Một trong những tính năng mới được Apple giới thiệu trên điện thoại iPhone sử dụng hệ điều hành iOS 26 là chế độ xem tiện ích (widget view), cho phép người dùng tùy chỉnh màn hình thông tin giải trí trên xe để hiển thị thông tin vốn trước đây phải lấy từ điện thoại.

Hệ điều hành iOS 26 cho phép người dùng tùy biến nhiều tiện ích trên Apple CarPlay.

Ưu điểm lớn của chế độ xem tiện ích mới là nhà phát triển không cần tạo riêng phiên bản CarPlay để hoạt động mà chỉ cần ứng dụng có widget hoặc Live Activities, nó sẽ tự tương thích. Điều này mở rộng đáng kể số lượng tiện ích có thể xuất hiện trên ứng dụng Apple CarPlay. Tuy nhiên, khả năng hoạt động của các tiện ích vẫn phụ thuộc vào kích thước màn hình xe của bạn.

Mặc dù người lái luôn phải giữ sự tập trung khi lái xe trên đường, các tiện ích lại cực kỳ hữu ích trong những lúc bạn vừa vào xe buổi sáng, chuẩn bị rời văn phòng, hay nghỉ giữa hành trình dài. Thậm chí, chúng còn là cách để tạo chút giải trí nhẹ nhàng cho bạn bè và hành khách ngồi trên xe.

Dưới đây là những tiện ích Apple CarPlay đáng cài đặt nhất để tận dụng trọn vẹn hệ sinh thái mới của iOS 26. Nhiều ứng dụng có thể đã có trên iPhone và người dùng chỉ việc thêm chúng vào màn hình trung tâm của xe.

1. Tiện ích Lịch và Lời nhắc (Calendar – Reminders)

Lịch và Nhắc nhở là hai tiện ích riêng biệt trên Apple CarPlay nhưng trên các dòng xe có màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, bạn hoàn toàn có thể ghép chúng cạnh nhau. Chức năng chính vẫn là giúp bạn không bỏ lỡ cuộc họp, công việc hay lịch trình trong ngày. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người bận rộn, thường xuyên phải họp hành.

Khi ngồi vào xe, bạn biết ngay buổi sáng của mình bắt đầu thế nào. Ví dụ, cuộc họp với khách hàng lúc 9 giờ ở một quán cà phê gần văn phòng sẽ hiển thị ngay trên tiện ích, giúp bạn lái xe thẳng đến địa điểm thay vì theo thói quen đỗ ở bãi xe thông thường rồi đi bộ. Với tiện ích Nhắc nhở, bạn sẽ không quên những ghi chú nhỏ đã được lên kế hoạch.

2. Tiện ích thời tiết (Weather)

Bạn có thể không để tâm đến ứng dụng thời tiết trên điện thoại nhưng trên xe thì đây là tiện ích không thể thiếu. Tiện ích này hiển thị dự báo thời tiết theo vị trí giúp bạn chuẩn bị trước mưa gió, nhất là khi bạn đỗ xe xa hoặc phải di chuyển ngoài trời, giúp bạn quyết định nên mang theo ô hay cứ để ô trong xe.

Nếu dùng các ứng dụng thời tiết nâng cao hơn, bạn thậm chí có thể xem ảnh vệ tinh để xác định tình hình thời tiết trên cung đường tiếp theo. Khi đi xa, chuyện quyết định dừng lại hay tiếp tục đôi khi chỉ cần một cú liếc qua tiện ích trên Apple CarPlay thay vì lấy điện thoại ra kiểm tra.

3. Apple Home hoặc Google Home

Với người dùng sử dụng hệ thống nhà thông minh, việc thêm tiện ích nhà thông minh trên Apple CarPlay là công cụ tiện lợi đúng nghĩa. Bạn có thể đưa các thiết bị thường dùng nhất lên màn hình như mở cửa garage, bật đèn, hoặc kích hoạt điều hòa trước khi xe vào gara.

Đối với Apple Home, tiện ích này còn cung cấp các chế độ xem nâng cao như: Dự báo lưới điện (biết khi nào nguồn điện xanh hoặc tái tạo đang được sử dụng), mức tiêu thụ điện và giá điện dự kiến khi sạc xe điện ngay trên chế độ xem tiện ích CarPlay.

Không chỉ hỗ trợ Apple Home, CarPlay hiện hỗ trợ hầu hết widget từ Google đến Amazon, chỉ cần ứng dụng đó có tiện ích. Việc điều khiển thiết bị thông minh từ màn hình xe vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

4. Đồng hồ thế giới (World Clock)

Một tiện ích tưởng như ít ai động đến lại cực kỳ hữu ích cho người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc từ xa. World Clock cho phép hiển thị bốn thành phố cùng lúc, giúp bạn theo dõi thời gian ở các múi giờ khác nhau. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người làm việc từ xa và những người có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp trên toàn thế giới.

Nếu đang chạy xe đến một quán cà phê để làm việc, bạn chỉ cần quan sát nhanh widget để biết giờ tại văn phòng và sắp xếp thời gian họp online hợp lý. Hoặc nếu muốn gọi điện cho người thân ở nước ngoài khi đang lái xe, tiện ích này giúp bạn tránh những cuộc gọi “lệch múi giờ”.

Hạn chế duy nhất là kích thước widget không thể phóng lớn, nên những màn hình xe nhỏ sẽ khó hiển thị rõ tên thành phố. Nhưng trên màn hình đủ rộng, đây là tiện ích vừa gọn vừa hữu dụng.

5. Lời bài hát theo nhịp (Dynamic Lyrics)

Đây có thể không phải tiện ích “hữu dụng” nhất, nhưng là widget giải trí thú vị nhất trên Apple CarPlay. Dynamic Lyrics hiển thị lời bài hát đang phát từ Spotify hoặc Apple Music theo thời gian thực. Tiện ích này cho phép hành khách có thể hát hò thỏa thích khi đang chạy xe trên đường cao tốc hoặc kẹt xe trong thành phố, biến mỗi chuyến đi thành một buổi karaoke nho nhỏ.

Dĩ nhiên người lái không nên nhìn vào widget này khi đang điều khiển xe, nhưng với bạn bè hoặc gia đình, đây là cách giải trí vừa vui, vừa đơn giản. Ứng dụng Dynamic Lyrics cần được cài từ App Store và kết nối với tài khoản Spotify hoặc Apple Music trước khi thêm vào CarPlay.

