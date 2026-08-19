Người dùng iPhone được khuyến nghị cập nhật hệ điều hành mới nhất để vá lỗi. Ảnh: Tom's Guide

Apple vừa phát hành các bản cập nhật bảo mật iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 và macOS Tahoe 26.6.2, khắc phục gần 30 lỗ hổng, theo tài liệu hỗ trợ của hãng. Đây là đợt cập nhật bảo mật thứ ba của "táo khuyết" chỉ trong vòng ba tuần.

Đầu tháng này, Financial Times đưa tin AI đang giúp phát hiện các lỗi nhanh hơn tốc độ phát hành bản cập nhật thông thường của Apple.

Theo Apple, các bản vá trong đợt này cũng đã được đưa vào bản thử nghiệm iOS 27, iPadOS 27 và macOS Golden Gate hiện được phát hành cho người dùng thử nghiệm.

Phần lớn lỗ hổng liên quan đến WebKit, nền tảng được Safari sử dụng. Chỉ cần truy cập một trang web có nội dung được thiết kế để khai thác lỗi, Safari có thể bị treo hoặc đóng đột ngột.

Các lỗi này xuất phát từ nhiều vấn đề, bao gồm xử lý bộ nhớ, xác thực dữ liệu đầu vào và xử lý trạng thái.

Apple cũng khắc phục một lỗ hổng âm thanh có thể cho phép ứng dụng làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, một lỗi xử lý hình ảnh có khả năng dẫn đến thực thi mã tùy ý và ba lỗ hổng liên quan đến kernel.

Riêng trên iOS, Apple xử lý một lỗi trong hệ thống liên lạc có thể cho phép kẻ tấn công đang ở trong mạng có quyền truy cập đặc biệt vượt qua cơ chế xác thực IPSec và chặn lưu lượng mạng của người dùng.

Trong số các lỗ hổng được công bố, 21 lỗi liên quan đến WebKit, trong khi 9 lỗi được ghi nhận cho Codex Security của OpenAI.

Theo Apple, chưa có lỗ hổng nào trong danh sách lần này được xác nhận là đã bị khai thác ngoài thực tế. Tuy nhiên, người dùng vẫn được khuyến nghị cập nhật thiết bị càng sớm càng tốt, bởi các lỗ hổng đã được công bố có thể trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian tới.

Apple cũng phát hành iOS 18.7.10 và iPadOS 18.7.10 cho những thiết bị không thể chạy iOS 26 hoặc iPadOS 26, nhằm cung cấp các bản vá và biện pháp bảo vệ tương tự cho các mẫu máy cũ.

Để cập nhật, người dùng mở Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó chọn tải và cài đặt phiên bản mới.

(Theo Tom's Guide)