Cảnh tắc đường khiến ô tô phải nhích từng mét trong nhiều giờ đồng hồ chính là nỗi ám ảnh đối với nhiều người sử dụng xe cá nhân khi "khăn gói" trở lại thành phố sau Tết. Tuy vậy, nếu không may trở thành nạn nhân, cũng hãy luôn giữ cho mình trạng thái thoải mái nhất sau tay lái bởi sự nóng vội, ức chế hay mất tập trung vừa có thể làm hại bạn chứ không giúp đường đỡ tắc hơn.

Cảnh ùn tắc nhiều giờ đồng hồ tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội vào tối 21/2, tức mùng 5 Tết vừa qua. Ảnh: Đình Hiếu

Dưới đây là một số lời khuyên cho tài xế nếu không may gặp cảnh tắc đường khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết:

1. Giữ khoảng cách an toàn, không phanh gấp

Khi xảy ra tắc đường, khoảng cách giữa các xe thường bị thu hẹp lại đáng kể. Trong khi đang di chuyển, xe phía trước có thể phanh gấp bất cứ lúc nào mà nếu không chú ý, bạn rất dễ đâm vào. Khi đó, lỗi sai hoàn toàn thuộc về bạn khi đã không giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chiếc xe của bạn sẽ ít nhiều bị hư hỏng.

Cùng với việc giữ khoảng cách an toàn, bạn cũng nên hạn chế tối đa việc phanh gấp bởi điều này làm tăng nguy cơ bị xe phía sau đâm phải. Và tất nhiên, nếu va chạm nghiêm trọng thì sẽ rất mất thời gian để giải quyết hậu quả, không những vậy còn khiến cả đoạn đường phía sau kẹt cứng hơn.

Kiên nhẫn, di chuyển tuần tự theo đúng làn đường là "chìa khoá" để cảnh ùn tắc đỡ trầm trọng hơn. Ảnh: Đình Hiếu

2. Đi đúng làn đường, phần đường

Một thói quen xấu thường xuất hiện khi đường đông là kiểu lái xe "điền vào chỗ trống", cứ thấy làn bên cạnh hé mở khoảng trống là lập tức đánh lái sang, thậm chí tạt đầu xe khác để chen lên. Thực tế, ùn tắc là điều không ai muốn, nhưng sự nóng vội kiểu này chỉ khiến dòng phương tiện thêm rối loạn, kéo dài thời gian kẹt xe và gia tăng nguy cơ va chạm không đáng có.

Theo kinh nghiệm của nhiều tài xế, cách ứng xử khôn ngoan nhất vẫn là giữ bình tĩnh, kiên trì đi đúng làn và chỉ chuyển làn khi thật sự cần thiết. Sự trật tự và nhẫn nại của mỗi người chính là “chiếc van hạ nhiệt” giúp những con đường đông đúc bớt căng thẳng và lưu thông hiệu quả hơn.

Cố tình lái xe vào làn đường khẩn cấp có thể bị phạt nặng. Ảnh: Hoàng Anh

3. Không tự ý đi vào làn đường khẩn cấp

Thực tế cho thấy, mỗi khi đường đông, không khó để bắt gặp cảnh nhiều ô tô chen vào làn khẩn cấp hoặc lấn sang phần đường dành cho xe máy để tìm cách thoát tắc. Họ đi vào làn cấm, rồi lại bất ngờ tạt ra khi thấy có khoảng trống, một kiểu ứng xử thiếu văn minh, gây nguy hiểm và khiến tình hình giao thông thêm hỗn loạn.

Cần nhớ rằng làn khẩn cấp được thiết kế dành riêng cho xe ưu tiên và các phương tiện gặp sự cố. Việc tự ý sử dụng làn này không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và có thể bị xử phạt ở mức cao, mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với những phương tiện đang dừng đỗ khẩn cấp. Tệ hơn, hành vi chiếm dụng làn khẩn cấp còn làm cản trở xe cứu thương, cứu hỏa hay lực lượng chức năng trong những tình huống cần thiết.

4. Tuân thủ theo điều tiết của CSGT

Trong các dịp cao điểm như lễ Tết, lực lượng CSGT thường chủ động điều tiết và phân luồng từ xa tại những cửa ngõ vào thành phố nhằm giảm ùn tắc. Khi nhận được hướng dẫn hoặc khuyến cáo từ họ, bạn nên tuyệt đối tuân thủ, bởi đó chính là cách giúp hành trình của bạn diễn ra nhanh gọn và thuận lợi hơn.

Tài xế khi lái xe trở lại thành phố cần tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng CSGT. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngược lại, nếu cố tình phớt lờ sự phân luồng và chỉ dẫn của lực lượng chức năng, bạn rất dễ rơi vào điểm nghẽn phía trước. Điều này không chỉ tự khiến hành trình của mình chậm trễ hơn, hành vi này còn làm gián đoạn dòng lưu thông, tạo hiệu ứng “nút thắt cổ chai” và kéo theo tình trạng ùn tắc nghiêm trọng cho cả tuyến đường.



5. Liên tục kiểm tra tình trạng phương tiện

Ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ buộc động cơ phải làm việc liên tục dù xe chỉ “bò” từng chút một. Chính sự vận hành chậm chạp, thiếu gió làm mát và phải liên tục dừng - đi này khiến nhiệt độ động cơ tăng nhanh, dễ dẫn tới hiện tượng nóng máy. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, xe có thể gặp hàng loạt trục trặc khó lường như sôi nước, giảm công suất, thậm chí bó máy, vừa nguy hiểm vừa tốn kém chi phí sửa chữa.

Thông thường, kim nhiệt trên bảng đồng hồ luôn ổn định ở vùng an toàn, nằm giữa C (Cold) và H (Hot). Tuy nhiên, khi xe phải "bò" trên đường trong thời gian dài, nhiệt độ động cơ có thể tăng nhanh. Nếu kim nhiệt tiến sát hoặc chạm mức H, đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng: động cơ có thể bị quá nhiệt và dẫn đến bó máy, gây hư hỏng nặng và mất an toàn.

Khi kim nhiệt chạm tới mức H, chiếc xe có thể đang bị quá nhiệt và phải xử lý ngay. Ảnh minh hoạ: Otohui

Ngay khi nhận thấy kim nhiệt tăng bất thường, bạn cần bình tĩnh xử lý bằng cách tìm vị trí an toàn để tấp xe sát lề, bật đèn cảnh báo, tắt máy và mở nắp ca-pô để giúp động cơ thoát nhiệt.

Sau khoảng 10-20 phút, tuỳ tình trạng nhiệt và xe, bạn có thể kiểm tra và bổ sung nước làm mát hoặc tạm thời dùng nước lọc để đủ áp suất hệ thống, rồi di chuyển tiếp đến gara gần nhất. Cách xử lý đúng lúc sẽ giúp bạn tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại không đáng có.

Ngoài những lưu ý trên, việc đảm bảo tình trạng kỹ thuật của xe trước khi khởi hành luôn là điều cần được các tài xế quan tâm. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, trước khi khởi hành, hãy dành một chút thời gian kiểm tra kỹ các chi tiết trên xe như nước làm mát, lốp xe, phanh, hệ thống đèn, đổ đầy bình nhiên liệu hoặc sạc đầy pin đối với xe điện,... để đảm bảo "xế cưng" ở trong tình trạng tốt nhất.

