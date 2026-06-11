Ngày 3/6, hoa hậu Hương Giang về nước sau cuộc thi MGI All Stars 2026 tổ chức ở Thái Lan. Cô được đông đảo fan chào đón tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Người đẹp sau đó cùng ê-kíp lên xe buýt 2 tầng để diễu hành trên đường phố.

Xe buýt đi qua các tuyến đường từ sân bay về trung tâm TPHCM như: Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh.

Hương Giang diễu hành trên xe buýt 2 tầng sau khi về nước.

Ở mỗi đoạn đường xe đi qua thu hút đông đảo người dân tạo nên bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, việc dòng người tập trung cũng dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến tình hình giao thông vào giờ cao điểm.

Trước câu hỏi: Hoa hậu Hương Giang hay các nghệ sĩ khi tổ chức diễu hành bằng xe buýt có cần các thủ tục xin phép, thông báo theo quy định hay không?, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đưa ra phản hồi.

Theo đó, qua rà soát thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận việc Hương Giang và một số cá nhân xuất hiện trên xe buýt 2 tầng và giao lưu với người dân trong quá trình phương tiện di chuyển trên một số tuyến đường của thành phố.

Theo quy định hiện hành, việc xem xét các thủ tục liên quan đến hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, sử dụng không gian công cộng, phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động có yếu tố sự kiện hoặc diễu hành không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của hoạt động trình diễn nghệ thuật.

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp rà soát thông tin vụ việc. Trường hợp qua kiểm tra, xác minh, phát hiện có hành vi vi phạm quy định pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

Người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars.

Hương Giang là đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International All Stars diễn ra từ ngày 16 đến 30/5 ở Thái Lan. Sau nửa tháng tranh tài, cô đạt á hậu 2, đồng thời thắng luôn giải World's Choice Award (giải thưởng bình chọn nhiều nhất từ khán giả). Người thắng vương miện là hoa hậu Vanessa Pulgarín (Colombia), á hậu 1 là người đẹp Faith Maria (Ghana).

Hương Giang tên đầy đủ Nguyễn Hương Giang, 34 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 4 Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, Hương Giang hoạt động đa năng ở các vai trò ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất truyền hình.

Hương Giang diễu hành trên xe buýt 2 tầng

Ảnh, clip: Tư liệu