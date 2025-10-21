Tối 20/10, tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang) đã khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian có lịch sử hàng ngàn năm, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần người dân đồng bằng Bắc Bộ. Trải qua bao thăng trầm, chèo vẫn giữ được nét độc đáo, phản ánh tâm hồn, tính cách và khát vọng chân - thiện - mỹ của người Việt".

Theo Thứ trưởng, Liên hoan Chèo toàn quốc là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp thường niên nhằm đánh giá, tôn vinh các sáng tạo nghệ thuật, đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật chèo trong giai đoạn mới.

Ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bày tỏ niềm vinh dự khi tỉnh được chọn đăng cai sự kiện lớn này. Ông khẳng định Bắc Ninh không chỉ là cái nôi của dân ca quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà còn là vùng chiếu chèo xứ Bắc, một trong tứ chiếng chèo nổi tiếng của Việt Nam.

Trong những năm qua, tỉnh đã tích cực bảo tồn, phát triển nghệ thuật chèo thông qua nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan; tổ chức lớp bồi dưỡng, đưa chèo vào học đường và khôi phục các làng chèo cổ. Nhiều câu lạc bộ, chiếu chèo vẫn được duy trì, minh chứng cho sức sống bền bỉ của loại hình nghệ thuật truyền thống này.

NSND Tự Long, NSND Thu Huyền thay mặt 12 đơn vị tham gia liên hoan ủng hộ đồng bào bị bão lũ của tỉnh Bắc Ninh 210 triệu đồng.

Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 có sự tham gia của 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước, với 21 vở diễn đặc sắc được dàn dựng công phu, thể hiện tài năng và tâm huyết của các nghệ sĩ. Các tác phẩm tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Hội đồng nghệ thuật gồm: Biên kịch Chu Thơm (Chủ tịch hội đồng), NSND Nguyễn Khắc Tư, NSND Quốc Chiêm, NSND Quốc Anh, Đại tá - NSND Quốc Trượng, NSND Ngọc Cải, NSND Doãn Bằng.

Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức vở Thiên mệnh của Nhà hát Chèo Bắc Ninh. Vở diễn chuyển thể từ kịch bản của tác giả Hoàng Thanh Du do NSND Tạ Quang Lẫm đạo diễn, tái hiện hình tượng Thái sư Trần Thủ Độ - bậc khai quốc công thần triều Trần, nổi tiếng với tài thao lược, tầm nhìn xa và tinh thần vì đại nghĩa.

Tác phẩm không chỉ khắc họa hào khí Đông A mà còn gửi gắm thông điệp thời sự: "Kỷ cương phép nước phải được giữ gìn, không thể bị phá vỡ bởi bất kỳ lý do nào, kể cả tình thân, huyết thống".

Với sự kết hợp nhuần nhị giữa ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, múa và hiệu ứng ánh sáng cùng sự tham gia của gần 40 nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Ninh: NSƯT Quỳnh Mai, Bá Chung, Thu Quyến, Tuấn Anh… vở Thiên mệnh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, mở đầu ấn tượng cho Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 tại vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa.