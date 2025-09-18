Sau vụ tai nạn xe Limousine đâm vào xe bồn tưới cây trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, Cục CSGT đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc.

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, TS. Phan Lê Bình, giảng viên Chương trình Kĩ thuật xây dựng, Trường Đại học Việt - Nhật, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe bồn tưới nước vừa qua là sự cố đáng tiếc, nhưng nguyên nhân thuộc về con người, không nên đổ lỗi cho cây xanh.

Theo ông, có thể thay thế cây xanh bằng dải phân cách cứng bằng bê tông và hệ thống chống lóa nhưng cây xanh vẫn hiệu quả hơn, vì có tác dụng chắn ánh sáng đèn pha ở chiều ngược lại, giúp lọc không khí, tạo cảnh quan và mang lại cảm giác dễ chịu cho người lái.

“Do vậy, loại bỏ cây xanh không phải giải pháp tối ưu, và không phải quốc gia nào trên thế giới cũng làm vậy,” TS. Phan Lê Bình nêu quan điểm.

Theo chuyên gia, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc trồng hay không trồng cây xanh, mà là chọn đúng loại cây: chịu hạn tốt, không tỏa cành vươn vào lòng đường, giảm thiểu công chăm sóc.

“Ở các nước như Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu, nếu có đất, họ luôn trồng cây – thường là trúc đào vì thân thẳng, không tỏa ngang. Chỉ nơi nào không có quỹ đất thì mới buộc phải dùng dải bê tông,” ông dẫn chứng.

Không nên cực đoan loại bỏ cây xanh

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng với những tuyến cao tốc dải phân cách giữa có khoảng cách rộng thì không nên cực đoan loại bỏ cây. Nhiều quốc gia vẫn trồng cây tại dải phân cách giữa để tạo cảnh quan.

“Việc trồng cây trên cao tốc cũng có những tác dụng rất tốt, không nên vì một vụ tai nạn đáng tiếc mà vội vàng dừng lại tất cả hoặc nhổ cây đi. Quan trọng là phải xác định đúng nguyên nhân tai nạn”, ông Thanh nhấn mạnh.

TS. Phan Lê Bình lưu ý thêm, vấn đề an toàn trong quá trình tưới cây là then chốt. Hiện nay, xe bồn tưới cây chỉ bật đèn cảnh báo nhấp nháy khi di chuyển, cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xe bồn thuộc nhóm phương tiện tác nghiệp, cần được trang bị đầy đủ biển báo, đèn chớp với cường độ sáng lớn để phương tiện khác dễ nhận diện từ xa, đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc.

Chuyên gia Nguyễn Văn Thanh đề xuất cần hạn chế xe bồn hoạt động vào giờ cao điểm, khi tưới cây xe bồn phải có xe hộ tống cảnh báo chạy phía sau, phải đặt biển báo cách vị trí bảo trì ít nhất 150-200m tùy tốc độ tuyến. Đồng thời, các đơn vị quản lý đường cũng nên đầu tư hệ thống tưới nước tự động.

“Bởi nếu đi trên cao tốc dài hàng trăm km mà không một bóng cây, lái xe sẽ rất mệt mỏi, dễ ức chế”, ông Thanh kết luận.

Liên quan đến vụ tai nạn vừa qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu đơn vị quản lý cao tốc kiểm tra hệ thống báo hiệu, hạ tầng tại đoạn xảy ra va chạm để xử lý. Đồng thời, Cục cho biết không khuyến khích trồng cây xanh ở dải phân cách, mà ưu tiên dùng dải bê tông để thuận lợi bảo trì và an toàn hơn. Chỉ khi dải phân cách đủ rộng, có quỹ đất dự trữ, mới nên trồng cây bụi thấp.