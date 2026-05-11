Tuần thứ 3 liên tiếp Heo 5 móng dẫn đầu phòng vé, vượt mặt Phí phông và đạt con số doanh thu ấn tượng 113 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp, theo số liệu từ Theo Box Office Vietnam sáng 11/5.

Ốc Thanh Vân trong "Heo 5 móng".

Heo 5 móng không đi vào lối mòn hù dọa rẻ tiền mà tập trung phản ánh những mặt trái nhức nhối của xã hội. Đó là thực trạng "buôn thần bán thánh", nơi lòng tin bị đem ra cân đo đong đếm bằng tiền bạc và sự tha hóa đạo đức ẩn sau lớp vỏ bọc đức tin. Đặc biệt, thông điệp về sự bao che mù quáng của cha mẹ dành cho con cái được khắc họa đầy nghiệt ngã, cho thấy cái giá phải trả khi tình thương đặt sai chỗ. Yếu tố "nghiệp quả" trong phim hiện lên rõ ràng và sòng phẳng: mỗi hành động sai lầm đều dẫn đến một kết cục tương xứng.

Phí phông vẫn duy trì sức nóng ổn định ở phòng vé và hiện đã vượt 192 tỷ đồng. Trong khi đó, sự xuất hiện của phim Hollywood Mortal Kombat 2: Cuộc chiến sinh tử đã cắt đứt chuỗi thống trị của phim Việt trong top 5 doanh thu. Phim ra rạp cuối tuần qua và đứng thứ 3 phòng vé và hiện đạt 7 tỷ đồng.

Thẩm mỹ viện âm phủ của Ngọc Trinh công chiếu cuối tuần qua nhưng chỉ đứng thứ 4 phòng vé với doanh thu xấp xỉ 10 tỷ đồng. Chốt chặn vị trí cuối trong top 5 là siêu phẩm Hollywood Yêu nữ thích hàng hiệu 2 với 7 tỷ đồng.

Miu Lê trong "Tiệc trăng máu 8".

Phim Anh Hùng với sự góp mặt của Thái Hoà rớt xuống vị trí thứ 8 phòng vé và hiện thu về hơn 44 tỷ đồng. Các vị trí kế tiếp thuộc về Trùm sò của Đức Thịnh và Tiệc trăng máu 8 khi lần lượt thu về gần 17 tỷ đồng và hơn 32 tỷ đồng.

