hậu Hải Dương. Cùng năm, cô lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2006.

Hoa hậu Trần Thị Hương Giang.

Những năm sau đó, người đẹp gốc Hải Dương tiếp tục ghi dấu ở đấu trường quốc tế với vị trí Á hậu 2 Miss Vietnam Global 2009 và Top 16 Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2009 tổ chức tại Nam Phi, cùng một số giải phụ như Người trả lời ứng xử hay nhất, Hoa hậu ảnh, Hoa hậu áo dài. Năm 2010, cô được trang sắc đẹp quốc tế Globalbeauties bình chọn là "Hoa hậu đẹp nhất châu Á" và lọt Top 3 "Đệ nhất mỹ nhân đương đại".

Ở đỉnh cao nhan sắc, Hương Giang bất ngờ rẽ hướng sang cuộc sống gia đình. Năm 2010, cô kết hôn với một doanh nhân người Trung Quốc công tác trong ngành hàng không. Hiện tại, người đẹp là mẹ 2 con, sống trong một căn hộ cao cấp tại TPHCM. Cô dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, quản lý gia đình và gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí suốt nhiều năm qua.

Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang

Khác với người đẹp Hải Dương, Hương Giang (Nguyễn Hương Giang, sinh năm 1991, cao 1,70m) là ca sĩ, MC kiêm nhà sản xuất truyền hình thực tế. Cô lọt Top 4 Vietnam Idol 2012 trước khi chuyển sang các cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Năm 2018, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen), trở thành gương mặt tiêu biểu của cộng đồng người chuyển giới Việt Nam. Năm 2020, cô đóng chính phim điện ảnh Sắc đẹp dối trá, lấy cảm hứng từ chính cuộc đời mình và thu hơn 24 tỷ đồng.

Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 Hương Giang.

Ngày 30/5/2026 tại Bangkok (Thái Lan), Hương Giang giành Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026, cuộc thi quy tụ nhiều hoa hậu và á hậu quốc tế. Cô là người chuyển giới đầu tiên vào Top 5 một đấu trường sắc đẹp quốc tế quy mô lớn, đồng thời đoạt giải World's Choice. Dù thi đấu với đôi chân sưng phù do giãn tĩnh mạch, Hương Giang chinh phục giám khảo bằng kinh nghiệm, khả năng giao tiếp và kể chuyện. Ở phần ứng xử, cô khẳng định mình đến để làm nên lịch sử, qua đó định vị hình ảnh từ một hoa hậu chuyển giới thành gương mặt cạnh tranh ở sân chơi sắc đẹp quốc tế chính thống.

Sau danh hiệu mới, cô vẫn là gương mặt được chú ý trong nước và trở thành giám khảo quốc tế tại 2 các cuộc thi hoa hậu lớn tại Philippines và Thái Lan, mở rộng sức ảnh hưởng sang thị trường giải trí khu vực Đông Nam Á.

Hương Giang trình diễn dạ hội ở Miss Grand International All Stars 2026:

Diễn viên Hương Giang

Sinh năm 1989, Hương Giang là diễn viên quen thuộc của màn ảnh phía Bắc, nổi tiếng với nhiều vai phản diện. Sau đổ vỡ , cô từng có chuyện tình 6 năm với diễn viên Đình Tú sau khi đóng chung Lặng yên dưới vực sâu. Cả 2 chia tay vào khoảng tháng 6/2022. Hương Giang từng cho biết đó là quãng thời gian khó khăn nhưng tin mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận.

Diễn viên Hương Giang.

Không lâu sau đó, cô quen chồng hiện tại hơn mình 11 tuổi. Cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức một lễ nhỏ trong gia đình nhưng hoãn đám cưới chính thức vì Hương Giang mang bầu rồi sinh con. Giữa năm 2025, để đáp trả những bình luận khiếm nhã, cô công khai giấy đăng ký kết hôn.

Ở tuổi 37, cô không còn xuất hiện dày đặc như trước, dành phần lớn thời gian cho gia đình, chưa có kế hoạch trở lại đóng phim và thường chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc hậu trường, du lịch cùng người thân, chăm sóc con nhỏ.

Hoa hậu Điện ảnh Hương Giang

Đời tư của Hoa hậu Điện ảnh 1991 khá lận đận. Sau khi ly hôn, chị làm mẹ đơn thân hơn 20 năm, dành gần như toàn bộ thời gian rảnh cho con trai, trừ những lúc đi đóng phim. Chị xem con là động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn hậu ly hôn, nuôi dạy con như một người bạn thay vì áp đặt, luôn cố gắng lắng nghe con thực sự cần gì.

Hoa hậu Điện ảnh năm 1991 Hương Giang sinh năm 1970.

Dù hôn nhân đổ vỡ, nữ nghệ sĩ không oán trách đàn ông mà tin rằng cho nhau sự tự do khi không còn phù hợp là điều nên làm, xem những đau khổ từng trải qua như một cách giải thoát bản thân. Khi góp mặt trong sitcom Văn phòng hôn nhân, Hương Giang vào vai một phụ nữ ly hôn cho thuê phòng trọ - nhân vật có nhiều điểm tương đồng với chính cuộc đời mình.

Hương Giang từng chia sẻ với khoảng 5-7 triệu đồng mỗi tháng và vẫn có thể sống tốt vì không có nhu cầu quá cao, chỉ theo đuổi cuộc sống giản dị, tìm niềm vui qua sách, phim và các chương trình giáo dục.

Ca sĩ Lưu Hương Giang

Sinh năm 1983, Lưu Hương Giang là em gái ca sĩ Lưu Thiên Hương, nổi lên từ cuộc thi Sao mai Điểm hẹn năm 2004. Cô ghi dấu ấn với các album Tôi là Lưu Hương Giang, Cải Bắp, Chuyển động...

Lưu Hương Giang sinh năm 1983.

Cũng trong năm 2004, cô gặp nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khi tìm đến phòng thu rồi nên duyên vợ chồng năm 2009. Cặp đôi có 2 con gái là Mina và Misu, từng được xem là "cặp đôi vàng" khi cùng ngồi ghế huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt nhí các mùa 2013, 2015, 2018.

Sau khi ly hôn, Lưu Hương Giang chọn cách sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Cô từng chia sẻ trong đời chỉ có 2 người đáng để hy sinh vô điều kiện là người sinh ra mình và người mình sinh ra. Về sự nghiệp, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và nhận được sự yêu mến của khán giả, gây dựng lại hình ảnh độc lập sau những sóng gió đời tư.

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, video: TikTok