Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 50 phút. Tại thời điểm trên 5 phương tiện, bao gồm cả ô tô con và xe tải, đã va chạm liên tiếp khiến các xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Tại hiện trường, mảnh vỡ từ các phương tiện văng khắp mặt đường, gây cản trở lớn tới việc lưu thông.

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều tài xế và người dân đã chủ động dừng xe để hỗ trợ đưa các phương tiện gặp nạn vào lề đường, nhằm giảm bớt tình trạng ùn tắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V Toàn.

Rất may, vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng từ Hà Nội đi Thái Nguyên đã bị gián đoạn khoảng 2 tiếng.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, tình hình giao thông trên tuyến đã được khắc phục và lưu thông trở lại bình thường”.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.