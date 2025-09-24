5 siêu xe bị thiêu rụi trong vụ cháy xe tải chở hàng tại Chattanooga (Tennessee, Mỹ), khi tham gia Crown Rally (hành trình thường niên dành cho giới chơi xe tại Mỹ) từ Boston đến Atlanta. Hậu quả của vụ hỏa hoạn có thể đã tệ hơn nhiều nếu không nhờ một tài xế đi qua và phát hiện khói bốc lên từ xe tải. Người này đã kịp thời cảnh báo cho tài xế xe tải chở siêu xe.

Sự cố xảy ra vào thứ Năm tuần trước. Tài xế chiếc xe vận chuyển cho biết anh đang chở theo hai chiếc McLaren 720S, một chiếc Chevrolet Corvette C8 Z06, một chiếc Chevrolet Corvette C8 Stingray và một chiếc Audi R8 trên đường cao tốc thì bất ngờ được một người đi đường báo rằng khói đang bốc lên từ rơ-moóc. Anh lập tức cho xe tấp vào trạm dừng QuickTrip gần đó và gọi 911.

Dù phản ứng rất nhanh, lực lượng cứu hỏa vẫn không thể đến kịp để cứu số xe. Những bức ảnh do Sở Cứu hỏa Chattanooga chia sẻ trên Facebook cho thấy, bên trong rơ-moóc bị thiêu rụi hoàn toàn. Bộ sưu tập siêu xe vốn bóng bẩy, đắt giá giờ chỉ còn lại đống sắt vụn, trong đó sót lại duy nhất một chiếc Corvette còn có thể nhận dạng.

Theo thông tin, những chiếc siêu xe này được vận chuyển sau một ngày chạy thử tại Atlanta Motorsports Park, một địa điểm nằm trong lịch trình của Crown Rally.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được công bố, nhưng dựa trên mức độ thiệt hại, nhiều khả năng ngọn lửa bùng phát từ khu vực trung tâm của rơ-moóc. Giả thuyết hiện tại cho rằng một trong những chiếc xe đã phát tia lửa, châm ngòi cho đám cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 1,5 triệu USD. Không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ cháy.

Dù cảnh tượng siêu xe cháy rụi trong xe vận chuyển là rất hiếm gặp, nhưng những vụ cháy liên quan đến xe chuyên chở ô tô không phải điều lạ. Tháng trước, một xe tải chở nhiều chiếc Tesla mới tại California cũng bốc cháy, khiến hàng loạt xe bị hư hỏng nặng.

Theo Carscoops

