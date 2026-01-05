XEM CLIP:

Từ sáng sớm, dòng người hối hả đã trở lại trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM. Khác với vẻ thưa thớt trong những ngày lễ, các trục đường như Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Sơn và Quang Trung nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.

Tại đường Cộng Hòa – cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm TPHCM – dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút từ 7h sáng.

Đặc biệt, khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám trở thành “điểm nghẽn” nghiêm trọng khi hàng dài phương tiện dồn ứ. Xe buýt, ô tô và xe máy chen chúc dưới chân cầu, khói bụi cùng tiếng còi xe khiến không gian trở nên ngột ngạt.

Tương tự, trên các tuyến đường Trường Chinh và Tân Sơn hướng vào trung tâm TPHCM cũng xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Lượng phương tiện tăng đột biến vào giờ cao điểm khi người dân quay trở lại công sở, học sinh, sinh viên trở lại trường sau kỳ nghỉ khiến nhiều nút giao bị “đóng băng”.

Tại nút giao Lăng Cha Cả, tình trạng ùn tắc diễn ra nghiêm trọng. Đây là điểm giao thông huyết mạch, nơi kết nối nhiều tuyến đường lớn, dẫn đến xung đột giữa các luồng phương tiện.

Dọc đoạn Hoàng Văn Thụ – Trường Sơn – Nguyễn Văn Trỗi, kéo dài đến cầu vượt Lăng Cha Cả, dòng xe xếp hàng nhiều km. Nhiều người sốt ruột bất chấp leo lề, len lỏi qua các khe hở giữa ô tô để kịp giờ làm, giờ học.

“Dù đã đi sớm hơn 20 phút so với thường ngày, tôi vẫn kẹt cứng ở vòng xoay Lăng Cha Cả. Ngày đầu năm ai cũng muốn đến nơi đúng giờ, nhưng giao thông thế này thì thật mệt mỏi”, anh Nguyễn Văn Nam (ngụ phường Đông Hưng Thuận) chia sẻ khi đang nhích từng mét trên đường Hoàng Văn Thụ.

Trước tình trạng ùn tắc kéo dài, lực lượng CSGT và Thanh niên xung phong đã có mặt từ sớm tại các điểm nóng để phân luồng, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đổ về quá lớn, tình trạng kẹt xe chỉ bắt đầu giảm nhiệt từ khoảng 9h sáng.

Khoảng 9h30, giao thông trên các tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ dần ổn định, xe cộ di chuyển chậm nhưng không còn ùn tắc nghiêm trọng. Buổi sáng đầu năm vẫn để lại nhiều mệt mỏi cho người dân TPHCM trên hành trình trở lại công việc, học tập.





