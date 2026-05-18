Phú Thọ:

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một nhóm học sinh nam (lớp 7-8), trú tại xã Sông Lô đã ra khu vực sông Lô để tắm. Vị trí các em xuống tắm được xác định nằm ở đoạn sông gần khu vực đình Yên Lập (xã Tứ Yên cũ).

Thi thể 5 học sinh được đưa lên bờ và chờ làm các thủ tục theo quy định. Ảnh: Đức Hoàng

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Khoảng 17h, lực lượng chức năng đã đưa 5 thi thể các em lên bờ.

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng tập trung tại khu vực bãi bồi ven sông Lô. Khu vực trục vớt thi thể 5 học sinh được chăng dây phong tỏa. Theo người dân, đoạn sông nhóm học sinh xuống tắm có mực nước rất sâu.

"Đây là vụ việc đuối nước nghiêm trọng nhất tại địa phương từ trước tới nay", một người dân chia sẻ.

Ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Sông Lô cho biết, vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ. Danh tính cụ thể các nạn nhân sẽ được cung cấp sau.

Vụ 5 học sinh tử vong: Lặng người hình ảnh mẹ trẻ ngã quỵ ven sông Chiều 18/5, bờ sông Lô phủ kín tiếng khóc khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể 5 học sinh đuối nước lên bờ. Nỗi đau tột cùng bao trùm gia đình các nạn nhân và người dân địa phương.