Liên quan đến việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ ra thủ đoạn vi phạm của các công ty liên quan.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc BH Media đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc. Sau đó, đối tượng thực hiện ghi âm, ghi hình các tác phẩm âm nhạc để chỉnh sửa, sao chép và đăng tải trên các kênh YouTube mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu.

Đáng chú ý, tiền quảng cáo từ những sản phẩm này được chuyển cho Công ty BH Media.

Bị can Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc BH Media. Ảnh: Bộ Công an

Bị can Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc BH Media cho biết, đến thời điểm hiện tại, bản thân nhận thức hành vi chưa xin phép và trả tiền bản quyền tác giả là vi phạm quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

“Tôi cũng như tất cả cộng đồng, trước khi thực hiện bất kỳ việc nào liên quan đến sở hữu trí tuệ thì nên tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và xin phép tác giả”, bị can Nguyễn Hải Bình nói.

Bị can Diệp Văn Lập (tức ca sĩ Quang Lập). Ảnh chụp màn hình

Còn bị can Diệp Văn Lập (tức ca sĩ Quang Lập) điều hành Trung tâm Giọng ca để đời. Tại đây, đối tượng vừa biểu diễn vừa tổ chức ghi âm, ghi hình các ca sĩ biểu diễn, rồi chỉnh sửa, sao chép ra nhiều bản và ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên kênh YouTube.

Theo cơ quan điều tra, trách nhiệm của Diệp Văn Lập là xin phép tác giả, đồng thời trả phí cho tác giả đối với hoạt động này, nhưng đối tượng đã không thực hiện.

Bị can Diệp Văn Lập cho biết đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và hứa khắc phục hậu quả, đồng thời không để xảy ra sai phạm lần thứ hai.

Tương tự, tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, cùng là giám đốc công ty, đã xin phép để biểu diễn nhưng đồng thời ghi âm, ghi hình các tác phẩm rồi thông qua BH Media đăng tải lên các kênh YouTube.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn cho rằng bản thân còn mơ hồ với các quy định trong lĩnh vực này và coi đây là bài học đắt giá đối với cá nhân cũng như công ty.

“Sau sự việc này, mọi người sẽ có nhận thức rõ hơn về bản quyền ghi âm, ghi hình và sẽ thực hiện đúng quy định để không vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ”, bị can Nguyễn Trung Trường Huy cho biết.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty BH Media và các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. Trong đó, BH Media đã chi trả cho các đối tượng theo tỉ lệ phần trăm đã thỏa thuận.