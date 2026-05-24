Đối với các mẫu xe có hỗ trợ, Apple CarPlay ngày càng chứng tỏ vai trò là "trợ lý" thông tin giải trí không thể thiếu trên ô tô. Ưu điểm lớn nhất của CarPlay nằm ở khả năng đồng bộ liền mạch với iPhone, giúp tài xế không cần cài đặt thêm ứng dụng riêng cho xe, vẫn có thể truy cập danh bạ, nghe nhạc, gọi điện hay dẫn đường quen thuộc chỉ trong vài thao tác đơn giản.

Apple liên tục bổ sung thêm nhiều tính năng cho hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi của mình. Ảnh: Igor Alecsander

Hiện tại, để sử dụng các tính năng mới nhất, người dùng cần cập nhật iPhone lên hệ điều hành iOS 26.4 và ở bản nâng cấp Apple CarPlay mới nhất có tính năng đáng chú ý mà tài xế Việt không nên bỏ qua.

Tiện ích nhạc nền Ambient Music

Dẫn đường bằng Apple Maps hoặc Google Maps và nghe nhạc qua Spotify hay Apple Music vốn là hai nhu cầu phổ biến nhất khi dùng CarPlay. Tuy nhiên, với những chuyến đi dài hoặc lúc cần sự tập trung, danh sách nhạc sôi động đôi khi không phải lựa chọn lý tưởng. Đó là lúc tiện ích Nhạc nền phát huy tác dụng.

Tính năng Nhạc nền không yêu cầu đăng ký Apple Music và hoàn toàn không có quảng cáo. Ảnh: Adnan Ahmed

Thực tế, Ambient Music đã xuất hiện từ iOS 18.4 nhưng chỉ dùng được trên iPhone. Đến iOS 26.4, Apple cho phép thêm tiện ích này trực tiếp vào màn hình Apple CarPlay. Người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Chung > CarPlay > [Tên xe] > Thêm tiện ích và chọn tiện ích "Nhạc nền".

Điểm cộng lớn là Ambient Music không yêu cầu đăng ký Apple Music và hoàn toàn không có quảng cáo. Các âm thanh được tuyển chọn theo nhiều "tâm trạng" như thư giãn, tập trung, ngủ hay chăm sóc sức khỏe, phù hợp với những ai thích nhạc nền nhẹ nhàng khi lái xe, đặc biệt trên cao tốc.

Hỗ trợ chatbot AI bên thứ ba

Trong bối cảnh AI tạo sinh bùng nổ, trợ lý ảo trên ô tô cũng trở thành cuộc đua mới. Trong khi Android Auto đã sớm tích hợp Gemini Live, Apple vẫn chưa có bước đột phá rõ rệt với Siri. Dù vậy, iOS 26.4 đã mở đường bằng việc cho phép các chatbot AI của bên thứ ba hoạt động trên CarPlay.

Tài xế giờ có thể sử dụng ChatGPT ngay trên màn hình CarPlay của xe. Ảnh: Primakov

Nếu đã cài ứng dụng ChatGPT trên iPhone, người dùng có thể khởi chạy trực tiếp trên màn hình xe. Ứng dụng hoạt động hoàn toàn bằng giọng nói, vì vậy bạn sẽ không bị phân tâm khi phải gõ chữ trong lúc lái xe.

Chatbot này không can thiệp vào hệ thống xe hay điều khiển chức năng, nhưng rất hữu ích để trò chuyện, đặt câu hỏi, tìm ý tưởng hoặc "giết thời gian" trong các chuyến đi dài. Dù chưa truy cập vị trí theo thời gian thực, ChatGPT vẫn có thể gợi ý địa điểm nếu bạn cung cấp khu vực đang di chuyển.

Thêm ứng dụng nhắn tin và họp trực tuyến

Danh sách ứng dụng CarPlay tiếp tục được mở rộng, mang lại nhiều tiện ích hơn ngoài dẫn đường và nghe nhạc. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của WhatsApp trên Apple CarPlay, sau khi ứng dụng này đã có mặt trên Apple Watch. Phiên bản trên CarPlay được thiết kế tối giản, ưu tiên an toàn: người dùng chủ yếu nhắn tin thoại hoặc gọi điện, không cần nhìn vào màn hình quá lâu.

Google Meet cũng đã được hỗ trợ chính thức trên Apple CarPlay. Ảnh: Google

Bên cạnh đó, Google Meet cũng chính thức hỗ trợ CarPlay, cho phép tài xế nhận các cuộc gọi hoặc họp khẩn cấp khi đang di chuyển mà không phải cầm điện thoại. Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên làm việc từ xa hoặc cần giữ liên lạc liên tục.

Nhìn chung, với các cập nhật mới trên iOS 26.4, CarPlay đang ngày càng tiệm cận vai trò "trợ lý số" thực thụ trên ô tô, vừa tiện lợi, vừa hướng tới an toàn cho người lái.

