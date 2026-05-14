Điện ảnh vốn là công sức tập thể nhưng chỉ cần một ngôi sao vấp ngã - dù là chuyện tình ái, pháp lý hay lối sống cả ê-kíp có thể lao đao. Từ bộ phim truyền hình phải dừng phát sóng đột ngột năm 2007 đến những tác phẩm điện ảnh triệu đô điêu đứng ở phòng vé gần đây, showbiz Việt liên tiếp chứng kiến cái giá đắt mà nghệ thuật phải trả cho sự lầm lỡ của con người.

Nhật ký Vàng Anh

Năm 2007, khi Nhật ký Vàng Anh 2 đang làm mưa làm gió trên sóng truyền hình thì scandal lộ clip nhạy cảm của diễn viên chính Hoàng Thùy Linh khiến bộ phim phải dừng chiếu. Các lịch diễn và hợp đồng quảng cáo của nữ diễn viên đều bị cắt bỏ.

Các diễn viên phim ''Nhật ký Vàng Anh''.

Đây có lẽ là trường hợp hiếm hoi khi một bộ phim đang phát sóng bị khai tử giữa chừng vì scandal của diễn viên. Tất cả phim và chương trình có Hoàng Thùy Linh góp mặt đều tạm ngừng. Sự nghiệp của cô sụp đổ. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh là trường hợp hiếm hoi của showbiz Việt khi dần lấy lại vị thế nhờ nỗ lực không ngừng suốt hơn 1 thập kỷ - từ album nhạc đến phim điện ảnh.

Chú ơi, đừng lấy mẹ con

Tháng 9/2018, khi phim Chú ơi đừng lấy mẹ con sắp công chiếu, Kiều Minh Tuấn và An Nguy bất ngờ công khai "trót phải lòng nhau" do không thể "thoát vai" sau phim. Ngay lập tức, điều này tạo nên làn sóng tẩy chay dữ dội đối với cả 2 - đặc biệt khi Kiều Minh Tuấn vốn được ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp với đàn chị Cát Phượng.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết sau gần 2 tuần công chiếu, doanh thu chỉ đạt khoảng 10 tỷ đồng trong khi chi phí đầu tư lên đến 25 tỷ đồng. Hậu quả kéo dài đến mức nhà sản xuất khởi kiện cả 2 diễn viên. Kiều Minh Tuấn sau đó hoàn lại toàn bộ 900 triệu đồng thù lao đóng phim vì ồn ào tình cảm của anh với bạn diễn làm ảnh hưởng doanh thu phim.

Chốt đơn

Tháng 5/2025, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng trong vụ án sản xuất thực phẩm giả. Ê-kíp phim Chốt đơn quyết định dùng công nghệ AI để thay thế gương mặt nữ chính.

Hình ảnh Thùy Tiên được AI xử lý trong phim "Chốt đơn".

Chi phí xử lý không được tiết lộ cụ thể nhưng nhà sản xuất thừa nhận không hề rẻ và tiêu tốn hơn 200 ngày làm việc liên tục để "vá" lại bộ phim. Thế nhưng nỗ lực đó không đổi được kết quả khả quan. Khán giả chê nhân vật AI biểu cảm gượng gạo, thô cứng. Sau 3 tuần công chiếu, phim rút khỏi rạp với tổng doanh thu chỉ 5,1 tỷ đồng - con số khiêm tốn so với quy mô đầu tư. Đạo diễn Nam Cito gọi đây là "cú sốc", nhà sản xuất phải xin lỗi nhà đầu tư.

Đại tiệc trăng máu 8

Đại tiệc trăng máu 8 hứng cú sốc ngay lúc đang chiếu tại rạp. Phim có doanh thu tính đến ngày 12/5/2026 là hơn 35 tỷ đồng. Nhưng thông tin nữ chính Miu Lê bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy như khiến bài toán hòa vốn của bộ phim gần như bằng không - chưa kể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản quyền truyền hình, các nền tảng streaming và thị trường quốc tế.

Miu Lê trong "Đại tiệc trăng máu 8".

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết cơ quan quản lý đã nắm thông tin và đang theo dõi diễn biến, sẽ căn cứ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra để đánh giá hướng xử lý theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chiếc kén

Chiếc kén do Trương Ngọc Ánh cùng công ty của cô là đối tác sản xuất tại Việt Nam có thể không được cấp phép phát hành sau khi nữ diễn viên bị bắt tạm giam tháng 10/2025 để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là bộ phim được giới thiệu trong showcase hồi tháng 4 cùng năm, đánh dấu sự trở lại của Trương Ngọc Ánh sau nhiều năm rời xa màn ảnh.

Trương Ngọc Ánh bên diễn viên Kiều Chinh.

Nhìn lại gần hai thập kỷ, từ Nhật ký Vàng Anh đến Đại tiệc trăng máu 8, mỗi vụ việc đều để lại một bài học cay đắng, thiệt hại không bao giờ chỉ dừng lại ở một người. Khi đặt bút ký hợp đồng phim, các diễn viên không chỉ "bán" kỹ năng diễn xuất mà còn đang đặt uy tín và hình ảnh cá nhân để thu hút khán giả theo dõi và mua vé xem phim. Việc diễn viên dính bê bối có thể phá hủy thành quả lao động của hàng trăm con người.

Trailer phim "Đại tiệc trăng máu 8":

Mỹ Nhụy

Ảnh: Tư liệu