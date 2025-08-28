Đại diện một công ty cổ phần ở Cao Bằng cho biết, HĐQT công ty có 4 thành viên, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc bị khởi tố và tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Trường hợp chủ tịch HĐQT bị khởi tố và tạm giam thì các thành viên còn lại bầu một trong các thành viên làm chủ tịch theo nguyên tắc đa số thành viên tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Căn cứ quy định trên, 3 thành viên tổ chức họp đã triệu tập họp HĐQT bất thường theo điều lệ. Khi tổ chức họp, do chủ tịch HĐQT bị bắt nên giấy mời họp chỉ được gửi tới các thành viên còn lại.

Tuy nhiên, khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng (cũ) cho rằng, cuộc họp không hợp lệ do triệu tập thiếu chủ tịch HĐQT đã bị bắt.

“Xin hỏi, khi thành viên HĐQT kiêm chủ tịch bị khởi tố bắt giam, các cuộc họp HĐQT có phải gửi giấy mời họp tới thành viên HĐQT bị khởi tố và tạm giam không?”, đại diện công ty gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính.

Chủ tịch HĐQT bị bắt giam, công ty cần bầu người mới thay thế. Ảnh minh họa

Trả lời trường hợp này, Bộ Tài chính cho biết, khoản 4, 5 và 6 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định: Trường hợp chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại điều lệ công ty.

Nếu chủ tịch HĐQT không ủy quyền cho ai hoặc thuộc các trường hợp không thể thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 (như bị tạm giam, mất tích, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ…) thì các thành viên còn lại sẽ bầu một chủ tịch tạm thời theo nguyên tắc đa số, cho đến khi HĐQT có quyết định mới.

Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp HĐQT.

Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập cuộc họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày họp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Thông báo mời họp phải nêu rõ thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung các vấn đề sẽ thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT

Thông báo mời họp HĐQT có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác, bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại công ty.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính cho biết, trường hợp chủ tịch HĐQT bị tạm giam và không thể thực hiện nhiệm vụ, các thành viên còn lại của HĐQT có trách nhiệm bầu một thành viên giữ chức chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi có quyết định mới của HĐQT.

Người được bầu thay thế có trách nhiệm triệu tập và gửi thông báo mời họp HĐQT theo quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp. Thông báo mời họp phải bảo đảm được gửi đến địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng thành viên HĐQT, kèm theo đầy đủ tài liệu phục vụ cuộc họp.