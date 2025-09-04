Kể từ khi ra mắt năm 2014, Apple CarPlay đã trở thành một phần quan trọng đối với những người sử dụng ô tô. Từ những dòng xe phổ thông cho tới cao cấp, CarPlay đã giúp biến màn hình giải trí thành một trung tâm điều khiển thông minh, hỗ trợ gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc và dẫn đường an toàn hơn nhờ Siri.

Ảnh: CarMagazine

Do ứng dụng này liên tục được Apple cập nhật để đáp ứng nhu cầu của người dùng, vì thế không phải ai cũng có thể biết hết được những tính năng mới. Dưới đây là 5 tính năng ẩn có thể nâng tầm trải nghiệm lái xe của bạn.

Xác định vị trí xe đã đỗ

Apple CarPlay có một tính năng thông minh mà thậm chí còn chưa được quảng bá rộng rãi. Đó là mỗi khi iPhone ngắt kết nối Bluetooth với xe, Apple Maps sẽ tự động đánh dấu vị trí đỗ xe. Đây là một tính năng cực hữu ích nhưng được ít người dùng chú ý.

Ảnh: Lifewire

Để bật tính năng này trên iPhone, vào Cài đặt > Ứng dụng > Bản đồ, cuộn xuống hết cỡ và chọn tùy chọn "Hiển thị xe đã đỗ".

Nếu bạn không thể thực hiện thao tác này, hãy đảm bảo bạn đã bật quyền truy cập vị trí phù hợp. Trên iPhone, hãy vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ Định vị và đảm bảo nút bật/tắt đã được bật.

Lần tới khi bạn đi siêu thị hay trung tâm thương mại, chỉ cần mở Apple Maps là sẽ biết chính xác xe mình đang ở đâu.

Chụp ảnh màn hình CarPlay

Hiện nay, Apple đã cho phép người dùng sử dụng nhiều tính năng đồng thời trên giao diện CarPlay của xe. Bạn có thể dùng ứng dụng dẫn đường những vẫn nghe nhạc hoặc nhận các thông báo tin nhắn.

Ảnh: Wccftech

Đôi khi bạn muốn lưu lại khoảnh khắc trên màn hình CarPlay, có thể là một tính năng thú vị mà bạn muốn chia sẻ với bạn bè. Thay vì rút điện thoại ra và chụp ảnh màn hình thông tin giải trí trên xe, giờ đây bạn chỉ cần thao tác như khi chụp màn hình iPhone.

Với iPhone Face ID, hãy nhấn đồng thời nút nguồn + nút tăng âm lượng. Còn với iPhone Touch ID, nhấn đồng thời nút nguồn + nút home. Khi đó, ảnh chụp màn hình CarPlay sẽ tự động được lưu vào thư viện ảnh trên iPhone.

Chuyển sang chế độ tối thủ công

Khi kết nối với xe, CarPlay thường tự động đổi giữa giao diện sáng và tối dựa trên cảm biến ánh sáng của xe. Tuy nhiên, nhiều người dùng lại thích giao diện tối ngay cả khi lái xe vào ban ngày. Đặc biệt, nếu màn hình xe của họ đủ sáng để không gây ra bất kỳ vấn đề nào về khả năng đọc.

Ảnh: The Carplayer

May mắn thay, bạn có thể tự chuyển giao diện CarPlay sang chế độ tối thủ công bằng cách kết nối iPhone với CarPlay. Sau đó, vào phần Cài đặt, chọn Giao diện và chọn "Luôn tối". Kết hợp thêm hình nền tùy chỉnh, bạn sẽ có một giao diện đồng nhất và dễ chịu hơn khi lái xe.

Thêm tiện ích (widgets) và sử dụng tính năng Live Activities

Tiện ích (widgets) và Live Activities trên iPhone đã trở thành một trong những tính năng được nhiều người ưa thích, đó có lẽ là lý do tại sao trên ứng dụng Apple CarPlay cũng có cả hai tính năng này.

Ảnh: Apple

Từ iOS 26 trở đi, giao diện người dùng được làm mới không phải là điểm bổ sung duy nhất cho CarPlay. Giờ đây, người dùng có thể ghim tiện ích (widgets) ngay trên giao diện, ví dụ: lịch, nhạc, hay phím tắt mở cửa gara. Bên cạnh đó, tính năng Live Activities cũng được tích hợp, giúp theo dõi thời gian thực các dịch vụ như đặt xe, giao đồ ăn hoặc kết quả thể thao giống như trên iPhone.

Hãy đảm bảo iPhone của bạn đã được cập nhật lên iOS 26, sau đó vào Cài đặt > Cài đặt chung > CarPlay. Chọn xe của bạn và bật tùy chọn "Hiển thị Tiện ích"để bắt đầu tùy chỉnh, thể thêm và sắp xếp lại các tiện ích theo ý thích.

Các tính năng ít được biết đến khác của CarPlay

Ngoài 4 tính năng kể trên, CarPlay còn có những thủ thuật nhỏ nhưng hữu ích. Ví dụ, trên Spotify, người dùng có thể giữ nút Next/Previous để tua nhanh hoặc lùi 10 giây. Chế độ Tập trung Lái xe nhằm hạn chế thông báo gây phân tâm, thậm chí Siri có thể tự đọc tin nhắn đến.

Ảnh: Slashgear

Mặc dù không hoàn toàn là tính năng dành riêng cho CarPlay, người dùng có thể sử dụng Apple Wallet trên iPhone để mở khóa xe. Tính năng này hoạt động với một số mẫu xe từ năm 2021 trở lên có hỗ trợ chìa khóa kỹ thuật số.

Sau khi thiết lập, người dùng có thể nhẹ nhàng chạm iPhone vào tay nắm cửa, bước vào xe và CarPlay sẽ chạy trên màn hình thông tin giải trí. Ngay cả khi iPhone hết pin, người dùng vẫn có thể mở khóa trong vòng 5 giờ.

Có thể thấy, Apple CarPlay không chỉ dừng lại ở gọi điện, nghe nhạc hay chỉ đường. Nếu khai thác hết những tính năng ẩn này, trải nghiệm lái xe của bạn sẽ an toàn, tiện lợi và thú vị hơn rất nhiều.

