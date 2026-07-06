Nhiều người bán hàng cũng khuyên phụ huynh nên lựa chọn các dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em.

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, ngày 5/7, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Nguyệt Minh, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết các sản phẩm dùng ngoài da đều có khả năng thẩm thấu qua da ở một mức độ nhất định. Thậm chí, với một số hoạt chất, các nhà khoa học có thể định lượng được chúng trong máu và nước tiểu sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, mức độ hấp thu phụ thuộc vào từng hoạt chất, thời gian tiếp xúc với da. Đối với dầu gội và sữa tắm, thời gian lưu trên da khá ngắn nên lượng hoạt chất hấp thu không nhiều, dù khả năng thẩm thấu vẫn tồn tại.

Bác sĩ Minh tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Võ Thu

Dậy thì sớm không phải do "dùng chung"

Liên quan đến lo ngại các sản phẩm bôi ngoài da có thể gây dậy thì sớm, bác sĩ Minh cho rằng vấn đề không ở việc "dùng chung" mà nằm ở thành phần hoạt chất.

Bác sĩ dẫn ví dụ về hai hoạt chất Cyclotetrasiloxane (D4) và Octamethylcyclotetrasiloxane (D5) - từng được sử dụng khá phổ biến trong dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nhờ khả năng tạo bọt, làm sạch và kiểm soát dầu tốt.

Các nghiên cứu tại châu Âu sau đó phát hiện hai hoạt chất này có cấu trúc tương tự estrogen - hormone sinh dục nữ. Nếu tiếp xúc với lượng lớn trong thời gian dài, đặc biệt qua các sản phẩm lưu trên da, chúng có khả năng thẩm thấu vào cơ thể và tạo ra tác dụng tương tự estrogen.

Các nghiên cứu thực nghiệm trên chuột cũng ghi nhận D4 và D5 có thể làm giảm khả năng sinh sản ở chuột cái, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Từ những bằng chứng này, nhiều quốc gia châu Âu đã cấm lưu hành mỹ phẩm chứa D4 và D5. Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN sau đó cũng ban hành quy định cấm tương tự.

Tháng 3/2026, Bộ Y tế Việt Nam đã thu hồi và ngừng lưu hành 291 sản phẩm chứa hai hoạt chất này. Danh sách có nhiều sản phẩm của các thương hiệu quen thuộc như Paula's Choice (nước tẩy trang Gentle Touch Makeup Remover), Bio Cell (kem chống nắng Bio Cell Collagen UV Protect), C:EHKO (keo tóc Styling Mousse Crystal)...

Theo bác sĩ Minh, với những sản phẩm dầu gội, sữa tắm được lưu hành hợp pháp trên thị trường, nhà sản xuất đã phải loại bỏ hoặc kiểm soát chặt các thành phần có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người tiêu dùng không cần quá lo lắng.

Trẻ có nên dùng chung loại dầu gội, sữa tắm với người lớn?

Theo chuyên gia, điều cần quan tâm không chỉ là thành phần sản phẩm mà còn là sự khác biệt giữa làn da của trẻ và người trưởng thành.

Da trẻ sơ sinh chỉ dày khoảng một phần ba so với người lớn, hàng rào bảo vệ da cũng yếu hơn. Đến khoảng 3 tuổi, độ dày da mới tương đối tương đồng với người trưởng thành và sau 5 tuổi, hàng rào bảo vệ da mới phát triển gần như hoàn thiện. Vì vậy, các sản phẩm dành cho trẻ em phải đáp ứng những tiêu chuẩn riêng.

Đáng chú ý, các chất làm sạch trong dầu gội, sữa tắm trẻ em thường nhẹ hơn nhiều so với sản phẩm dành cho người lớn. Trẻ không cần các hoạt chất làm sạch sâu như AHA, BHA... Nếu sử dụng các sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh hoặc nhiều bọt của người lớn, trẻ dễ bị khô da, kích ứng và tăng nguy cơ dị ứng.

Bác sĩ Minh cho biết, việc sử dụng sản phẩm dành cho người lớn cho trẻ chỉ nên thực hiện khi có chỉ định phù hợp.

Theo bà, hiện nay xu hướng chăm sóc da ngày càng được cá thể hóa. Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng loại da như da dầu, da khô, da hỗn hợp hoặc các tình trạng da đặc biệt.

"Trẻ vẫn có thể dùng chung sản phẩm với người lớn nếu sản phẩm đó thực sự phù hợp với đặc tính làn da của trẻ", bác sĩ nói.