Ngày 18/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến, xét xử 5 bị cáo người Lào, bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Các bị cáo gồm Tik Xayasane (SN 1972), Lembi Kingvannouvong (SN 1990), Sisamout Sisomboun (SN 1996), Sengphet Keosevan (SN 1996) và Sengphet Keonouvong (SN 1986).

Theo cáo trạng, từ ngày 27/3/2024, nhóm bị cáo kể trên đã có hành vi vận chuyển trái phép gần 100kg ma túy loại Methamphetamine từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), sau đó đưa đến Quảng Trị để nhận tiền công.

Các bị cáo trong phiên toà sơ thẩm trực tuyến. Ảnh: CTV

Trong đó, Sengphet Keosevan và Tik Xayasane là người biết tiếng Việt nên trực tiếp nhận xe ô tô bên trong có ma túy, đồng thời làm người phiên dịch, phục vụ ăn ở trên đường đi. Sengphet Keosevan còn là người trực tiếp đi cùng Sengphet Keonouvong tìm người nhận ma túy ở Lao Bảo, Lembi Kingvannouvong và Sisamout Sisomboun là lái xe.

Đến ngày 30/3/2024, khi đến Km 73 Quốc lộ 9 (Lao Bảo, Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ gần 100kg ma túy dạng Methamphetamine, 1 ô tô biển số nước ngoài, nhiều túi xách, vali, điện thoại di động, hộ chiếu, ngoại tệ, tiền mặt.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông qua phiên dịch, các bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, đánh giá vai trò, mức độ hành vi của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt 5 bị cáo mức án chung thân.

Được biết, đây là vụ án hình sự đầu tiên tại Quảng Trị áp dụng quy định bãi bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình theo Luật vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 1/7/2025.