Trong phân khúc xe cũ, các dòng xe Nhật Bản nói chung và xe Subaru nói riêng luôn được nhiều người quan tâm bởi thương hiệu này nổi tiếng về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và an toàn vượt trội. Tuy nhiên, việc mua xe Subaru cũ không hề đơn giản, bởi nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, người mua có thể phải đối mặt với chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Xe Subaru được nhiều người tìm kiếm trên thị trường xe cũ nhờ độ tin cậy cao. Ảnh: Subaru

Theo các trang chuyên bán xe cũ, khoảng cách giá giữa xe mới và xe cũ đang thu hẹp. Vì vậy, để mua được một chiếc Subaru cũ “đáng đồng tiền bát gạo”, bạn cần đặc biệt chú ý đến những hạng mục sau.

Hở gioăng mặt máy và vấn đề với dây đai cam

Gioăng mặt máy hay còn gọi là gioăng đầu xi-lanh là “căn bệnh kinh niên” của nhiều mẫu Subaru cũ, nhất là với dòng động cơ mã hiệu EJ.

Lỗi hở gioăng mặt máy có thể dẫn tới những hỏng hóc nghiêm trọng cho động cơ. Ảnh: Professional Automotive

Dấu hiệu mà người dùng có thể nhận biết khi bộ phận này gặp sự cố gồm: khói trắng từ ống xả, động cơ quá nhiệt, dầu lẫn trong nước làm mát. Nếu không xử lý, dầu và nước làm mát có thể hòa trộn, dẫn đến tình trạng thổi gioăng mặt máy, khiến động cơ hỏng nặng.

Một vấn đề khác người mua nên lưu ý khi mua xe Subaru cũ là dây curoa cam. Một số đời Subaru từ thập niên 1990-2000 vẫn dùng dây curoa cam thay vì bằng xích. Nếu bị đứt, động cơ có thể hư hỏng nghiêm trọng, chi phí sửa chữa lên tới hàng chục triệu đồng.

Đai cam của Subaru cần được thay thế sau 100.000km. Ảnh: Total Revestimentos

Việc chủ xe cũ bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp xe ít xảy ra sự cố với dây curoa cam hơn. Chu kỳ thay thế bộ phận này thường là 100.000km. Các chuyên gia ô tô khuyến cáo nếu bạn không am hiểu kỹ thuật đối với hai bộ phận này, hãy nhờ thợ chuyên nghiệp kiểm tra nhằm tránh mua phải máy có vấn đề.

Kiểm tra số km, tình trạng lốp và đèn cảnh báo

Subaru nổi tiếng với việc sản xuất ra những chiếc xe có thể chạy bền bỉ trên 320.000km nếu được bảo dưỡng tốt. Tuy nhiên, quãng đường đi được không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào mẫu xe mà phần lớn phụ thuộc vào thói quen lái xe của người dùng. Vì thế, số km chỉ phản ánh một phần, hãy so sánh với tình trạng thực tế của xe để đưa ra quyết định.

Các tình trạng lốp, số km hay đèn cảnh báo có thể giúp người mua biết được tình trạng xe thực tế. Ảnh: Subaru

Một cách kiểm tra khác bạn có thể thực hiện để nắm rõ tình trạng ban đầu của xe là kiểm tra lốp xe. Kiểm tra tất cả các lốp xe (kể cả lốp dự phòng), nếu quan sát lốp có các dấu hiệu như lốp mòn, rạn nứt nhiều có thể cho thấy xe chạy nhiều hơn số km được công bố.

Ngoài ra, khi bật khóa điện, lưu ý xem đèn cảnh báo nào sáng không, sau đó đối chiếu với hồ sơ bảo dưỡng xe. Nếu có bất kỳ sự mập mờ nào, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua.

Hộp số CVT và bộ tăng áp

Một số mẫu xe Subaru, nhất là mẫu Forester và Outback thường gặp lỗi hộp số CVT: chuyển số giật, tăng tốc yếu, xe không di chuyển ngay cả sau khi nhấn chân ga, rò rỉ dầu hộp số. Đáng chú ý, sự cố này có thể được tìm thấy trên các mẫu xe Subaru cũ có cả hộp số tự động và số sàn.

Chi phí sửa chữa hộp số CVT trên xe Subaru luôn tốn kém. Ảnh: Import Car

Nếu người dùng nhận thấy những vấn đề như vậy, tốt hơn hết là nên nhờ chuyên gia ô tô kiểm tra để họ có thể đánh giá xem sự cố có đáng để sửa chữa hay không. Sự cố về hộp số cũng cho thấy thực tế là chiếc xe không được bảo dưỡng đúng cách và có thể có nhiều vấn đề tiềm ẩn khác.

Bên cạnh đó, các mẫu xe Subaru khác như WRX, Forester XT, Legacy, Outback bản tăng áp cũng hay gặp sự cố cháy dầu, mòn ổ trục, quá nhiệt, kẹt turbo nếu không được thay dầu đều đặn. Lý do là động cơ turbo tăng áp của Subaru được đánh giá là "ăn dầu" động cơ nhiều hơn mức bình thường. Vì vậy, nếu nghe tiếng động lạ khi chạy thử, hãy kiểm tra kỹ vì chi phí sửa hộp số hay bộ tăng áp không hề rẻ.

Kiểm tra các vấn đề về hệ thống treo

Subaru nổi tiếng về độ tin cậy, việc sở hữu chúng trong nhiều năm sẽ không phải là vấn đề nếu chỉ cần bảo dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên, các bộ phận máy móc thường bị hao mòn theo thời gian, đặc biệt là hệ thống treo và vòng bi bánh xe.

Hệ thống treo gặp vấn đề sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm lái. Ảnh: Happy Creator

Các dấu hiệu người dùng có thể dễ dàng nhận thấy khi lái thử xe là tiếng kêu lạch cạch khi qua ổ gà, xe rung giật, phanh gấp bị chúi đầu, xe nghiêng một bên, lốp mòn không đều. Nếu phát hiện, nên kiểm tra sâu hơn vì thay thế hệ thống treo có thể khá tốn kém.

Có nên mua xe Subaru cũ?

Nhìn chung, Subaru là lựa chọn đáng cân nhắc trên thị trường xe cũ nhờ độ bền và khả năng giữ giá. Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra thật kỹ 4 yếu tố trên để tránh rủi ro và chi phí sửa chữa cao đối với "xe bệnh". Một chiếc Subaru đã qua sử dụng được bảo dưỡng đầy đủ, hồ sơ minh bạch và không có các lỗi phổ biến sẽ là khoản đầu tư thông minh.