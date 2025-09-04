Dưới đây là những “thủ phạm” phổ biến nhất khiến iPhone hao pin qua đêm và cách xử lý hiệu quả.

1. Lỗi phần mềm hoặc iOS lỗi thời

Các bản iOS cũ hoặc gặp lỗi có thể khiến iPhone ngốn pin ngay cả khi không dùng. Một số tiến trình chạy trong nền bị kẹt, không “ngủ” đúng cách, làm máy liên tục hoạt động.

Ngoài ra, nếu pin iPhone vốn ổn định mà đột nhiên hao nhanh sau khi cập nhật iOS, rất có thể do lỗi phần mềm.

Giải pháp: Khởi động lại máy, nếu không hết thì hãy cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất để nhận bản vá lỗi từ Apple.

2. Ứng dụng chạy nền

Nhiều ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin hay định vị vẫn “lén lút” hoạt động khi bạn đã tắt màn hình, khiến pin tụt dần.

Giải pháp: Vào Cài đặt > Pin để xem ứng dụng nào đang ngốn nhiều pin. Nếu có app bất thường, hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền và tắt bớt. Nếu muốn triệt để, bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng này.

3. Thông báo đánh thức máy

Mỗi thông báo đến đều làm màn hình sáng, kèm rung hoặc âm thanh. Nhiều thông báo trong đêm sẽ ngốn một lượng pin đáng kể.

Giải pháp: Bật Chế độ Tập trung > Ngủ hoặc Không làm phiền trong khung giờ đi ngủ. Bạn cũng có thể vào Cài đặt > Thông báo để tắt bớt thông báo ứng dụng không cần thiết.

4. Sao lưu iCloud và đồng bộ ảnh

Khi iPhone kết nối Wi-Fi và còn pin, máy thường tự động sao lưu dữ liệu, ảnh và video lên iCloud. Nếu pin đã cũ, bạn sẽ thấy tụt pin đáng kể vào ban đêm.

Giải pháp: Trước khi đi ngủ, bật Chế độ nguồn điện thấp tại Cài đặt > Pin hoặc từ Trung tâm điều khiển. Chế độ này giúp tạm dừng các tác vụ ngốn pin như đồng bộ iCloud.

5. Dịch vụ định vị (Location Services)

Nhiều ứng dụng xin quyền truy cập vị trí cả khi không sử dụng, khiến iPhone phải liên tục bật GPS trong lúc bạn ngủ.

Giải pháp: Vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị, chuyển quyền của các app sang Khi dùng ứng dụng hoặc Không cho phép nếu không cần. Bạn cũng có thể tắt hẳn dịch vụ định vị để tiết kiệm pin tối đa.

Tụt pin iPhone qua đêm là chuyện khó chịu nhưng hoàn toàn có thể khắc phục. Chỉ cần cập nhật phần mềm, tắt bớt ứng dụng chạy nền, quản lý thông báo, đồng bộ và định vị, bạn sẽ yên tâm ngủ ngon mà sáng ra vẫn còn đủ pin cho cả ngày mới.

