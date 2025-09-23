Thông thường, gửi xe trong bãi đỗ an toàn sẽ khiến người ta yên tâm. Tuy nhiên, những nơi này cũng không thể chống chọi khi thiên tai xảy ra. Tại Nhật Bản, một bãi đỗ xe ngầm đã bị ngập nặng sau trận mưa kỷ lục, khiến 274 chiếc xe hư hỏng hoàn toàn và rất khó có khả năng sửa chữa được.

Trận mưa lớn diễn ra vào đêm 12/9 tại thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie. Chỉ trong vòng một giờ, lượng mưa đã lên tới 123,5 mm – mức cao nhất từ trước đến nay tại đây. Lượng nước khổng lồ này khiến hệ thống thoát nước của thành phố quá tải và nhanh chóng vỡ trận.

Hầm đỗ xe Kusunoki nằm gần trung tâm thành phố. Do đó, nó gần như không có cơ hội tránh khỏi thảm kịch. Nhân viên đã cố gắng chặn cửa bằng bao cát nhưng không thể ngăn nước tràn vào. Sau trận mưa, cả tầng một với chiều cao 3,5 m đã bị ngập hoàn toàn, còn tầng hai cũng chìm trong nước với chiều sâu lên tới 1,2 m.

Theo Kuruma News, bãi đỗ ngầm này có sức chứa khoảng tổng cộng 500 xe, gồm 2 tầng. Khi trận mưa đến, bãi đỗ tuy không hoạt động hết công suất nhưng vẫn có 274 xe bị mắc kẹt và khó có cơ hội để hoạt động bình thường trở lại. May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc.

Từ ngày 13/9, chính quyền thành phố bắt đầu dùng xe bơm lưu động để hút nước, nhưng hai tầng hầm vẫn ngập nước tới ngày 17/9. Văn phòng quản lý Sông Mie và Quốc lộ thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch sau đó đăng tải hình ảnh hiện trường lên mạng xã hội X, cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng.

Trong số xe bị ngập có nhiều mẫu xe thể thao, xe sang trị giá tiền tỷ có thể kể đến như Nissan GT-R R35 (giá quy đổi trên 2 tỷ VNĐ) và một chiếc nghi là Porsche 718 Cayman (giá quy đổi trên 1,5 tỷ VNĐ). Ngoài ra còn có các xe như Mercedes-Benz S-Class, G-Class, CLA Shooting Brake, A-Class cùng một chiếc BMW X6, Lexus RX mới.

Không thể thiếu các mẫu Toyota phổ biến tại Nhật Bản trong bãi đỗ xe ngầm này, gồm Crown Sedan, Land Cruiser Prado, Prius, Alphard, HiAce và Probox. Bên cạnh đó còn một số xe kei nhỏ gọn như Mitsubishi Delica Mini. Bùn đất bám trên xe chứng tỏ hầu hết xe đều bị ngập hoàn toàn, nước mưa đã tràn vào khoang nội thất và động cơ.

Thiệt hại về kinh tế trong vụ việc chắc chắn sẽ rất lớn. Đơn vị quản lý bãi đỗ xe ngầm đã bắt đầu liên hệ với chủ xe để lên kế hoạch di dời. Tuy nhiên, vì các bãi đỗ thường được miễn trách nhiệm khi xảy ra thiên tai, phần lớn chi phí sẽ do bảo hiểm chi trả. Các gói bảo hiểm tại Nhật thường bao gồm rủi ro ngập lụt nên số lượng yêu cầu bồi thường lần này chắc chắn sẽ khổng lồ.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!