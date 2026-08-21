Quán phở hấp, Ngô Thì Nhậm

Quán phở hấp nằm trên phố Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng) của gia đình anh Nghiêm Ngọc Anh (44 tuổi) gần đây gây sốt nhờ món phở lạ miệng "chẳng giống ai".

Thay vì chần sợi bánh phở như thông thường, sợi phở của quán được hấp trong xửng khoảng 1 phút như hấp bánh bao, màn thầu... rồi kết hợp cùng bò xào cháy tỏi thơm phức, hành phi, lạc rang, rau sống và 2 loại nước xốt.

Anh Ngọc Anh cho biết, thay vì dùng bánh phở sợi nhỏ, quán sử dụng loại bánh phở bản to (khoảng 3 đốt ngón tay) nhưng mỏng, mềm.

Khi khách gọi, sợi phở được đặt vào xửng tre, hấp khoảng 1 phút. Cách làm này giúp sợi phở thêm mềm, mướt, nóng hổi nhưng vẫn giữ được độ dai.

Món phở hấp lạ miệng ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huy

Cùng lúc, chủ quán sẽ chế biến bò xào cháy tỏi. Thịt bò được chọn từ phần lõi vai có thớ thịt to, xen kẽ vân mỡ, khi xào chín tới sẽ có độ mềm.

Quán sử dụng đồng thời 2 loại nước xốt gồm nước mắm chua ngọt (pha từ nước mắm, đường, mì chính, hạt tiêu, giấm, thiên về vị ngọt) và nước xì dầu (pha từ 4 loại xì dầu khác nhau, trong đó có cả xì dầu Việt Nam và Trung Quốc).

Khi trộn cho khách, 2 loại nước xốt được phối hợp theo tỷ lệ khoảng 2 phần nước mắm và 1 phần nước xì dầu.

Quán phở gà Chí, Yết Kiêu

Với những người yêu mến phở ở Hà Nội, quán phở gà Chí nằm trên phố Yết Kiêu (phường Hai Bà Trưng) cũng là địa chỉ ăn uống khó có thể bỏ qua.

Nhiều thực khách nhận xét, nước dùng của món phở gà ở đây có độ trong, dậy vị ngọt thanh nhờ được ninh từ xương gà trong nhiều giờ, kết hợp với vài loại gia vị quen thuộc như quế, hồi, gừng và đinh hương.

Bánh phở của quán làm từ loại gạo ngon, được tráng tỉ mỉ thành những lớp bánh mỏng, dai, sau đó đem thái thành các sợi nhỏ vừa ăn.

Gà cũng được tuyển chọn kỹ để khi chế biến đảm bảo thơm ngon, chắc thịt, không bị bở và lớp da vàng ươm.

Quán chỉ phục vụ vào buổi sáng, với giá mỗi bát phở dao động từ 45.000 – 55.000 đồng. Thực khách có thể gọi nhiều loại thịt và nguyên liệu khác nhau theo nhu cầu.

Quán Thanh Béo - Phở bò cơm nguội, Nguyễn Du

Vài năm gần đây, quán phở Thanh Béo ở phố Nguyễn Du (phường Hai Bà Trưng) gây chú ý khi trên mỗi bàn tại quán đều đặt một âu cơm ăn kèm miễn phí.

Anh Hoàng Minh Thanh (48 tuổi) - chủ quán, cho biết việc phục vụ cơm nguội kèm phở xuất phát từ kỷ niệm tuổi thơ, khi anh thường chan nước phở vào cơm để thưởng thức.

Anh muốn sự kết hợp này giúp khách hàng tìm được hương vị thời thơ ấu.

Món phở chan cơm nguội hút khách thưởng thức ở phường Hai Bà Trưng. Ảnh: Linh Trang

Anh Thanh tiết lộ sử dụng gạo tám Điện Biên để nấu cơm. Khi cho vào nước phở, hạt cơm ngấm nước, nở bung ra, mềm dẻo và đậm đà.

Anh cho hay, phở ngon vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Anh duy trì cách ninh xương bò 20 tiếng, sơ chế khoảng 50kg xương và luộc thêm 20kg thịt chín, nhúng 15kg thịt tái mỗi ngày.

Thịt sử dụng từ giống bò làng Mai Động, thái bằng tay.

Quán hiện phục vụ nhiều món bao gồm: phở tái, tái gầu, nạm, bắp lõi, bắp gân, bắp sốt, giá từ 40.000-100.000 đồng/bát, kèm trứng chần, quẩy, chanh, ớt chưng, sa tế và gia vị khác.

Quán phở gà Mai Anh, Lê Văn Hưu

Là một trong những quán phở lâu đời và đông khách bậc nhất phường Hai Bà Trưng, phở gà Mai Anh (phố Lê Văn Hưu) từng gây sốt khi xuất hiện trên đài MBC Hàn Quốc năm 2019.

Chủ quán tiết lộ, để có một nồi nước dùng phở ngon, quán phải ninh xương gà, lợn trong nhiều giờ và thêm một số gia vị truyền thống như: hành tím, hành tây, gừng... được nướng thơm.

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được nước dùng ngọt thanh tự nhiên và sóng sánh mỡ gà.

Ngoài nguyên liệu là thịt gà, quán phở này còn sử dụng thêm các nguyên liệu như lòng/mề/gan gà và trứng non, tăng độ hấp dẫn cho món ăn cũng như đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thực khách.

Quán phở Lành, Nguyễn Thượng Hiền

Khác với các quán phở truyền thống, quán phở Lành ở phố Nguyễn Thượng Hiền (phường Hai Bà Trưng) không chỉ hút khách nhờ hương vị món ăn chất lượng mà còn gây ấn tượng bởi cách bài trí đậm chất riêng.

Theo đó, thay vì sử dụng các loại bát như thường thấy, món phở đặc biệt được quán phục vụ trong tô lớn bằng sứ có đường kính 30cm. Loại tô này được đặt riêng, do chính các nghệ nhân ở làng gốm Bát Tràng vẽ tay thủ công trong 8 tiếng.

Mỗi tô phở đặc biệt của quán sẽ có 350g sườn bò và 100gr thịt bò các loại như thịt tái, thịt chín, nạm, gầu, gân... Ngoài ra, thực khách còn được phục vụ một bát trứng chần và đĩa quẩy ăn kèm. Ảnh: Lam Hoang/Phở Lành

Tô được thiết kế với 5 màu, tượng trưng cho ngũ hành. Thực khách có thể chọn màu theo sở thích riêng hoặc nhờ nhân viên tư vấn màu hợp mệnh. Ngoài ra, quán còn sử dụng bộ thìa, đũa riêng cho tô phở đặc biệt này.

Chủ quán cho hay, ngoài tạo điểm nhấn về mặt thị giác, chiếc tô có kích thước “khủng” còn đảm bảo có thể chứa đựng được suất ăn đầy đặn với nhiều nguyên liệu kèm theo.