Trong bối cảnh các vụ trộm ô tô bằng công nghệ ngày càng gia tăng, Ford đang nâng cấp hệ thống bảo mật trên các mẫu xe mới bằng việc mở rộng tính năng vô hiệu hóa khởi động động cơ từ xa thông qua ứng dụng FordPass. Giải pháp này cho phép chủ xe ngăn kẻ gian khởi động xe chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh.

Ford đang triển khai rộng rãi tính năng vô hiệu hóa khởi động động cơ từ xa lên nhiều mẫu xe mới giúp bảo vệ xe trước nguy cơ trộm cắp. Ảnh: Ford

Trước đây, tính năng này chỉ được trang bị trên một số phiên bản Ford F-Series đời 2024 thuộc gói Ford Security Package. Tuy nhiên, Ford hiện đã mở rộng sang nhiều dòng xe mới, bao gồm Expedition 2026, Bronco Sport 2026 và Mustang Mach-E 2026, đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng trên nhiều sản phẩm khác trong thời gian tới.

Cách sử dụng khá đơn giản, người dùng chỉ cần mở ứng dụng FordPass, chọn mục "Giám sát" rồi vuốt thanh trượt để kích hoạt chế độ vô hiệu hóa khởi động động cơ. Sau khi được kích hoạt, chiếc xe sẽ không thể nổ máy ngay cả khi chìa khóa vẫn còn bên trong.

Đây được xem là một lớp bảo vệ bổ sung trong bối cảnh các phương thức đánh cắp xe ngày càng tinh vi. Những năm gần đây, nhiều băng nhóm trộm xe đã lợi dụng lỗ hổng của hệ thống chìa khóa thông minh hoặc sử dụng thiết bị khuếch đại tín hiệu để mở khóa và lấy cắp xe chỉ trong thời gian rất ngắn.

Tính năng ngắt động cơ từ xa của Ford được tích hợp trên ứng dụng FordPass. Ảnh: Ford

Khác với các thiết bị chống trộm lắp thêm trên thị trường, tính năng của Ford được tích hợp sẵn từ nhà máy nên không cần can thiệp vào hệ thống điện hay phần mềm của xe. Điều này cũng giúp người dùng tránh được các rủi ro về bảo hành hoặc xung đột với các thiết bị của bên thứ ba.

Một ưu điểm khác là tính năng này hoạt động đồng bộ với những chức năng quen thuộc trên FordPass như khóa/mở khóa cửa, khởi động xe từ xa hay kiểm tra tình trạng phương tiện. Chủ xe có thể quản lý toàn bộ các tính năng bảo mật ngay trên một ứng dụng duy nhất.

Nếu vì lý do nào đó ứng dụng không thể kết nối, chẳng hạn tín hiệu di động yếu hoặc mất mạng, chủ xe vẫn có thể sử dụng mã hủy kích hoạt được lưu trong ứng dụng để khôi phục khả năng vận hành.

Ford Mustang Mach-E là một trong nhiều mẫu xe mới vừa được nâng cấp tính năng an toàn này. Ảnh: CarAndDriver

Bên cạnh tính năng vô hiệu hóa khởi động động cơ, Ford còn tích hợp nhiều giải pháp bảo vệ khác như theo dõi vị trí xe bị đánh cắp và hỗ trợ lắp camera giám sát khu vực thùng hàng trên xe bán tải. Đây là những tính năng đặc biệt hữu ích với người thường xuyên chở hàng hóa hoặc đỗ xe tại các bãi công cộng.

Đáng chú ý, hiện tính năng vô hiệu hóa khởi động động cơ vẫn chưa được Ford trang bị trên mẫu bán tải điện F-150 Lightning. Hãng chưa đưa ra lý do cụ thể cho sự khác biệt này.

Việc mở rộng hệ thống bảo mật cho thấy Ford đang đáp ứng xu hướng xe kết nối thông minh, đồng thời mang đến thêm lớp bảo vệ trước nguy cơ trộm cắp bằng công nghệ cao. Trong tương lai, những tính năng điều khiển và bảo vệ xe từ xa như vậy nhiều khả năng sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn trên các dòng ô tô hiện đại.

Theo TheDrive

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