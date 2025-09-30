Trong bối cảnh smartphone ngày càng đa năng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất tập trung, Apple CarPlay giữ vai trò như “cầu nối” an toàn, đưa các ứng dụng cần thiết lên màn hình giải trí trên ô tô.

Apple CarPlay đã được bổ sung thêm nhiều tính năng mới khi iPhone kết nối với màn hình đã được cập nhật lên iOS 26. Ảnh: Car And Driver

Với hệ điều hành iOS 26, Apple đã bổ sung loạt tính năng mới đáng giá trên ứng dụng CarPlay giúp việc lái xe trở nên tiện lợi, an toàn và thú vị hơn, đặc biệt trong những hành trình dài hoặc khi bạn phải đối mặt với cảnh kẹt xe quen thuộc.

Dưới đây là 5 tính năng mới của Apple CarPlay mà người dùng ô tô nên biết nếu iPhone đã được nâng cấp lên iOS 26.

1. Widget tiện ích trên màn hình xe

Một trong những tính năng mới đáng chú ý nhất mà Apple CarPlay nhận được trong iOS 26 là widget. Lần đầu tiên, Apple CarPlay cho phép hiển thị widget trực tiếp trên màn hình giải trí ô tô.

Ứng dụng Dynamic Lyrics hiển thị lời bài hát từ Apple Music hoặc Spotify. Ảnh: Slashgear

Điều này giúp người dùng có thể nhanh chóng truy cập lịch, nhiệm vụ, thời tiết hoặc thậm chí có thể sử dụng tiện ích Ảnh để cá nhân hóa chiếc xe của mình bằng hình ảnh bạn bè, gia đình và thú cưng. Đặc biệt, với ứng dụng Dynamic Lyrics, hành khách có thể hát theo lời bài hát hiển thị từ Apple Music hoặc Spotify, biến chuyến đi thành một buổi karaoke mini.

2. Thông báo gọn gàng, không che bản đồ

Việc xem bản đồ khi lái xe có thể gây khó chịu (và đôi khi thậm chí nguy hiểm). Điều này càng đúng hơn khi bạn vào cua hoặc đi đến ngã ba đường, rồi đột nhiên mất bản đồ vì ai đó gọi điện hoặc nhận được tin nhắn.

Cuộc gọi và tin nhắn hiển thị gọn ở phía dưới màn hình. Ảnh: Autoblog

Tuy nhiên, iOS 26 đã cải thiện điều này bằng cách hiển thị những thông báo cuộc gọi và tin nhắn giờ đây chỉ xuất hiện ở thanh nhỏ phía dưới, thay vì che toàn bộ bản đồ. Nhờ vậy, tài xế vẫn theo dõi chỉ dẫn từ Google Maps hay Waze liên tục.

Mặc dù đây là một cải tiến tương đối nhỏ nhưng sẽ giúp mọi thứ thuận tiện hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng sự tập trung, đặc biệt là khi bạn đang lái xe.

3. Xem Live Activities ngay trên màn hình ô tô

Live Activities (hoạt động trực tiếp) là một tính năng tiện dụng lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2022 với điện thoại iPhone khi cập nhật hệ điều hành iOS 16 và nay tính năng này đã có mặt trên Apple CarPlay với iOS 26.

Người dùng có thể xem trực tiếp các thông tin trên màn hình giải trí. Ảnh: Slashgrear

Từ theo dõi chuyến bay, đơn hàng giao đồ ăn đến cập nhật tỷ số thể thao, mọi thông tin đều được hiển thị trực tiếp trên màn hình giải trí của xe, giúp người lái chủ động hơn mà không cần rời mắt khỏi vô-lăng.

4. Tùy biến giao diện sâu hơn

Apple đã mở rộng khả năng tùy chỉnh các thiết bị của mình trong những năm gần đây, chẳng hạn như việc giới thiệu các tiện ích và bố cục ứng dụng tùy chỉnh. Apple CarPlay cũng được cải thiện tương tự với iOS 26, hỗ trợ hình nền mới và nhiều gói biểu tượng (cổ điển, kính, tối màu).

Người dùng có thể tùy biến giao diện tối cố định để tránh chói mắt khi lái xe ban đêm. Ảnh: Tech In The Car

Người dùng có thể bật chế độ tối cố định, tránh chói mắt khi lái xe ban đêm. Giao diện mới mượt mà, đồng bộ phong cách hiện đại của iPhone, đồng thời cho trải nghiệm ổn định hơn so với Android Auto.

5. Xem video trực tuyến trên màn hình ô tô

Một tính năng được mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện: xem video YouTube hoặc nội dung trực tuyến ngay trên màn hình xe, đặc biệt hữu ích để giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Người dùng có thể xem video từ YouTube khi xe dừng đỗ. Ảnh: Esmandau

Tuy nhiên, tính năng này chỉ hoạt động khi xe đang dừng đỗ và tuyệt đối không khả dụng khi đang lái, để đảm bảo an toàn. Với những ai muốn nâng cấp, có thể cân nhắc các bộ adapter CarPlay không dây tương thích.

Có thể thấy, iOS 26 không chỉ là bản nâng cấp dành cho iPhone, mà còn mở ra trải nghiệm lái xe thông minh và an toàn hơn với Apple CarPlay. Nếu bạn vừa cập nhật, đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những tính năng mới này – chúng sẽ biến mỗi chuyến đi thành một hành trình tiện ích và thú vị hơn bao giờ hết.

(Theo Tech Radar, Slashgear)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!