Giống như các mẫu xe sang và xe phổ thông, giá trị siêu xe đã qua sử dụng thường giảm mạnh trong những năm đầu tiên do khấu hao. Tuy nhiên, sau nhiều năm, giá trị xe sẽ ít biến động hơn, đặc biệt những xe giữ được nguyên bản và còn mới thậm chí sẽ có giá cao hơn các xe cùng đời.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 đang được một showroom kinh doanh xe tại TP.HCM chào bán là một minh chứng. Chủ showroom cho biết, chiếc xe thuộc đời 2012 và bảng đồng hồ công-tơ-mét đang hiển thị ở mức 13.500 km. Giá bán xe khoảng hơn 13 tỷ đồng.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, tại thời điểm mua mới, một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 có giá lăn bánh hơn 26 tỷ đồng đã bao gồm các loại thuế phí. Như vậy, sau 13 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm 50%, tương đương 1 tỷ mỗi năm.

Mức khấu hao này vẫn thấp so với một số siêu xe đời mới. Đơn cử như chiếc McLaren 720S 2018 có giá hơn 24 tỷ đồng nhưng đến nay, giá xe giảm còn hơn 12 tỷ đồng. Điều này một phần do những siêu xe dùng động cơ V12 hút khí tự nhiên, không đi kèm hệ thống hybrid dần trở nên hiếm hơn, khiến nó được săn đón và giá bán ít biến động hoặc thậm chí tăng giá.

Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 trong bài có lai lịch khá đặc biệt. Xe từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ từ năm 2018, mang ngoại thất màu xám và nâng cấp gói độ của DMC. Tới năm 2021, xe được tập đoàn bất động sản Novaland mua lại và đổi sang màu sơn vàng bóng. Giữa năm 2023, chiếc Lamborghini cùng nhiều siêu xe xe sang trị giá hàng chục tỷ của đại gia này đã bán lại.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Ngoại thất xe tuy đã tháo bộ bodykit của DMC nhưng vẫn toát lên vẻ hầm hố, thể thao vốn có. Bộ mâm 5 chấu của bản Coupe được thay bằng bộ mâm 5 chấu kép sơn đen của bản Roadster (mui trần). Ngoài ra, xe đã nâng cấp thêm hệ thống ống xả IPE trị giá gần 200 triệu đồng.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Khoang cabin xe nổi bật không kém nhờ sự kết hợp hai màu đen-đỏ. Kiểu phối màu này rất ít xuất hiện trên những chiếc Aventador tại Việt Nam. Sau hơn 13 năm sử dụng, ghế ngồi bọc da đã xuất hiện các vết nhăn nhưng về tổng thể, mọi chi tiết đều còn khá mới.

Lamborghini Aventador LP700-4 sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất lên tới 691 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe dễ dàng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 349 km/h.

Hiện tại, mẫu Aventador đã bị khai tử và thay thế bằng Revuelto với giá bán chính hãng khởi điểm từ 43,99 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm ra mắt tại Việt Nam, đến nay chỉ có thông tin doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh "Nhựa") đặt mua chiếc siêu xe này nhưng chưa được bàn giao xe.

