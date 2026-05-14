Tối 14/5, xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đặc khu Cát Hải vẫn chưa khởi tố, cũng chưa áp dụng bất kỳ hình thức xử lý hành chính hay định tội nào đối với Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê) liên quan đến vụ việc bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại đặc khu này.

Công an địa phương vẫn đang tiếp tục phân loại mức độ, hành vi của các đối tượng để mở rộng điều tra.

Theo vị lãnh đạo, nếu đủ căn cứ, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố theo quy định; trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể xem xét xử phạt hành chính hoặc áp dụng các biện pháp khác theo luật định.

Vì vậy, thông tin cho rằng ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố ở thời điểm hiện tại là chưa chính xác.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an Đặc khu Cát Hải. Ảnh: CACC

Như đã đưa tin, cơ quan công an vừa yêu cầu Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại TPHCM) về trụ sở công an để để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng với nữ ca sĩ này, còn có thêm 5 đối tượng nữa cũng bị công an triệu tập, giữ để phục vụ điều tra.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

6 người này gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy, trong đó có ca sĩ Miu Lê.