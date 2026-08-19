Ở họ luôn tồn tại một sự song hành đầy thú vị: một bên là kỷ luật thép, là lý tưởng bảo vệ sự bình yên; một bên là tâm hồn bay bổng, nhạy cảm với nghệ thuật.

Họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng mà còn khắc họa nên chân dung con người với tất cả những mâu thuẫn, giằng xé phức tạp nhất. Chính sự đối lập giữa cuộc đời thực tế của những chiến sĩ ấy với những nhân vật họ hóa thân đã tạo nên một sức hút không thể trộn lẫn.

Suốt nhiều thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật cho tới lúc nghỉ hưu, Đại tá NSND Trần Nhượng đã tạo nên một loạt vai diễn phản diện sắc nét: những vị lãnh đạo chải chuốt, đạo mạo với vẻ ngoài hoàn hảo nhưng thẳm sâu bên trong là sự suy thoái, biến chất, mưu mô đục khoét.

NSND Trần Nhượng. Ảnh: Tư liệu

Thế nhưng, khi rời khỏi phim trường rực rỡ hào quang, cuộc đời thực của Trần Nhượng lại là một gam màu trầm lắng. Một người đàn ông mộc mạc, dễ tin người đến mức thường xuyên phải nếm trải những lận đận, chông chênh trong cuộc sống cá nhân.

Trải qua 3 đời vợ và nỗi cô đơn, ở tuổi xế chiều cuộc sống của ông khiến một số khán giả xót xa và nhận ra rằng ranh giới giữa những quyền lực vô song trên màn ảnh và sự mỏng manh của số phận đời người đôi khi chỉ cách nhau đúng một tiếng vỗ tay.

NSND Nguyễn Hải. Ảnh: Thu An

Cùng với NSND Trần Nhượng, Đại tá NSND Nguyễn Hải cũng là nghệ sĩ chuyên trị những vai phản diện. Từ một kẻ mưu mô thâm hiểm, đến lão "trùm" tàn nhẫn, NSND Nguyễn Hải có khả năng lột tả cái ác dã man, lạnh lùng đến mức khiến người xem phẫn nộ, chán ghét nhân vật tận xương tủy. Đó là vinh quang tột bậc của nghề diễn xuất. Khán giả càng căm ghét nhân vật bao nhiêu, lại càng thán phục trước kỹ thuật biểu diễn của ông bấy nhiêu.

Điều kỳ diệu làm nên giá trị nhân văn sâu sắc là, trái ngược hoàn toàn với sự lọc lõi mưu mô trên màn ảnh, Nguyễn Hải ngoài đời thực lại vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình cảm gia đình. Ông trở thành một người chồng tận tụy, một người cha, người ông vô cùng ấm áp.

NSƯT Hồ Phong. Ảnh: FBNV

Tiếp nối các tiền bối, thế hệ nghệ sĩ sau này như Trung tá, NSƯT Hồ Phong cũng đang miệt mài khẳng định tài năng và dấu ấn cá nhân ở thánh đường nghệ thuật. Anh mang đến một làn gió mới cho những tuyến nhân vật gai góc đời thực hơn, phức tạp hơn và đầy rẫy sự giằng xé nội tâm. Hồ Phong không ngại làm xấu mình, không ngại thử thách bản thân vào những vai diễn tận cùng của cái ác, những trí thức rởm hay giang hồ cộm cán.

Nhưng cũng giống như những người đi trước, khi trở về với hiện thực, anh tự nhận mình là người đàn ông của gia đình, không nề hà những công việc nội trợ vụn vặt nhất. Cùng vợ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho các con, cuộc sống của Hồ Phong luôn cân bằng giữa những gai góc trên phim trường và ấm áp nơi mái ấm gia đình.

Bên cạnh sự rắn rỏi, mạnh mẽ của các nam nghệ sĩ, có những "bóng hồng" trong lực lượng công an cũng đầy dấu ấn. Thiếu tá - diễn viên Trúc Mai hay Thiếu tá Lưu Huyền Trang đều thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Công an nhân dân cũng đang không ngừng nỗ lực để cống hiến cho cả ánh đèn sân khấu và màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Lưu Huyền Trang, Trúc Mai. Ảnh: FBNV

Lưu Huyền Trang quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim phát sóng VTV như: Cầu vồng tình yêu, Thương ngày nắng về, Biệt dược đen, Gặp em ngày nắng, Bước chân vào đời... Cô sở hữu khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài hước, sắc sảo cho đến các nhân vật có nét tính cách phức tạp.

Nữ diễn viên 39 tuổi tiết lộ với VietNamNet mới được thăng cấp lên hàm Thiếu tá và nhận giấy khen bởi có thành tích tốt trong 6 tháng đầu năm. Cô bày tỏ niềm tự hào khi vừa được theo đuổi đam mê nghệ thuật vừa được khoác lên mình bộ quân phục của lực lượng công an nhân dân. Kỷ luật ấy giúp cô duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ tôn trọng đồng nghiệp và khán giả. Lưu Huyền Trang hoàn toàn kín tiếng về đời tư.

Diễn viên Trúc Mai ghi dấu ấn với những bộ phim truyền hình: Người đàn bà thứ hai, Hãy nói lời yêu, Gió ngang khoảng trời xanh... Cô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền của ngành, đồng thời giữ hình ảnh người chiến sĩ công an chuẩn mực. Về đời tư, nữ Thiếu tá có chồng là công an chính quy, có 2 con đủ nếp tẻ.

NSƯT Hồ Phong trong hậu trường phim "Độc đạo"