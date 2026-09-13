Không phải cây nào cũng nên đặt ở phòng khách

Nhiều người có thói quen đặt cây cảnh ở phòng khách để trưng bày và hút tài lộc. Nhưng theo phong thủy, cây có gai nhọn hoặc lá sắc như xương rồng, hoa hồng lại không nên đặt ở phòng khách.

Phòng khách đóng vai trò như một "lá phổi" năng lượng của ngôi nhà, nơi các luồng khí tốt được thu hút và lưu thông. Những loại cây này được cho là có thể tạo cảm giác sắc nhọn, không phù hợp với không gian cần sự hài hòa như phòng khách.

Vì vậy, việc hiểu rõ đặc tính phong thủy của từng loại cây trước khi bày trí là vô cùng cần thiết để góp phần bảo vệ sự hài hòa và thịnh vượng cho tổ ấm.

Cây kim tiền được nhiều gia đình chọn đặt ở góc Đông Nam phòng khách.

Thay vào đó, các chuyên gia khuyến nghị lựa chọn những cây có lá tròn, xanh mướt, mềm mại như kim tiền, cây hạnh phúc hay trầu bà.

Với hình dáng lá tròn tượng trưng cho sự hài hòa và viên mãn, những loài cây này không chỉ giúp giữ lửa gia đình mà còn hỗ trợ thu hút tài lộc bền vững.

Vị trí lý tưởng để đặt chúng là góc Đông Nam của phòng khách vì đây là khu vực được xem là cung tài lộc trong phong thủy, từ đó giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và phát triển trong sự nghiệp.

Phòng ngủ không phải "cấm địa" của cây xanh

Nhiều người cho rằng không nên đặt cây xanh trong phòng ngủ vì cây cũng hô hấp và sử dụng oxy.

Tuy nhiên, một số loài như lưỡi hổ và nha đam có cơ chế trao đổi khí đặc biệt, thường được nhắc đến trong các tài liệu về cây trồng trong nhà.

Dù vậy, không nên xem một chậu cây nhỏ trong phòng ngủ là nguồn cung cấp oxy đáng kể hay giải pháp cải thiện chất lượng không khí.

Nếu muốn đặt cây trong phòng ngủ, nên ưu tiên những chậu có kích thước vừa phải, không gây cản trở sinh hoạt và đảm bảo phòng vẫn được thông thoáng.

Ban công không nên chỉ trồng cây ưa bóng

Ban công là nơi đón dương khí đầu tiên vào nhà, nhưng không phải ai cũng biết cách tận dụng.

Nhiều người trồng cây ưa bóng ở ban công vì nghĩ chúng dễ sống, nhưng vô tình làm giảm sinh khí của cả ngôi nhà.

Theo phong thủy, ban công nên trồng các loại cây ưa nắng, xanh tốt, có sức sống mãnh liệt để đón nhận và khuếch đại nguồn năng lượng tích cực từ bên ngoài.

Các loại cây như hoa giấy, xương rồng 3 cạnh, cây ngọc kỳ lân không chỉ sống tốt dưới ánh nắng mà theo quan niệm phong thủy, chúng được cho là có tác dụng hóa giải năng lượng không thuận.

Trong phong thủy, ban công được xem là nơi đón khí đầu tiên vào nhà. Với những ban công đối diện cột điện, góc nhọn hay đường đâm thẳng, nguồn năng lượng xấu có thể xâm nhập và ảnh hưởng đến gia đình.

Cây văn trúc, phát tài hay phú quý là những lựa chọn tuyệt vời cho phòng làm việc, giúp tăng cường khả năng tập trung, sáng tạo và thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến.

Phòng làm việc đặt cây nhỏ, đúng chỗ mới "hút" công danh

Phòng làm việc là nơi cần sự tập trung và sáng tạo, nhưng nhiều người chỉ chú ý đến cây để bàn mà quên mất vị trí đặt cây.

Theo phong thủy, vị trí bên trái bàn làm việc (tính từ người ngồi nhìn ra) được coi là hướng "Thanh Long", đại diện cho quý nhân phù trợ và sự thăng tiến.

Theo quan niệm phong thủy, đặt cây ở vị trí này được cho là tượng trưng cho sự hỗ trợ của quý nhân, thuận lợi trong công việc và đường công danh. Ngược lại, đặt cây ở bên phải (hướng "Bạch Hổ") được cho là không thuận lợi về mặt phong thủy, gây khó khăn trong công việc và ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Ngoài ra, loại cây cũng rất quan trọng. Những cây có thân vươn cao, hướng lên như văn trúc, phát tài hay phú quý sẽ tượng trưng cho sự thăng tiến và phát triển bền vững.

Cây trầu bà leo giàn, nếu đặt đúng vị trí, giúp hóa giải các góc nhọn và mang lại sự uyển chuyển cho công việc.

Bếp không cần cây to, ưu tiên cây vừa đẹp vừa tiện dụng

Nhà bếp là nơi nhiều nhiệt, nhiều mùi thức ăn và có nhiều đồ dùng sắc nhọn. Vì thế, đặt cây xanh ở bếp cần đặc biệt cẩn trọng.

Các loại cây thảo mộc như húng quế, bạc hà, hương thảo, lavender rất dễ trồng và dễ chăm sóc.

Mùi hương của các loại thảo mộc tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời thuận tiện sử dụng làm nguyên liệu khi nấu ăn.

Màu xanh của cây cũng giúp trung hòa với gam màu trắng hoặc tối thường thấy trong thiết kế bếp hiện đại, tạo điểm nhấn tươi sáng và cân bằng cho không gian.