Tối 19/6, đêm diễn thứ 2 của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week (VIFW) mùa thứ 21 quy tụ 5 màn trình diễn với loạt tên tuổi đình đám, trong đó nổi bật nhất là cuộc hội ngộ tình cờ giữa 2 đại diện của mới dự thi MGI All Stars 2026 trên cùng một sàn diễn là đương kim MGI All Stars 2026 Vanessa Pulgarín và Hương Giang (á hậu 2).

Mở màn đêm diễn là nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Tuấn với BST Lightborne. Anh kể câu chuyện về sự khởi sinh qua ánh sáng bình minh: gam màu trắng, champagne, ánh kim điểm xuyết hồng và vàng với hàng nghìn viên pha lê được đính kết tỉ mỉ tạo hiệu ứng phản chiếu đa chiều theo từng bước catwalk.

Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh và Top 10 Miss Cosmo 2024 - In Leakena.

Lê Hoàng Phương và Vanessa Pulgarín diễn trong show của Nguyễn Minh Tuấn:

30 thiết kế ôm sát, tôn đường cong, kết hợp lông vũ, tà cape và cấu trúc bất đối xứng, khắc họa vẻ đẹp vừa bay bổng vừa quyền lực. Miss Earth Water 2025 Trịnh Mỹ Anh, Miss World Malaysia 2026 Taanusiya, Miss Grand Cuba 2026 Alyanni, Top 10 Miss Cosmo 2024 In Leakena... cùng nhiều người đẹp có danh hiệu trình diễn bộ sưu tập này.

Hai người đẹp kết màn BST của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Cú kết màn gây bất ngờ lớn khi hoa hậu Lê Hoàng Phương - Miss Grand Vietnam 2023, Á hậu 4 MGI 2023 - bước ra trình diễn trước. Sau đó, hoa hậu MGI All Stars 2026 Vanessa Pulgarín xuất hiện trong bộ đầm đuôi cá đính pha lê toàn thân lấp như nữ thần.

Hương Giang, Hồ Quỳnh Hương và các người mẫu trình diễn.

NTK Lê Minh Ngọc mang đến bộ sưu tập Awakened Glow. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mở màn show với phần trình diễn kết hợp âm nhạc và thời trang. Cô catwalk cùng các vũ công ở phần đầu show trước khi Hương Giang xuất hiện cuối trong thiết kế đỏ rực với phom dáng cắt xẻ táo bạo. Các người mẫu trình diễn trên phần âm nhạc của bộ sưu tập lấy cảm hứng từ các bản hit gắn bó nhiều năm qua của Hồ Quỳnh Hương.

Các người đẹp trình diễn áo dài.

NTK Đặng Trọng Minh Châu chọn hoa hậu Ngọc Châu mở màn và hoa hậu Khánh Vân kết màn cho bộ sưu tập Thuỷ ảnh. Áo dài Việt Nam được cách điệu trên chất liệu tái chế, gửi gắm thông điệp về giá trị truyền thống được chuyển hóa để tỏa sáng trong đời sống đương đại.

Đêm diễn còn có sự góp mặt bộ sưu tập của NTK Thanawut Thanasarnvimon (Thái Lan) và NTK Park Jong (Hàn Quốc).

Ảnh: BTC, video: HM