Ngày 16/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án hình sự và 7 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Các vụ án xảy ra tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media), Công ty TNHH Lululola Entertainment, nhóm 1900 Group, Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Trong các vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc Công ty BH Media. Đồng thời, ông Nguyễn Hải Bình còn được biết đến với vai trò là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

BH Media tự giới thiệu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội dung số, phát hành âm nhạc, quản lý bản quyền và khai thác nội dung trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok.

Doanh nghiệp cho biết đang sở hữu hơn 1.000 kênh YouTube, hơn 150 trang Facebook và TikTok, đồng thời là đối tác chính thức của YouTube tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, BH Media cung cấp dịch vụ khai thác nội dung có bản quyền và “bảo vệ bản quyền” cho các đối tác.

Tại vụ án xảy ra ở Công ty TNHH Lululola Entertainment, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Nam, Giám đốc công ty. Lululola Coffee được biết đến là mô hình cà phê acoustic ngoài trời, thường tổ chức các đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Bùi Anh Tuấn, Bùi Lan Hương, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Dương Edward…

Ở vụ án liên quan nhóm 1900 Group, Cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo. Nhóm này được biết đến với các mô hình giải trí, tổ chức sự kiện âm nhạc tại Hạ Long.

Đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, Cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, cùng giữ vai trò giám đốc công ty. Doanh nghiệp này cũng gắn với các mô hình giải trí, tổ chức sự kiện âm nhạc tại TPHCM, Đà Lạt và một số địa phương khác.

Ở vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập), chủ trung tâm.

Nam ca sĩ được biết đến qua các video bolero, nhạc trữ tình trên YouTube từ năm 2015. Kênh “Giọng ca để đời” hiện có 5,3 triệu lượt đăng ký, hơn 4.200 video, nhiều nội dung đạt hàng chục triệu lượt xem.