Trong vài năm qua, ChatGPT và Gemini liên tục được bổ sung những tính năng hữu ích. Hai trợ lý AI có thể thực hiện nhiều công việc giống nhau, nhưng khác biệt bắt đầu rõ rệt khi người dùng không chỉ dừng ở việc hỏi - đáp.

Google tích hợp Gemini với nhiều dịch vụ và thiết bị do hãng phát triển, như Android và Google Photos.

Gemini cũng sở hữu một số công cụ sáng tạo mà ChatGPT hiện chưa hỗ trợ trực tiếp, từ tạo một bài hát hoàn chỉnh, biến báo cáo nghiên cứu thành podcast cho đến tạo một phiên bản AI mang hình dáng và giọng nói của chính người dùng.

Dưới đây là 5 tác vụ Gemini thể hiện vượt trội so với ChatGPT dù khả năng sử dụng các tính năng này còn phụ thuộc thiết bị, tài khoản, gói thuê bao và khu vực.

Giao diện Gemini Notebook. Ảnh: Future

Tạo một bài hát hoàn chỉnh để tải về

ChatGPT có thể viết lời, gợi ý hợp âm và hỗ trợ lên ý tưởng cho một ca khúc. Tuy nhiên, công cụ này chưa thể biến yêu cầu thành một bản nhạc hoàn chỉnh với cả phần nhạc và giọng hát.

Ngược lại, nhờ tích hợp trình tạo nhạc Lyria 3 ngay trong ứng dụng nên người dùng Gemini chỉ cần mô tả bài hát mong muốn hoặc tải lên ảnh, video để làm nguồn cảm hứng.

Thậm chí, có thể đưa vào một đoạn tin nhắn và yêu cầu trợ lý AI biến nội dung thành bài hát.

Ví dụ, người dùng có thể nhập yêu cầu đơn giản như: "Tạo một ca khúc pop sôi động về một phụ huynh mệt mỏi nhưng vẫn vượt qua tuần đầu tiên của năm học".

Gemini sau đó tạo cả phần nhạc và lời. Bản hoàn chỉnh có thể được tải xuống dưới dạng MP3 hoặc lưu thành MP4 kèm ảnh bìa.

Theo hướng dẫn của Google, để tạo một ca khúc hoàn chỉnh, người dùng cần chuyển Gemini sang mô hình Pro.

Đây là một trong những khác biệt rõ nhất giữa hai trợ lý: ChatGPT có thể giúp lên kế hoạch cho một bài hát, trong khi Gemini tạo ra sản phẩm có thể phát ngay.

Tìm kiếm trong Google Photos mà không cần tải ảnh lên

Việc tìm một bức ảnh giữa hàng nghìn hình ảnh gia đình gần giống nhau có thể mất rất nhiều thời gian. Gemini cho phép tìm kiếm trong tài khoản Google Photos đã kết nối dựa trên người, địa điểm hoặc vật thể xuất hiện trong ảnh.

Người dùng có thể yêu cầu Gemini tìm ảnh của một sinh nhật cụ thể, ảnh chụp mùa hè năm ngoái hoặc những bức hình có một người nhất định.

Công cụ cũng trả lời câu hỏi dựa trên nội dung trong các bức ảnh như chủ đề của những bữa tiệc sinh nhật trước đây hoặc món ăn đã dùng trong một kỳ nghỉ.

ChatGPT có thể phân tích ảnh được người dùng tải lên, nhưng chưa thể tự tìm kiếm toàn bộ thư viện Google Photos. Người dùng vẫn phải tự tìm ảnh phù hợp rồi đưa chúng vào cuộc trò chuyện.

Tính năng này có một số giới hạn. Gemini cần tài khoản Google cá nhân, không dành cho người dưới 18 tuổi và chỉ hoạt động tại các khu vực được hỗ trợ.

Người dùng cũng phải bật Keep Activity và một số tính năng của Google Photos, trong đó có Face Groups.

Với những dữ liệu nhạy cảm như giấy phép lái xe hay hồ sơ y tế, người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi cho AI truy xuất.

Song, nếu mục tiêu chỉ là tìm lại hàng chục bức ảnh một đứa trẻ mặc chiếc áo xanh yêu thích, Gemini có thể giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Biến tài liệu thành cuộc trò chuyện dạng podcast

Gemini có thể lấy một tài liệu, bài thuyết trình, Gemini Notebook (trước đây là NotebookLM) hoặc báo cáo Deep Research để tạo thành Audio Overview.

Thay vì phải đọc một báo cáo dài, người dùng có thể nghe hai giọng AI thảo luận về nội dung theo phong cách một podcast. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đang lái xe, đi bộ hoặc làm việc nhà.

ChatGPT Voice có thể đọc câu trả lời thành tiếng và thảo luận với người dùng về tài liệu được tải lên.

Tuy nhiên, ChatGPT hiện chưa có tính năng chuyên biệt để biến tài liệu nguồn thành một cuộc hội thoại được biên tập và có thể chia sẻ theo cách này.

Gemini thường mất vài phút để tạo Audio Overview. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể nghe trực tiếp trong ứng dụng Gemini, tải xuống hoặc chia sẻ liên kết.

Tính năng này không chỉ phù hợp với tài liệu nghiên cứu. Người dùng có thể áp dụng cho tài liệu học tập dài, biên bản cuộc họp hoặc báo cáo cần nắm nội dung trước khi bắt tay vào công việc.

Tạo "bản sao số" của chính mình

Google cho phép người dùng trả phí tạo Personal Avatar, một phiên bản kỹ thuật số có ngoại hình và giọng nói giống họ, được vận hành bởi Gemini Omni và Google Veo.

Quá trình tạo avatar diễn ra ngay trong ứng dụng Gemini. Người dùng vào phần hồ sơ hoặc cài đặt, chọn Personal Avatar hoặc thêm Avatar trong cửa sổ nhập yêu cầu, sau đó làm theo hướng dẫn trên smartphone để ghi hình khuôn mặt và giọng nói.

Gemini sẽ yêu cầu người dùng quay đầu sang hai bên và đọc một số câu để hệ thống phân tích cấu trúc khuôn mặt cũng như đặc điểm giọng nói.

Sau khi hoàn tất, người dùng có thể gọi phiên bản số của mình trong các yêu cầu Gemini bằng @me hoặc @ kèm tên tài khoản.

Google cũng cho phép sử dụng avatar này trong các Gem tùy chỉnh. Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu tạo một hình minh họa 3D của một lập trình viên nam thân thiện, tóc nâu ngắn, đeo kính tròn, mặc áo hoodie xanh đậm, đứng trước nền ánh sáng neon.

Phân tích video YouTube chỉ từ đường link

Người dùng thường bắt gặp một video YouTube hữu ích nhưng phải xem qua phần mở đầu, quảng cáo và những đoạn giải thích lặp lại trước khi đến nội dung cần tìm.

Với Gemini, chỉ cần dán đường link video vào cuộc trò chuyện và yêu cầu công cụ lấy đúng thông tin cần thiết.

Gemini có thể tóm tắt một video YouTube công khai, trả lời câu hỏi về nội dung được trình bày hoặc trích ra các mẹo và hướng dẫn cụ thể.

Ví dụ, với một video hướng dẫn sản phẩm dài 30 phút, người dùng có thể hỏi: "Người trình bày khuyến nghị thay đổi những cài đặt nào?" hoặc "Liệt kê các bước khắc phục sự cố, bỏ qua phần quảng bá".

Gemini cũng có thể tìm các video, playlist và kênh liên quan trước khi trả lời câu hỏi về nội dung. Khi kết nối với YouTube, công cụ có thể cá nhân hóa một số kết quả dựa trên lịch sử xem của người dùng.

ChatGPT hiện cũng có khả năng tương tự thông qua tiện ích mở rộng trên Chrome, sử dụng bản chép lời có mốc thời gian của video khi có phụ đề.

Điểm khác biệt nằm ở cách sử dụng: Gemini xử lý đường link YouTube ngay trong ứng dụng web và di động thông thường, trong khi phiên bản ChatGPT được OpenAI hướng dẫn chính thức yêu cầu mở video thông qua Chrome.

Tóm lại, Gemini có lợi thế khi kết hợp với các dịch vụ Google như Photos và YouTube, đồng thời sở hữu một số công cụ thiên về sáng tạo như tạo nhạc, podcast từ tài liệu và avatar kỹ thuật số.

Điều đó không có nghĩa Gemini luôn tốt hơn ChatGPT. Dù vậy, nếu người dùng đã phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái Google hoặc muốn một trợ lý AI làm được nhiều việc hơn ngoài hỏi - đáp, những tính năng trên là những điểm đáng cân nhắc.

(Theo Tom's Guide)