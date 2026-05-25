Chức năng sưởi ghế vốn được xem là tiện ích mang lại sự thoải mái cho người dùng lại đang trở thành “ác mộng” đối với không ít chủ sở hữu xe Mazda tại Mỹ. Một vụ kiện tập thể mới được đệ trình đã nêu tên Mazda, cáo buộc hệ thống sưởi ghế trên nhiều mẫu xe của hãng có thể gây bỏng, phát sinh khói và làm hư hại quần áo cũng như nội thất.

Từ một tính năng tiện ích, sưởi ghế trên xe Mazda lại trở thành nỗi ám ảnh cho người dùng. Ảnh: Mazda

Theo nội dung đơn kiện, 5 nguyên đơn đã cùng ký tên, phản ánh những trải nghiệm được cho là nguy hiểm liên quan đến ghế sưởi. Đáng chú ý, một số trường hợp còn cho biết họ phải tự chi tiền để khắc phục rủi ro, thay vì nhận được hỗ trợ phù hợp từ nhà sản xuất.

Một trong những nguyên đơn là Micah Prochaska. Người này cho biết đã mua một chiếc Mazda CX-9 2017 đã qua sử dụng vào năm 2018. Tuy nhiên, đến năm 2025, anh mới phát hiện hệ thống sưởi ghế hoạt động bất thường khi đệm ghế hành khách phía trước nóng đến mức làm cháy xém chiếc áo khoác đặt lên trên, đồng thời tạo ra một lỗ cháy ngay trên bề mặt ghế.

Trường hợp khác là Patrick Sandoval, cư dân bang California, tuyên bố ông bị “nhiều vết bỏng ở chân và mông” do ghế sưởi gây ra. Theo đơn kiện, Sandoval mắc chứng bệnh liên quan đến thần kinh khiến khả năng cảm nhận ở phần thân dưới bị hạn chế, dẫn đến việc không kịp nhận ra mức nhiệt bất thường.

Thậm chí, nguyên đơn này còn cho rằng nhiệt độ quá cao từ ghế sưởi đã làm trầm trọng thêm chấn thương cột sống mà ông từng mắc phải trước đó.

Vụ kiện cũng nhắc đến Russell J. Quinn, chủ sở hữu một chiếc Mazda CX-9 đời 2016. Sau 9 năm sử dụng, ông phát hiện khói bốc lên từ ghế hành khách có chức năng sưởi. Theo CarComplaints - trang chuyên thu thập các khiếu nại của khách Mỹ, một đại lý Mazda đã yêu cầu ông trả 650 USD (hơn 17 triệu đồng) chỉ để ngắt hoàn toàn hệ thống sưởi ghế, nhằm ngăn sự cố tái diễn.

Hàng loạt các mẫu xe của Mazda bị gặp lỗi sưởi ghế có thể khiến hãng xe Nhật Bản phải bồi thường hàng trăm triệu USD. Ảnh: Edmunds

Danh sách xe bị ảnh hưởng trong vụ kiện bao gồm Mazda CX-9 2016-2017, Mazda6 2018, CX-30 2024, CX-50 2023 và CX-5 2023. Nguyên đơn cho rằng có tới 301.549 xe cần được sửa chữa. Dựa trên chi phí khắc phục ước tính, tổng số tiền bồi thường mà Mazda có thể phải đối mặt lên tới hơn 662 triệu USD (gần 17.500 tỷ đồng).

Đáng lưu ý, các tài liệu trong vụ kiện cáo buộc Mazda đã biết về vấn đề ghế sưởi từ nhiều năm trước nhưng không đưa ra cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng. Đây cũng không phải lần đầu hãng xe Nhật Bản vướng vào tranh chấp pháp lý liên quan đến lỗi này. Trước đó, vào tháng 9/2024, một chủ xe Mazda6 đời 2018 đã khởi kiện với cáo buộc bị bỏng nặng và để lại sẹo do ghế sưởi bị lỗi.

