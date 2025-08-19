Mới đây, Greta - người dùng TikTok với tài khoản @gretz___ đã chia sẻ câu chuyện tự thay lọc gió điều hòa cho chiếc xe Hyundai Tucson Hybrid 2024 của mình vô cùng dễ dàng và cô đã tiết kiệm được kha khá nhờ việc này.

Xem video

Nguồn video: Tiktok/@gretz___

Cô đã ghi lại toàn bộ quá trình, từ khi mua phụ tùng cho đến khi lắp đặt và khi được đăng tải, video đã lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 796.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt bình luận trên Tiktok.

Mở đầu video, Greta kể rằng cô đã sốc khi được trung tâm dịch vụ của Hyundai báo giá 87 USD (gần 2,3 triệu đồng) cho việc thay lọc gió điều hòa - một hạng mục bảo dưỡng xe đơn giản.

Thay vì đồng ý, cô đã quyết định ghé AutoZone – chuỗi cửa hàng phụ tùng ô tô nổi tiếng tại Mỹ và mua được đúng loại lọc gió điều hòa cho chiếc Tucson Hybrid của mình với giá chỉ 26 USD (hơn 680.000 đồng).

Sau khi tham khảo hướng dẫn trên mạng, TikToker này đã tự quay lại toàn bộ quá trình tháo hộc đựng găng tay, lấy bộ lọc cũ ra và lắp bộ mới vào - mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng và suôn sẻ. Nhiều khán giả bất ngờ trước sự đơn giản của thao tác vốn được các đại lý tính phí gần 90 USD.

Greta cũng chia sẻ hình ảnh lọc gió cũ đã ngả màu và bám đầy bụi bẩn, đồng thời khuyến khích những người dùng khác, đặc biệt là phụ nữ, hãy tự tin thử những việc nhỏ như thế này để không phải chi hàng trăm USD cho các dịch vụ cơ bản.

Nhiều người dùng TikTok đồng tình, cho rằng việc tự thay lọc gió điều hòa chỉ là một trong rất nhiều cách tiết kiệm chi phí bảo dưỡng xe. Một người bình luận: “Bạn không thấy mình có thể làm chủ cả thế giới ngay lúc này sao? Tôi đã tự thay đèn pha cách đây 15 năm và đến giờ vẫn tự hào.”

"Thành thật mà nói, tôi không hề biết thay bộ lọc gió điều hòa nhưng nhờ những người đăng tải hướng dẫn trên YouTube mà tôi đã có thể tự làm việc này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến họ", một người khác chia sẻ.

Trên thực tế, việc thay lọc gió điều hòa trên nhiều dòng xe phổ thông như Toyota Camry hay Mazda CX-5 cũng tương tự Hyundai Tucson Hybrid. Trong khi đó, một số mẫu xe như Tesla Model 3, Peugeot 3008 có thể phức tạp hơn đôi chút. Nhưng nhìn chung, đây là hạng mục bảo dưỡng cơ bản mà hầu hết tài xế đều có thể tự làm nếu tham khảo hướng dẫn trực tuyến.

(Theo Motor1)

